Chceme jádro. Závislost na plynu je riskantní, řekne dnes Hüner eurokomisaři pro energetiku

Eurokomisař se během návštěvy Prahy sejde ve čtvrtek nejprve s premiérem v demisi Andrejem Babišem. V odpoledních hodinách bude diskutovat s jednotlivými ministry. Patří mezi ně i ministr průmyslu a obchodu, který chce zástupci EK přednést pohled Česka na budoucnost jádra.

V posledních dnech ožila diskuse o dostavbě jaderných bloků v Dukovanech, potažmo Temelínu. S odstavením dukovanských bloků se počítá zhruba okolo roku 2035. Jak se bude postupovat, zatím není jasně dané. „Existuje maďarský způsob investorského modelu (Maďarsko se vyhnulo veřejné soutěži a zakázku na stavbu jaderných bloků zadalo přímo ruskému Rosatomu – pozn.red.). Další možností, kterou ale pravděpodobně nepůjdeme, je tzv. Contract for Differences (jedná se o doplácení rozdílu mezi tržní a nezbytnou cenou, a tím pádem státní garanci návratnosti – pozn.red.). To je totiž problém z hlediska dorovnání ceny. Šlo by o nabourání trhu. Ten by se musel přeformulovat. Velká Británie touto cestou šla, ale trvalo šest let, než to s EU dojednala,“ popisuje ministr.

„Vypadá to, že my se z hlediska státu můžeme opřít o bezpečnostní doložku. To znamená, že je (zástupce Evropské komise – pozn.red.) musíme přesvědčit, že z hlediska stability soustavy nemůžeme bez jádra reálně fungovat. Může se stát, že někdo řekne: tak jádro postupně zavřete a celý jeho objem přetavte do plynu,“ říká Hüner. Jedná se ale podle něj o velmi riskantní scénář. Plyn Česko nemá, a stalo by se tak výrazně závislým na dovozu.

„A to se nechci vůbec zabývat tím, zda důvěřujeme Rusům, že nám přívod plynu neuzavřou, jak už se stalo v roce 2009. Problémem už je to, že celá Evropa bude na plynové médium přecházet. Němci kvůli tomu budou dokonce stavět NordStream 2. Zcela zřetelně se Evropa vědomě zavazuje k vyšší závislosti na komoditě. A když nastává převis poptávky nad nabídkou, tak se logicky zvýší ceny plynu, tím se zvednou i ceny elektřiny a tepla,“ vysvětluje šéf resortu průmyslu a obchodu.

Preferuje proto cestu jádra. „Někdo řekne, že jádro také vozíme. To je pravda. Ale plyn nemůžeme vozit z tolika různých destinací. U paliva je mi jedno, jestli letí z Moskvy nebo Kanady. Transportní náklady jsou srovnatelné. Kdyby mi jeden z partnerů začal tlačit na pilu, tak ještě mám možnost se domluvit s dalšími pěti,“ tvrdí Hüner.

Šefčovič navštíví Česko ve čtvrtek a pátek v rámci „Energy Union Tour“. Jejím cílem je členským státům osobně představit plán na vytvoření energetické unie a získat stanoviska vlád i národních parlamentů. V průběhu čtvrtka se zástupce EK sejde kromě Babiše a Hünera také s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem nebo ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Na programu má i setkání s poslanci a senátory z výborů, jež se zabývají energetickou a klimatickou politikou EU.

Velký rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem přinese INFO.CZ v příštích dnech.