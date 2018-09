David Pavlík z Kiwi.com: Poslední český podnikatel formátu Elona Muska byl Tomáš Baťa

David Pavlík pracoval v Microsoftu, Netflixu, nebo ve společnosti Elona Muska SpaceX. Nedávno se ale z kalifornské Bay Area vrátil zpět do Česka, do brněnské firmy Kiwi.com. V rozhovoru pro INFO.CZ hovoří o budoucnosti cestování i obavách z rostoucí dominance technologických společností.

Na čem nyní v Kiwi pracujete?

Na virtuálně propojeném cestování. Jinými slovy na propojování různých způsobů dopravy, které do nedávna nebyly možné. Například na kombinaci klasických aerolinek s těmi lowcostovými, anebo vytvoření itineráře, kde je zahrnutý vlak, autobus, letadlo, lowcostové aerolinky a k tomu třeba ještě hotel na závěr.

Takže na kompletním zajištění cesty klienta od domu až do cílové destinace.

Ano, přesně. Myslíme si, že právě tady leží budoucnost dopravy. Že v budoucnu budeme využívat chytré nástroje a umělou inteligenci k vytvoření platformy, která nám sama rezervuje a koupí cestu podle našich preferencí a požadavků. V tomto bodě ale ještě není ani Kiwi, ani žádná jeho konkurence.

Jaké jsou největší překážky?

V nestrukturovanosti dat jednotlivých poskytovatelů a v jejich vzájemné nekompatibilitě. Problém je, že mnoho poskytovatelů dat své údaje nezveřejňuje a neposkytuje. Například aerolinky Southwest prodávají letenky pouze na vlastních stránkách, a takových firem je poměrně mnoho, nejen v dopravě, ale třeba i v hotelnictví. V Karibiku je například spousta hotelů, o kterých se člověk často ani nedozví. Získat všechna tato data, řádně je nastrukturovat a propojit je velmi obtížné.

Proč podle vás do tohoto byznysu nevstoupily firmy jako Google, které těch dat mají podle všeho nejvíc?

Opravdu nevím. Možná je to tím, že se nechtějí pouštět do zcela nového typu byznysu. Je ale pravda, že smysl by to dávalo, takže osobně bych se vůbec nedivil, pokud by brzy vznikla služba typu Amazon.com/Travel. Na druhé straně, když vidím fungování tohoto odvětví zevnitř, tak ani pro takovéto firmy by nebylo jednoduché tam jen tak vstoupit - vybudovat si kompletní ekosystém partnerů, funkčních algoritmů a dat není jenom o penězích.

Velké technologické firmy a sociální sítě v posledních letech čelí tlaku kvůli úniku osobních dat. Jak velká je to podle vás hrozba?

Podle mě jsou určité obavy na místě. Velké technologické firmy mají ohromný přístup k velkému množství osobních dat, díky němu si dokáží vyprofilovat jednotlivce, zacílit reklamu a prodat tak zboží. Co mě děsí možná více, je ale to, zda nebudou podobné problémy hrozit u státní správy, u ministerstev a vládních agentur. Protože ty mají těch dat ještě daleko víc – například lékaři či ministerstvo vnitra. Pokud se něco začne zneužívat tam, tak to bude ještě daleko horší.

Zpět k dopravě: vaše vize pro budoucnost dopravy tedy je taková, že se o vše postará jediná aplikace?

Taková je naše výzva pro budoucnost. Jedna aplikace, jeden systém a lidé, kteří nemusí nic řešit. Ta aplikace mi i nastaví budík v mobilu, abych stihnul kafe a snídani, než mi přijede taxík, který mě odveze na letiště. A ideálně to bude fungovat i s propojením kalendářů, kde když aplikace zjistí, že mám být zítra v Brně, tak mi automaticky nabídne a zabookuje dopravu. Sama od sebe. Doufám, že v Kiwi vyvineme platformu, která pro lidi zajistí pohodlný transfer z bodu A do bodu B. Jednoduše tak přes ni budu moci poslat děti do školy nebo klidně za oceán k příbuzným a nic neřešit, přesto v každém momentě vědět, kde jsou a že jsou v pořádku.

Hovoříme spolu na technologickém festivalu Future Port Prague. Jaké pokročilé technologie bude podle vás taková platforma využívat?

Abych řekl pravdu, sám zatím nevím. Určitě nějakou automatizaci a umělou inteligenci, aby ten systém byl chytrý sám za sebe. Aby dokázal sám spolehlivě predikovat například to, zda se daný let zpozdí, nebo aby zjistil, zda má dost času na přestup. V ideálním případě by to fungovalo tak, že by zákazník o problému ani nevěděl – jen by mu na mobilu pípnula notifikace, že jeho let byl kvůli problémům s letadlem přebookovaný, stejně jako všechny navazující spoje.

Ještě před patnácti lety byly nejhodnotnější společnosti světa banky a ropné firmy. Nyní jsou to technologické společnosti. Jak se trend podle vás bude vyvíjet dál?

Já jsem přesvědčený, že jestli například můj bývalý zaměstnavatel SpaceX skutečně začne létat pravidelně na Mars, vybuduje tam město a začne těžit suroviny, tak má v tomto ohledu obří potenciál. A bude velmi zajímavé sledovat, jestli se to stane. Je ale otázka, jak na tom bude svět - jestli tady nebudou války, ekonomická krize. Zda to ten rozvoj umožní.

Co myslíte?

Já opravdu nevím, těžko předvídat. Nyní se máme opravdu tak dobře, že doufám, že si to nezkazíme. Navíc máme za sebou historii, ze které se můžeme poučit.

Historie ale má tendenci se opakovat.

To je pravda. Já proto nerozumím lidem, kteří dnes nechtějí pracovat, kteří se nechtějí posouvat nikam dál. Právě teď je příležitost dělat velké věci. Česku se ekonomicky daří skvěle, kdo chce pracovat, může, máme tu levné peníze. Právě nyní je možnost nastartovat dlouhodobé investiční projekty, které nás posunou skutečně o dost dál. Ale bohužel, podle mě byl poslední český podnikatel formátu Elona Muska, tedy někdo, kdo měl přesah a chtěl lidstvo posunout dál, Tomáš Baťa.