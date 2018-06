Firmy plánují v Česku proinvestovat přes 65 miliard korun. Nejvíce Němci, Američané a Japonci

„Do Česka už nebudou přicházet noví investoři v takové míře, jak jsme tomu byli v minulosti zvyklí. Čistě výrobní aktivity, které nejsou příliš technologicky náročné, už nejsme schopni v takové míře absorbovat. Zároveň daleko víc stojíme o high-tech investice,“ uvedla generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková. K technologicky náročnějším a výzkumně-vývojovým investicím bude stát podle ní firmy motivovat výhodnějšími investičními pobídkami, které by měly začít platit příští rok.

V 80 případech šlo o expanzi podniků, které v ČR již působí, nových investičních projektů do Česka zamířilo 26. Nejvíc zahraničních investičních záměrů přijde z Německa, a to v hodnotě 23,8 miliardy Kč, dále ze Spojených států amerických (2,6 mld. Kč) a Japonska (čtyři mld. Kč).

Nejvíc investičních projektů směřuje do Jihomoravského kraje, Ústeckého kraje a do středních Čech. Z oborů šlo nejvíce investic do kovodělného a kovozpracujícího průmyslu, výroby dopravních prostředků a IT a vývoje softwaru.

Největším dojednaným investičním záměrem je expanze firmy Siemens. V nadcházejících letech společnost rozšíří a zmodernizuje pobočky ve Středočeském, Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Ústeckém kraji. Součástí investice ve výši sedmi miliard korun je vývojové centrum v Ostravě. Tato investice podle CzechInvestu splňuje definici high-tech projektu.

Stejnou charakteristiku splňuje druhý největší projekt. Společnost Praha Vaccines investuje v Říčanech ve Středočeském kraji do rozšíření výroby vakcín proti infekčním nemocem, zejména obrně, celkem 2,5 miliardy korun. Mezi další velké investice patří rozšíření výroby mraženého pečiva společnosti La Lorraine v Kladně či expanze firmy OP papírna v Šumperku.

V roce 2016 agentura dojednala 100 investičních projektů ve výši 64 miliard korun.

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 83 investorských projektů. Celková výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy Kč. Letos jde zatím o 29 projektů, výše slíbených pobídek je 4,5 miliardy korun.

Pravidla pro udělování pobídek čekají změny. Nově budou směřovány na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Pobídky by měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy.

„Na pobídky snáze dosáhnou ty investiční záměry, které budou spolupracovat s výzkumnou organizací nebo vysokou školou a zaměstnají určitý podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,“ dodala Jirotková. Za investice s vyšší přidanou hodnotou bude připravovaná novela zákona o investičních pobídkách automaticky považovat investice v technologických centrech a centrech strategických služeb. V případě výrobních aktivit bude podmínkou vyplacení zaměstnancům alespoň průměrné mzdy v kraji.