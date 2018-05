Kvůli nákupu strojů na těžbu kryptoměn srazil osobní výdaje na minimum. Nyní vydělává desetitisíce

„Můj příběh s kryptoměnami začal problémy doma. Loni v létě jsme se s manželkou odloučili a rázem jsem se dostal do nepříjemné finanční situace,“ popisuje Slovák dlouhodobě žijící v Česku Matej, proč vlastně o tom, že by sám těžil kryptoměny, začal uvažovat. „V té době mi ještě shodou okolností vypadla brigáda, kterou jsem měl ještě k práci a jednoduše mi chyběly prostředky.“ Bitcoin mu tehdy připadal jako jednoduchá možnost, jak si měsíčně přijít na pár tisíc. Zkusil to.

„Že vůbec něco jako bitcoin existuje, jsem se poprvé dozvěděl z komunitní internetové diskuse, asi v červnu loňského roku. Dobře si to pamatuji, bylo to zrovna v době, kdy se jeho cena této kryptoměny zdvojnásobila na dva tisíce dolarů. A mně to přišlo jako dobrá příležitost.“

Z toho, že nepocházel z IT prostředí jako většina těžařů si hlavu nelámal. „Já jsem byl takový naiva, který z toho prostředí úplně nepocházel. Neměl jsem za sebou zkušenosti jako oni, ale na druhé straně jsem měl čas a chuť se učit. A navíc jsem na začátku nic moc neriskoval. Začínal jsem od píky. Nejdřív, než jsem se rozhoupal do toho dát nějaké větší peníze, jsem si to chtěl osahat.“

Prvotní kapitál získával na takzvaných „klikačkách“, na internetových reklamních stránkách, na kterých je za shlédnutí a odkliknutí reklamního sdělení na jeho konto uživatele připsána malá finanční odměna v bitcoinech.

„Založil jsem si internetovou peněženku a všechno pořádně osahal. Jenomže jsem tehdy vydělával relativně malé částky a z nich mi různé transakční poplatky a konverze měn ukously podstatnou část. Bylo mi jasné, že pokud se tomu budu chtít dál věnovat, tak to musí být ve větším.“

„Obrátil jsem se tehdy na rodinu, na tátu, se kterým jsme o tom jedno odpoledne mluvili. Řekl jsem mu, jestli by mi nepůjčil peníze na prvotní investici do strojů na těžbu. On byl striktně proti, celá záležitost se mu nelíbila a dost ho to naštvalo. To odpoledne jsme se dost pohádali a on večer dostal mozkovou příhodu. Když nad tím zpětně přemýšlím, možná to bylo i kvůli tomu,“ rekapituluje Matej.

Plány na rozjezd těžby kryptoměny byly rázem odloženy, Matej trávil veškerý svůj čas mezi zaměstnáním a nemocnicí. „Kryptoměny jsme spolu ale už neřešili,“ přiznává.

Postupem času mu to ale stejně nedalo. Bitcoin v tu dobu rostl příliš rychle a vidina jednoduchých peněz byla až příliš lákavá. „Tehdy to z mé strany byl jednoznačný hazard,“ přiznává nyní. „Jasný risk."

„Nejdřív jsem zkoumal, jestli bych dokázal těžit kryptoměny na kancelářském vybavení, na běžném počítači,“ líčí úvodní naivní představy. Brzy ale pochopil, že si bude muset pořídit speciální zařízení. Aby si je mohl dovolit, omezil své běžné výdaje na minimum. „Složenky, které jsem mohl odložit, jsem odložil. Uskromnil jsem se ve všech ohledech, nakupoval jsem jenom základní potraviny.“

Nakonec si za necelých 20 tisíc korun pořídil několik strojů na těžbu, které připojil do jedné z kanceláří svého otce. „Jenže hned na začátku jsem měl nečekaný problém, ty stroje už byly starší, měly velká ložiska a dělaly hrozný kravál. Bylo kolem 40 až 50 decibelů, ale když opravdu zabraly, tak se dostaly až k 70 decibelům.“ Není divu, že si sousedé vedle kanceláří brzy stěžovali. Tato hranice hluku je totiž srovnatelná například s rámusem ve strojovně či na silně frekventované ulici.

„Proto jsem je brzy vypnul, aby stížnosti ustaly. I v tom mezičase jsem ale vytěžil kryptoměny asi za 200 dolarů.“ Polovinu z toho dal na bitcoinovou burzu právě ve chvíli, kdy tato nejznámější kryptoměna zažívala strmý růst; brzy měl místo původních sta dolarů na kontě tisíc. Pak se nicméně krytptoměna vydala na horskou dráhu, v lednu přišel prudký propad, který část vydělaných peněz zase rychle odmazal.

„Vůbec jsem ten propad ani nezaregistroval, v té době jsem ještě radil kamarádům, aby do toho vlaku také naskočili, že jsou to jednoduché peníze. Z vlastního portfolia se mi nakonec podařilo zachránit asi čtyři sta dolarů, které jsem raději vybral. Pak jsem prodal i ty staré těžební stroje, které stály bez užitku ve skladu otcovy firmy, a ještě jsem na nich několik tisíc korun vydělal.“

Během dalších měsíců se u Mateje uklidnila rodinná situace a on věděl, že se chce k těžbě kryptoměn vrátit. Navzdory celosvětovému vystřízlivění z bitcoinové horečky, navzdory předchozím zkušenostem. „Tehdy se u mě ještě uklidnila situace doma, se ženou jsme se k sobě vrátili a já jsem konečně mohl přestat v ruce obracet každou stokorunu.“

„Tehdy mi bylo jasné, že chci zpátky, šlo mi jen o to se rozhodnout, kterou kryptoměnu má smysl těžit. Tou dobou jsem se také pochlubil mámě, slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že do toho půjdeme společně." Oba tak na nákup nových, tišších strojů vynaložili asi 30 tisíc korun, rozhodli se, že budou těžit kryptoměnu Siacoin. Ta slouží k platbám za decentralizované cloudové úložiště, které je založené na decentralizované blockchainové technologii.

„Všechno se nyní uklidnilo a běží podle původních plánů. Trh se opět pomalu zvedá a pokračuje v růstu,“ tvrdí Matej, který si nyní díky těžbě kryptoměn měsíčně vydělá okolo deseti tisíc korun. „Ke konci roku už to můžou být desetitisíce," tvrdí. „Když se mi v práci opozdili s výplatou, tak nebylo nic jednoduššího, než jen přijít k bitcoinomatu a směnit část virtuálních peněz za několik tisíc korun. Ta technologie i těžba měn naprosto splňuje představy, se kterými jsem do toho šel. Je to pro mě ideální bezúdržbový pasivní příjem,“ uzavírá.