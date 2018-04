Aliance ANO s komunisty? Je důležité, jak kdo drží slovo, říká Jaroslava Pokorná Jermanová

Máte za sebou relativně unikátní – aspoň pokud jde o politiky hnutí ANO – zkušenost: vládnutí – byť na krajské úrovní – ve středo pravé i středo levé koalici. Jak byste obě dvě porovnala?



Můj radní pro finance Gabriel Kovács spočítal, že rozdíl mezi pravicovou a levicovou krajskou vládou byl padesát milionů korun. V komunální politice jsou důležité vztahy a pracovitost. Pokud bych měla porovnávat podle tohoto kritéria, tak teď panuje v Radě Středočeského kraje klid na práci, chováme se k sobě vzájemně s úctou a respektem. Žádné podpásovky, žádná kampaň. Prostě se zabýváme problémy kraje a ne volebními kampaněmi a vlastními egy.



Vaše zkušenost se sociálními demokraty a komunisty je staršího data. Už v Benešově jste s nimi spolupracovala. Je to tak, že dlouhodobě inklinujete spíše k levici? Anebo za tím je jiné vysvětlení?



Považuji se určitě za pravicovou političku. Ale jak říkám, v komunální politice by měla jít ideologie stranou.

Není to tak dlouho, co byla na české politické scéně zapovězena jakákoli spolupráce s komunisty, a to i na krajské úrovni. Je to podle vás tak, že už jde o standardní stranu, se kterou je legitimní vládnout?



Komunismus v podobě před listopadem se nesmí vrátit. A jsem si jistá, že se nevrátí. Dnešní levici, takovou tu tvrdého jádra, vidím v řadách Strany zelených, nebo mezi různými aktivistickými organizacemi. S KSČM mám zkušenosti ze sněmovny a z kraje. O ideologii se ale nebavíme. Pro mě je důležité, jak kdo drží slovo, když se na něčem dohodneme.



Ptám se pochopitelně proto, že Středočeský kraj může být brán za jistou laboratoř v tom smyslu, že situace na centrální úrovni spěje k obdobné konstelaci. Také váš předseda Andrej Babiš pracuje s variantou menšinové koalice s ČSSD za podpory komunistů. Co byste mu na základě vaší zkušenosti poradila? Případně, před čím byste ho varovala?



Ve velké politice jde o trochu jiné pozice, jiné nástroje k prosazování programu stran. Přesto si myslím, že také v politice by měl člověk spolupracovat s těmi, se kterými si lidsky sedne. Alespoň v rámci politických možností.



Jak se vlastně vedení a členům hnutí ANO zamlouvá, že je to právě váš subjekt, kdo komunistům téměř po třiceti letech v opozici umožní podílet se na vládě?



Pokud vím, pan Babiš oslovil skoro všechny subjekty, aby s ním jednaly o vládě. A to i přes tu neskutečně osobní antiBabiš kampaň, které jsme byli svědky před volbami do Sněmovny. Přece to byly právě pravicové – můžeme-li je tak ještě nazývat – subjekty, které opakovaně deklarovaly, že do vlády s hnutím ANO nepůjdou.

Jsem přesvědčena, že většina našich členů velmi dobře chápe, jak se věci vyvíjí a proč. A mimochodem, pokud vím, v ODS je hodně lidí, kteří by chtěli do vlády s hnutím ANO.

Komunisté, stejně jako ostatní strany a hnutí, se pohybují v demokratické politické soutěži. V rámci této soutěže mají samozřejmě právo vyjadřovat se k politickým otázkám, stejně jako k osobám ministrů.Jsem zastáncem programu hnutí ANO, tedy nezvyšovat daně. Sociální demokraté se logicky snaží vyjednat pro sebe co nejlepší podmínky. Nezávislost veřejnoprávních médií? On si tu nezávislost každý představuje tak trochu po svém. Já myslím, že nezávislost veřejnoprávních médií ohrožena není. Ale na posuzování těchto otázek máme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, ne Jaroslavu Pokornou Jermanovou.

Pokud vyjednávání hnutí ANO s ČSSD zkrachuje, ve hře je ještě záložní varianta, která počítá s vaší jednobarevnou vládou podporovanou nejen komunisty, ale také SPD. Některým vašim spolustraníkům ale jakákoli závislost na Okamurovi zrovna příjemná není. Jak tuto možnost vidíte vy?



Patřím mezi tyto spolustraníky.



Kdybyste si měla tipnout: která varianta bude nakonec úspěšná a kdy – pokud vůbec – budeme mít vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny?



Já pevně věřím, že brzy vznikne stabilní vláda s ČSSD, která povede tuto zemi až do konce volebního období.