Analytik Medianu: Babiše nyní téměř nelze porazit. Vládu složí i po příštích volbách | info.cz

Z dat, která má analytik Medianu Jaroslav Horníček k dispozici, vyplývá, že je prakticky nemožné, aby byl Babiš v příštích sněmovních volbách poražen v tom smyslu, že by nebyl schopen i po nich sestavit většinou vládu. Skepticky se Horníček staví také k případnému bloku středových a pravicových stran. „Blok složený z ODS, lidovců, TOP 09 a Starostů by mohl ztratit třeba i jednu čtvrtinu voličů z jejich prostého součtu,“ říká Horníček v rozhovoru pro INFO.CZ.

Ještě před několika lety – a bylo to téměř pravidlo – byla situace v polovině volebního období taková, že v předvolebních prognózách vedla nejsilnější opoziční strana. Nyní české politice dlouhodobě dominuje hnutí ANO, tedy nejsilnější vládní strana. Čemu to připisujete?



Je to tak, od voleb v podpoře jednotlivých stran není skoro žádná dynamika. Sledujeme pouze drobné odchylky. V minulosti to bylo většinou tak, že se ve vedení střídala silná pravicová a silná levicová strana. To vysvětlení naší dnešní situace možná mimo jiné spočívá v tom, že se Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO daří oslovovat voliče z obou stran spektra. ANO je přes střed rozkročená strana, a bere tudíž levici i pravici.



Čím to je?



Ti lidé se identifikují s osobou lídra, který je přitahuje a navíc dokáže pomocí svého týmu odkomunikovat témata tak, aby jim lidé rozuměli a měli pocit, že se řídí jejich vůlí, což je podle průzkumů pro voliče velmi důležité. Z dat, které máme k dispozici, mi vychází závěr, že ANO nyní oslovuje část původních voličů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných z roku 2010 a původní voliče ČSSD, které se podařilo přebrat v letech 2013 – 2017. Podle čísel bude poměr pravice (ODS, TOP 09) a levice (ČSSD) v hnutí ANO dost podobný. Zdá se tedy, že je to velmi heterogenní skupina lidí.

Můžete být konkrétnější?



První vlna se uskutečnila v roce 2013, kdy po rozpačitém vládnutí pravice nastal masivní přeliv voličů mezi stranami. Hnutí ANO tehdy získalo 21 procent voličů ODS (23 procent zisku) a 22 procent voličů TOP 09 (19 procent zisku), dále vysálo 31 procent voličů Věcí veřejných (19 procent zisku), 4 procenta voličů ČSSD (4 procent zisku), 1 procento KSČM (1 procento zisku). Dalších 10 procent voličů ostatních stran (11 procent zisku) a 6 % nevoličů (23 procent zisku).

V roce 2013 tedy 43 procent elektorátu hnutí ANO tvoří jasně pravicově orientovaní voliči (TOP 09 a ODS). Zbytek se dá těžko určit, ale dá se odhadovat, že u Věcí veřejných byla také část voličů pravicověji orientovaná. Od ODS přešlo 19 procent voličů k TOP 09. TOP 09 je zde nyní z jedné třetiny složená z bývalých voličů ODS a ze dvou třetin z voličů TOP 09.



A pokud jde o rok 2017?



Po volbách z roku 2013 nastala druhá část přelivů. Data platí k prosinci 2017. Jen malá část voličů hnutí ANO z roku 2013 se přesunula k ODS (2 procenta původního zisku hnutí ANO) a TOP 09 (1 procento původního zisku ANO). Nejvíce se přesunulo k SPD (6 procent původního zisku ANO), ale dá se předpokládat, že velká část z těchto voličů byli původní voliči Věcí veřejných. Podle průzkumu Medianu zůstává u voličů ANO 72 procent původních voličů z roku 2013 a dá se předpokládat, že pořád velkou část tvoří původní voliči pravice a Věcí veřejných.

V průběhu let 2013 až 2017 nabralo hnutí ANO velkou část voličů ČSSD (23 procent původních voličů ČSSD), kteří k prosinci 2017 tvoří 16 procent zisku ANO. Další velkou část rekrutovalo ANO z řad nevoličů v roce 2013. Voliči TOP 09 se rozdělili mezi ODS a Piráty. U TOP 09 zůstává jen tvrdé jádro. K ODS se vrátili někteří původní voliči, kteří ODS kvůli problémům v roce 2013 nevolili. Nejvíce voličů získalo hnutí ANO od ČSSD, KSČM a nevoličů.



Jak byste sociodemograficky popsal voliče bloku stran kolem Andreje Babiše?



Jsou to většinou starší lidé, ale zdaleka nejenom oni. Každopádně podle našich průzkumů platí, že s rostoucím věkem roste i podpora hnutí ANO. Zdá se, že hnutí ANO vyluxovalo potenciál ostatním stranám a u těch tak zůstává jen tvrdé jádro. Výjimku tvoří jen Piráti, kteří se orientují na jiný typ voličů. Často z řad mladých lidí a původních nevoličů, popřípadě liberálních voličů ODS a TOP 09. U ODS se potom ze stran mimo Piráty a ANO daří naplňovat potenciál nejlépe. Oproti hnutí ANO je to ale pořád málo.

Na druhou stranu hnutí ANO vytěžuje potenciální voliče téměř na maximum a už nemá příliš velký prostor k růstu. Pokud jde o vaši původní otázku, opozici do počtu možná chybí ti voliči, kteří slyší na „jednoduchá řešení“. Ti za Klause (popř. Topolánka) a Zemana (popř. Paroubka) byli podle všeho zčásti voliči ODS i ČSSD.



A jaký je překryv voličů hnutí ANO a jeho spojenců s voliči Miloše Zemana?



Velký. Zkoumal jsem to na několika vzorcích a dopracoval se k tomu, že voliči hnutí ANO, KSČM a ČSSD většinově preferují a volili Zemana. Velkou roli hraje identifikace s názory prezidenta a znovu jeho velmi specifická a výrazná osobnost.



A pokud jde o voliče SPD?



Pouze voliči hnutí ANO, KSČM a ČSSD tvoří jeden shluk. Jsou v něm velké přeryvy vzájemných sympatií. SPD sice zapadá do jisté míry do tohoto bloku, ale přece jen je trochu bokem. Mají silně vyhraněné jádro, které si třeba nedokáže představit, že by volili Babiše. Pro ně je hnutí ANO například příliš proevropská formace.



Platí teze, dle které se hnutí ANO posouvá doleva?



Voliči pravice sice od hnutí ANO odcházejí, ale ten proces je velmi pomalý. Může jít spíše o živnostníky, kteří se nechali hnutím ANO zlákat dříve, ale nyní přechází zpět k ODS nebo, jak napovídají nejnovější průzkumy, také k Pirátům. Tento proces ale není tak výrazný, aby dokázal změnit rozložení sil na politické scéně. Navíc skutečně pořád platí, že ANO cílí na všechny.

Jak si tedy vysvětlujete, že se tradičním stranám takřka vůbec nedaří rehabilitovat svou pověst u voličů?



Voliči tradičních stran jsou více hodnotově zaměření a tvoří jádro strany, kterou volí. Až pětadvacet stran těchto voličů může mít problém volit některou jinou stranu v tomto bloku. Z toho důvodu může být vznik velké koalice mírně komplikovaný, ale na druhou stranu může přilákat i lidi z řad nevoličů.



Jinak řečeno tím říkáte, že ani vznik středo-pravicového bloku porážku Babiše znamenat nemusí?



Přijde mi, že pokud by ANO mělo být poraženo, musela by ODS přilákat zpět voliče, kteří přeběhli k Babišovi nebo přesvědčit část voličů Pirátů. Jenže trend je dnes spíše opačný. Potom by ovšem nějaký silný blok pravice s pomocí ostatních „tradičních“ stran mohl uspět. To už se zase ale dostáváme k problému lídrů. A pak je tu ještě jedna věc.



Je třeba si uvědomit, že ne všichni voliči ODS budou volit blok stran, jehož součástí bude sice ODS, ale budou tam také lidovci nebo STAN. Spočítali jsme korelaci mezi sympatiemi k těmto stranám a vyšlo nám, že se pohybuje někde okolo 0,5.



Co to znamená?



Nejnižší možná korelace je -1. Nejvyšší 1. V prvním případě to znamená, že by například při korelaci -1 mezi ČSSD a hnutí ANO nikdo z voličů ČSSD nebyl ochoten volit hnutí ANO. A naopak. Korelace 1 naopak znamená, že jsou tam stoprocentní vzájemné sympatie. Korelace 0,5 by prakticky znamenala, že blok složený z ODS, lidovců, TOP 09 a Starostů by mohl ztratit třeba i jednu čtvrtinu voličů z jejich prostého součtu.

Takže pokud bychom vzali váš volební model z minulého týdne, vyšlo by nám, že ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN mají v součtu 28,5 procent hlasů…

Tak by možná společně dosáhly na přibližně dvacet procent. Podle mě by to bylo maximum, těch dvacet procent. Do tohoto modelu ovšem nezahrnuji chování nevoličů. Beru tak v úvahu jakousi pesimistickou variantu. Až bude na stole nějaká reálná varianta této koalice, budeme mít více možností, jak zjistit více podrobností.



Tudíž mě napadá logická otázka: existuje nějaká efektivní strategie, jak Babiše v příštích volbách porazit? Anebo lépe řečeno: strategie, která mu znemožní po volbách se svými spojenci sestavit většinu?



Já si myslím, že Babiš bude mít většinu i po příštích volbách. Dokonce se odvážím tvrdit, že je za dané situace téměř nemožné ho porazit. Vždyť ani nedávné protesty s preferencemi ANO příliš nezahýbaly a situace kolem odvolání a neodvolání ministra kultury zase paradoxně spíše uškodila ČSSD. Andreje Babiše tak může ohrozit snad jen prokázání jeho viny v kauze Čapí hnízdo. (Rozhovor byl veden minulý týden, tedy před návrhem žalobce zastavit trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, pozn. red).



A kde vlastně spatřujete příčiny stagnace ODS? Ta strana je už druhé volební období v opozici, přesto se pohybuje pouze okolo třinácti, maximálně patnácti procent hlasů?



Petr Fiala uspěl v tom smyslu, že stabilizoval pozici ODS. V jeho možnostech už ale nejspíš není vytáhnout ODS k vyšším ziskům. A opět: předpokladem další expanze je charismatičtější lídr.

A vidíte ho tam?

To ne. Nevidím ho tam.

A jaké dáváte šance Trikolóře?

Nevím o kolik, ale bude posilovat. Pět procent může atakovat, uvidíme.

Komu bude brát voliče?

Určitě zčásti občanským demokratům. Ale i třeba SPD. Teoreticky i hnutí ANO, ale tím si nejsem úplně jistý. Vývoj naznačí výsledky příštích průzkumů.