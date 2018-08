ANALÝZA: Končí vliv SPD ve sněmovně? Záleží, za co vymění ČSSD s Babišem ministra zahraničí

Dlouhé měsíce, během nichž hledal Andrej Babiš podporu své vládě, představovala SPD Tomia Okamury záložní plán. ANO se nakonec dohodlo na spolupráci se sociálními demokraty za podpory komunistů. Ani to ovšem neznamená, že role SPD ve sněmovně končí. Navzdory vypjaté protibabišovské rétorice by po ní mohl sám premiér sahat v případech, kdy nebude podle jeho představ fungovat dohoda s ČSSD a KSČM. Jejich posty v čele výborů ale přeci jen ohrožuje ještě jeden boj, k němuž se schyluje: ten o ministra zahraničí.

„Premiér Babiš je zaskočen vývojem situace v Německu a chce se nelegální imigraci bránit. Nevěříme Vám, pane premiére. Říkáte, co chtějí lidé slyšet, ale ve skutečnosti máte nahnáno z kancléřky Merkelové a elit EU. Máte v koalici proimigrační ČSSD a vaši europoslanci hlasují pro migraci,“ opřel se do Babiše na svém facebookovém profilu před pár dny Tomio Okamura. Nebyla to první taková kritika a čím dál vyostřenější rétoriku můžeme čekat i v dalších dnech, potažmo měsících.

Vedle ní ale ještě běží linka reálné politiky. ANO a SPD k sobě měly při hlasováních ve sněmovně velmi blízko. Analýza České televize před nedávnem ukázala, že se jejich zákonodárci shodli dokonce více než vítězné hnutí se svým současným koaličním partnerem ČSSD. Vysloužili si tak nálepku neformální koalice. Pro připomenutí: přiznaná spolupráce s Okamurovci nepřekročitelně vadila některým členům hnutí. Babišovi ji naopak doporučoval prezident Miloš Zeman.

SPD dál jako nouzové řešení

Nyní má Babiš i oficiální koalici. Na jeho přístupu k SPD by to v praxi ale nemuselo moc změnit. „Hodně záleží na tom, jak pevná bude vládní koalice. Důležité je to, že jde o menšinovou vládu. Bude tedy záležet na tom, jak se bude chovat KSČM při hlasování,“ říká pro INFO.CZ politolog Ladislav Cabada.

„Půjde také o to, jaké vztahy budou mít vládní strany. Pokud by ANO nemělo dostatečnou podporu pro návrhy zákonů, které budou z vlády přicházet, tak bude hledat podporu napříč parlamentem. A SPD může být jednání nejpřístupnější,“ domnívá se.

720p 360p REKLAMA Proč: Pozoruhodné stanovy ANO a SPD autor: INFO.CZ

Otázkou zůstává „co za to“? SPD získala už po volbách významné posty ve sněmovně. Okamura je jejím místopředsedou, dalším straníkům připadla místa v čele sněmovních výborů. U nich jde nejen o prestiž, ale i finanční příplatky. ČSSD během jednání o vládě požadovala, aby byli Okamurovci z některých funkcí staženi. Požadavek si ale nevybojovala. SPD se o své posty podle všeho bát nemusí.

„Myslím, že do toho se zasahovat nebude. To by se stalo při sestavování vlády,“ myslí si politoložka Vladimíra Dvořáková.

Podle Cabady ale na obzoru přece jen zůstává jedna situace s otevřeným koncem: spor okolo ministra zahraničí, respektive osoby europoslance Miroslava Pocheho. Právě tady by mohli sociální demokraté posty předsedů sněmovních výborů využít. „Vůči Andreji Babišovi může ČSSD volit buď model nátlaku, nebo naopak dohody,“ tvrdí politolog. V praxi by se mohla vzdát Pocheho nominace výměnou za funkce předsedů některých významných výborů.

Na řadu by mohly opět přijít „programové“ ústupky vůči SPD a otázka obecného referenda. „Babiš naznačil v průběhu jeho první vlády, že je ochoten o takových věcech jednat a ukázat vůči SPD vstřícnou tvář,“ připomíná Cabada.

Podpora stagnuje, mobilizace přijde před volbami

Co se týče čísel, dokládá nedávný průzkum agentury MEDIAN, že podpora SPD se po volbách propadla a v současnosti stagnuje. Aktuálně se podle jejího volebního modelu drží na 8,5 %.

U protestních stran se ale podle ředitele společnosti Daniela Prokopa nejedná o nic výjimečného. Zásadní bude, zda se partaji podaří zmobilizovat voliče před volbami.

Proměnit se může rétorika směrem k Babišovi a hnutí ANO. Příliš prostoru pro Okamuru nezbývá v oblasti migrace. O té se premiér v několika posledních rozhovorech sám vyjádřil velmi negativně.

„SPD se ale může vrátit k jiným hodnotám než těm antiimigračním. Může přijmout kritiku Babiše jako oligarchy. Je postavená na argumentu běžný lid proti elitám. Dokážu si představit, že tento aspekt posílí,“ dodává Prokop.