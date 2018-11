Andreje Babiše mladšího jsem neunesl. Staral jsem se o něj jako o bratra, tvrdí Propotovov

Protopopov tvrdí, že se o Babiše mladšího staral jako o nevlastního bratra. „Šlo vlastně o podporu, o dohled nad Andym a o trávení společného času. Nebylo to zdravotního rázu, ale spíš šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den,“ vysvětlil Protopopov novinářům deníku Právo.

Andrej Babiš mladší trpí dle jeho otce schizofrenií, která u něj podle Protopopova vypukla v roce 2015. Protopopov se o premiérova syna dle vlastních slov od té doby stará.

„Policejní verze je ta, že odstavil auto na D1, protože si myslel, že má v autě bombu. A když ho vyzvali, aby udělal určité úkony, neposlouchal je a naopak začal být agresivní, tak ho museli zpacifikovat. A protože říkal nesmysly, tak ho převezli na psychiatrii, kdy ten den měla službu moje žena. Co vím, tak ho dostala na příjem, a od té doby to všechno začalo,“ uvedl Protopopov.

Podle svých slov se o Andreje Babiše mladšího první čtyři měsíce staral z vlastního přesvědčení. Do Agrofertu prý nastoupil na pozici řidiče až v lednu 2016. „Zabralo mi to hodně času, ale pan Babiš mě platil slušně. Že by to ale bylo přes sto tisíc, tak to ne,“ tvrdí Protopopov.

„Neví, že je psychicky nemocný. Spoustě lidem říká, že mu nic není, že je všechno v pořádku a že za všechno můžou policajti,“ popsal Protopopov zdravotní obtíže Andreje Babiše mladšího.

Že by premiérova syna unesl, Protopopov odmítá. Na Krym a Ukrajinu ho dle svých slov vzal poté, aby ho ušetřil mediálního tlaku, kterému čelil po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. „Tlak novinářů byl po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo enormní. Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla, než se situace uklidní, a hlavně jsem chtěl, aby Ady přišel na jiné myšlenky,“ vysvětlil Protopopov.

Propotovov také uvedl, že o cestě na Krym a Ukrajinu Andrej Babiš starší věděl. „Věděli to všichni, táta, máma, rodina. Paní Babišové jsme se hlásili, komunikaci mám schovanou. O všem vě­děla,“ řekl Protopopov.

Premiér Andrej Babiš dnes na facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna. „Můj syn měl to štěstí, že i přes velmi vážnou duševní nemoc měl kamaráda, který se o něj staral jako o bratra. Kéž by všichni nemocní měli někoho takto hodného a oddaného, kdo jim věnuje svůj čas, pozornost a péči,“ napsal premiér.

Deník Blesk dnes zveřejnil pasáže z e-mailu, který redakci poslal Babišův syn v květnu 2017. Píše v něm o svých psychických problémech a o strachu. Zmiňuje také, že své psychiatričce Ditě Protopopové nedůvěřuje. Babiš mladší býval dříve pilotem, Blesku napsal, že výpověď v Travel Servisu podal v roce 2015.