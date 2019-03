ANO se bude drolit. Lidovci s ODS ho mohou nahradit, říká Pithart | info.cz

Jaký máte dojem z dosavadního dění na sjezdu lidovců? Co jste říkal na bilanční a rozlučkový projev Pavla Bělobrádka?



Už teď bych si vsadil, že rozloučení s ním je na úrovni. Tam prostě nezazněl jediný křivý tón. A myslím, že nám to může leckterá strana závidět. Obzvlášť pokud si uvědomíte, jak se s jinými stranami loučí jejich otcové zakladatelé jako Zeman nebo Klaus. Vždyť to jsou vždycky přinejmenším skandály.

V jejich případě převládá pocit, že po sobě chtějí dílo, které vytvořili, zničit. A to právě proto, že je jejich. Pak se divíme, že se u nás nechytá politické stranictví. No, pokud se ti, kdo je vybudují, nedovedou slušně rozloučit, tak ať rovnou řeknou, že si přejí nějaký feudalismus. Jejich jednání totiž nemá s demokracií nic společného.



Řada lidí považuje za klíčovou postavu polistopadových dějin KDU-ČSL Josefa Luxe…



Tak jistě. Vzpomínám na naše první setkání. Ve chvíli, kdy jsem si byl jistý, že se mi může podařit z vlády odvolat ministra Kubáta za ODA (Bohumil Kubát byl ministrem zemědělství ve vládě Petra Pitharta, pozn. red.), hodný hoch to byl, ale naprostý zmatkař, jel jsem do sekretariátu lidovců za Josefem Luxem, který byl tehdy čerstvě zvolený předseda strany, abych mu funkci ministra zemědělství nabídl.



Vzpomínám si, jak byl pohnutý, avšak nabídku nepřijal s odůvodněním, že byl zvolen do čela strany, kterou je potřeba dát znova dohromady, kterou je potřeba konsolidovat. Myslím ale, že si pamatoval, že k němu mám důvěru. A aniž bych tušil proč, začal mě později, bylo to v létě roku 1996, zvát na ministerstvo zemědělství. Říkal tehdy, že se se mnou chce radit. Řešili jsme rozličné politické situace, a někdy na začátku září se mě z ničeho nic zeptal, zda za ně nechci kandidovat do Senátu.



Jaká byla vaše první reakce?



Tehdy to pro mě byla naprosto nedostupná meta, po volbách v roce 1992 jsem dopadl politicky na dno. Řekl mi také, že nemusím vstupovat do strany. Nakonec se pro mě na poslední chvíli našel obvod, ve kterém jsem kandidoval. Asi týden na to byly několikadenní bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, kde mě Josef představoval starým lidovcům. Nikdo z nich mě neznal, a když ty slavnosti skončily, a my se tam ukázali znova, tak jim říkal: „Tohle je předseda Senátu Petr Pithart.“

Ať si každý říká, co chce, to byly záblesky génia. Ač se mu vůbec nepodobal, měl Lux něco z Antonína Švehly. Selský rozum, politickou intuici. V tomto smyslu byl po listopadu 1989 vedle Havla prvním, o kom se začalo říkat, že má státnické rysy. Věděl, že v určitých situacích jsou důležitější zájmy obecné a zájmy státu, a nikoli primárně zájmy partaje.



A jak byste porovnal éru Josefa Luxe s etapou lidovců pod vedením Pavla Bělobrádka? V čem se podobaly, v čem byly naopak odlišné? I Bělobrádek přebíral stranu ve složitém období…



Těžko se mi to porovnává. Pavla Bělobrádka jsem zažil už jenom dva roky. A nikoli celých více než osm let.



Ale přece jenom, podařilo se mu stranu vrátit nejen do sněmovny, ale také do vlády. Na sjezdu ve svém projevu například zmiňoval, jak otřesná pro něj byla zkušenost být v koalici s Andrejem Babišem…



A to si buďte jist tím, že se dozvídáme jenom část toho, co tam padlo. Pavel to ale vzal na sebe, provedl stranu složitým obdobím, má za sebou těžké zkušenosti včetně té ze společného vládnutí s Babišem. Nakonec neuspěl v senátních volbách. Já to ale říkám každému: jediná šance, jak zmoudřet, spočívá v tom, že se vám také něco nepovede. Avšak musíte to umět zreflektovat, a ne jen tak strčit do šuplíku. A Pavel těch příležitostí měl dost, proto také tolik vyrostl.

A jak vidíte budoucnost lidovců?



Pořád jsem důvěřivý, jinak bych sem nejel. Mám pevnou víru, a věřím, že to s ODS vyjde. Proto jsem také naznačil, že musíme myslet na jiná spojenectví, než ta, která nám eventuálně zvýší volební zisk o desetiny procent.



Podobně tady o spolupráci hovořil předseda ODS Petr Fiala…



Petr Fiala měl neobyčejně vstřícnou a směrem k lidovcům pochvalnou řeč. Jisté je jedno: Lidé budou odpadat od hnutí ANO, část z nich budou podvodníci, hodně bude ale také těch zklamaných. A právě ti budou přibývat, ANO se bude drolit. A pokud tady budou připravené strany jako KDU-ČSL s ODS, půjde o blok, který může hnutí ANO nahradit.