Češi proti koronaviru: Švédům stačí doporučení, ale raději bych český „tvrdší“ přístup | info.cz

V seriálu INFO.CZ jsme pro vás na každý den připravili rozhovor s Čechy, kteří zůstali v zahraničí během pandemie koronaviru. Každému jsme položili stejné otázky. Alžběta Opletalová žije sedmnáct let v Uppsale, švédském městě vzdáleném asi 80 km severně od Stockholmu. V roce 2001 sem přijela na studijní pobyt, potkala tady tehdejšího přítele a dva o roky později po promoci se sem přestěhovala na stálo. Jak vypadá život podle maminky malého dítěte v zemi, která se na rozdíl od většiny světa rozhodla jít cestou kolektivní imunity?

Jak je země, v níž žijte, zasažená nákazou koronavirem?

Švédsko má vysoká čísla jak obětí, tak nakažených už od začátku. Největší ohnisko výskytu je samozřejmě v samotném Stockholmu, a tam především mezi somálskou komunitou a pak i v pečovatelských domovech důchodců, kde se šíření viru na začátku krize dost podcenilo.

Jaká jsou v zemi opatření?

Švédsko se odlišuje svým přístupem oproti většině evropských zemí. To znamená, že žádná závažná opatření tu jaksi nebyla zavedena. Většinou se tedy jedná spíše o doporučení. Například aby se osoby starší 70 let vyhýbaly veřejným místům a omezily sociální kontakty. Nejde však o nařízení, takže v obchodě nebo na ulici na procházce tu starší lidi klidně potkáte. Obchody a restaurace tu jsou otevřeny dál jen s jistými omezeními. Uzavřené jsou pouze univerzity a střední školy a většina lidí pracuje z domova, pokud ovšem k tomu mají od zaměstnavatele možnost. Opět žádné plošné nařízení či omezení od státu tu neexistuje.

A jaká je zde atmosféra?

V porovnání s Českem, kde jsem vytušila velmi stísněnou atmosféru a obrovský dopad na sociální a soukromý život všech, se tady na první pohled zase až tolik nezměnilo. Švédové i tak rádi dodržují odstup, jak fyzický, tak i částečně v sociálních vazbách, takže povinné odstupy 1,5 metru na veřejných místech jim nezpůsobují pražádný problém. Lidé se samozřejmě o koroně také baví vždy a všude a obvyklá samozřejmá setkání či schůzky jak soukromé, tak i pracovní už tak samozřejmé nejsou.

Máte povinné nošení roušky? Případně – nosíte ji dobrovolně a jak na vás reaguje okolí?

Nikoliv, rouška se tu nosí jen ojediněle. Jak jsem vypozorovala, tak to spíše praktikují cizinci, respektive přistěhovalci. Já sama jsem ji měla několikrát při nákupu v supermarketu a s žádnou reakcí jsem se nesetkala.

Když sledujete situaci v Česku, je na tom podle vás lépe než země, v níž se nacházíte?

Já situaci v Česku velmi podrobně sleduji, i díky tomu, že tu teď mám svou maminku na návštěvě. Ta tu zůstala jaksi uvězněna v souvislosti s uzavřením hranic na konci března, kdy přestalo fungovat letecké spojení mezi Prahou a Stockholmem. Já osobně s českým radikálním přístupem souhlasím a asi bych ho i preferovala více než ten tolik uvolněný švédský. Ale to je můj názor a současně je jasné, že naprostá karanténa je dlouhodobě neudržitelná a virus jako takový prostě nezmizí tím, že se uzavřeme doma.

Onemocněl někdo z vašich přátel nebo kolegů?

Ano, bohužel. Moje kamarádka je už čtyři týdny nemocná, a proto v naprosté izolaci. V nemocnici byla několikrát na pár dní, teď už se doléčuje doma, ale stále je jí dost špatně. Podotýkám, že před onemocněním byla naprosto zdravá a ve velmi dobré fyzické kondici.

Co byste vzkázala lidem v Česku?

Buďte rádi, že česká vláda podstupuje veškerá opatření, je to opravdu jen pro vaše dobro, vždyť stát to stojí neuvěřitelně vysoké výdaje. Myslím, že s liberálním opakem byste moc spokojeni nebyli. Vydržte a já sama už se těším, až se do Česka opět podívám.