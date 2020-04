Češi proti koronaviru: V Emirátech ani nevyvenčíte domácího mazlíčka, pokuty jdou do statisíců | info.cz

Jak je země, v níž žijte, zasažená nákazou koronavirem?

K dnešnímu dni (11. dubna, pozn. redakce) je zde hlášeno přes 3300 případů a 16 mrtvých.

Jaká jsou v zemi opatření?

Opatření začala pozvolně asi jako všude jinde. Když to srovnám s Českou republikou, začali jsme zde asi o dva týdny později než Češi. Nejdříve se zrušily všechny hromadné akce, zavřely se pláže a zábavní parky. Občané a rezidenti dostali doporučení vlády se co nejméně sdružovat a neopouštět domov, pokud to není nutné. S přibývajícím počtem případů se učinila další opatření. Zavřela se obchodní centra, parky, promenády, mešity, kostely a ostatní chrámy. Otevřené zůstaly jen lékárny, supermarkety s potravinami a některé trhy s ovocem, zeleninou, rybami, masem atd. Vláda začala důrazně žádat občany a rezidenty, aby nevycházeli, pokud to není nezbytně nutné, a zvýšil se počet policejních jednotek v ulicích, které na toto dohlížely.

Poté vláda nařídila národní sterilizační program (National sterilization programme) – postřik ulic dezinfekcí – a zakázala občanům a rezidentům vycházet z domu od 20.00 do 06.00 hodin pod pokutou 3000 AED (asi 18 000 korun). Z okna šlo vidět policisty, kteří během této doby zastavovali auta i lidi na ulici kolem našeho domu. S narůstajícím počtem nakažených se ale pravidla karantény zpřísnila a vyhlásil se úplný zákaz vycházení. Výjimky jsou pouze tři a to: nákup potravin a léků, nutná návštěva lékaře a pracovní povinnosti. Běžná kancelářská činnost byla omezena od 08.00 do 14.00 hodin a ostatní sektory jako zdravotnictví, záchranné složky, letištní personál atd. neomezeně.

Před opuštěním domova pro jeden z výše uvedených účelů je nutné zažádat si on-line o speciální povolení, kde se specifikuje mimo jiné účel cesty, destinace, osobní údaje, časový údaj od kdy do kdy se budeme zdržovat venku atd. Opustit dům je možné pouze v rukavicích a roušce, na nákup může vyrazit jen jeden člen rodiny. Venčit domácí mazlíčky je taktéž zakázáno, ale pokud je to nezbytné, je povoleno maximálně deset minut v bezprostředním okolí místa bydliště.

Byl zde také kuriózní případ, kdy si občan SAE žádal o povolení navštívit svou druhou ženu, která měla jiné místo bydliště a nebylo mu to povoleno, protože toto prý nebyl akutní případ. Pokuty za porušování pravidel jsou tu vysoké. Pohybují se od 2000 AED (asi 12000 korun) za nenošení roušky až po 50 000 AED (zhruba 300 000 korun) za nedovolené shromažďování, navštěvování se navzájem a pořádání večírků. SAE je stát, kde se prohřešky netolerují, a my všichni tu místní nařízení víceméně dodržujeme, samozřejmě až na výjimky.

A jaká je zde atmosféra?

Myslím, že situace není nijak vyhrocená. Všichni tu chápeme vážnost situace a nezbývá než dodržovat karanténu a čekat, než to všechno přejde.

Nosíte roušku dobrovolně a jak na vás reaguje okolí?

Rouška a rukavice jsou povinné. Bez ní a bez rukavic by vás pravděpodobně nepustili například do supermarketu.

Když sledujete situaci v Česku, je na tom podle vás lépe než země, v níž se nacházíte?

Myslím, že jsme asi tak nastejno . Co se týká přibývajícího počtu nakažených, je na tom Česko teď asi lépe. My tu máme denní přírůstek kolem 300 nakažených. V Česku se situace začíná poněkud uvolňovat, v Emirátech je to zatím o dost přísnější a myslím, že se tu karanténa víc kontroluje a pokutuje. Nesmíme nikam.

K dobru musím Emirátům připsat fakt, že zde nedochází k vykupování zboží ze supermarketu a nedostatku některých potravin, jako se to stávalo v Česku i jinde ve světě. I když si lidé dělají menší zásoby trvanlivých potravin, nezaznamenala jsem v obchodech drastický úbytek některého druhu zboží. Dokonce roušky, respirátory a dezinfekce na ruce jsou stále všude k dostání. Je zde i možnost se nechat zdarma testovat. Pro nás zprostředkovává testování na přítomnost koronaviru náš zaměstnavatel. Pokud se nákaza prokáže, je zaměstnanec umístěn do karantény. Pro tento účel se určil hotel poblíž letiště, kde je o zaměstnance naší společnosti postaráno.

Onemocněl někdo z vašich přátel nebo kolegů?

Ano, dva moji kolegové měli nějaké příznaky nemoci, nechali se testovat a výsledek byl pozitivní. Pokud vím, jejich stav není nijak vážný.

Co byste vzkázala lidem v Česku?

Jak jsem tu situaci v Česku a tady sledovala, přišlo mi, že Česko bylo s opatřeními vždy o krok napřed, ať už se jednalo o uzavření jednotlivých zařízení nebo nošení roušek a ochranných prostředků. V SAE je teď karanténa o něco přísnější, protože nakažených přibývá, ale věřím, že to tu zvládají dobře.