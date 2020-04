Češi proti koronaviru: V New Yorku nikdy nebylo takové ticho. O to víc jsou slyšet sanitky | info.cz

V seriálu INFO.CZ jsme pro vás na každý den připravili rozhovor s Čechy, kteří zůstali v zahraničí během pandemie koronaviru. Každému jsme položili stejné otázky. Renata Coker žije dva roky v New Yorku, přímo na Manhattanu. Do Spojených Státu se přestěhovala s manželem před 15 lety. Z dálky pozoruje situaci v Česku a obdivuje Čechy, že jim ani v krizi neschází humor.

Jak je země, v níž žijete, zasažená nákazou koronavirem?

Spojené Státy Americké mají k dnešnímu dni (21. duben) více než 800 tisíc potvrzených případů nákazy Covid-19 a téměř 48 tisíc úmrtí. Mezi státy samotnými jsou obrovské rozdíly. Téměř 30 státu v USA má úmrtnost nižší než Česká republika, proto je velmi těžké mluvit specificky o situaci v celé zemi. Nejvíce je postižen západ a severovýchod země.

V New Yorku, kde žiji, a který je přímo epicentrem nákazy, zemřelo již více než 14 tisíc lidí, což je mnohonásobně více než při teroristickém útoku 11. září 2001. V současné době máme stále denně kolem 500 úmrtí a 1300 nových hospitalizací. Věříme ale, že jsme už za vrcholem a na sestupu, i když to bude ještě velmi dlouhá cesta.

Jaká jsou v zemi opatření?

Nelze říci a ani není dost možné, aby USA fungovaly podle jednoho modelu. Každý stát má svého guvernéra, který v období krize stanoví pravidla a opatření. U nás v New Yorku nechodí nikdo do zaměstnání od 22. března, pouze zdravotníci, policie, hasiči a otevřeny jsou jen některé obchody s potravinami. Zavřené jsou samozřejmě školy i dětská hřiště v parcích. Parky jsou otevřené, pohybovat se můžeme volně, ale udržují se odstupy. Je zákaz veškerého shromažďování. Pokud někdo musí do obchodu, stojí se venku v rozestupech na značkách, dovnitř se pouští po malých skupinkách a mezi regály je jednosměrný pohyb. Značky na odstup jsou potom i u kasy a platí se pouze platebními kartami. Zaměstnanci musí mít ochranné pomůcky – masky a rukavice, které poskytuje zaměstnavatel. My většinou všechny potraviny objednáváme a jsou nám bezkontaktně zanechány před dveřmi. Ven se vydáváme ojediněle na procházku do Central Parku.

Ja osobně se nejvíce bojím cesty výtahem. Schody jsou určeny pro doručovací služby. Zdarma je doručováno jídlo osobám nad 65 let a každý obyvatel New Yorku si muže vyzvednout až tři jídla denně bezplatně na výdejních místech. To proto, že tu okamžitě stoupla nezaměstnanost, jelikož v USA nejsou žádné výpovědní lhůty, a tak je potřeba pomoci mnoha lidem nejen finančně a hlavně okamžitě.

Restaurace jsou pouze pro Take Out nebo doručení. Pokud je někdo z rodiny nakažen, může zdarma zůstat v hotelu. Ty byly dosud využívány hlavně zdravotnickým personálem, aby nenakazil rodinu. Do nemocnic se přijímají pouze těžké případy. Odhady a projekce potřeby New Yorku na počet lůžek a ventilátorů byly na počátcích daleko vyšší, a proto nám v březnu na pomoc byla přistavěna na řeku Hudson loď US Navy s počtem 1000 lůžek a 1200 členů zdravotnického personálu a kongresové centrum na Manhattanu bylo přestavěno na nemocnici s 2500 lůžky. Jejich kapacita nebyla zatím naštěstí využita.

A jaká je zde atmosféra?

Taková zvláštní… Nikdy zde nebylo takové ticho, a o to více je slyšet zvuk sanitek. New York známe jako město, které nikdy nespí a je stále v pohybu. Teď je naprosto stoplé. Nepředstavitelně prázdné Time Square i Avenue, žádná žlutá taxi, žádné davy spěchající v ulicích. Překvapivě se většina lidí chová naprosto ukázněně, až asociálně – vyhýbáme se navzájem velkým obloukem.

Spousty dobrovolníků i z jiných státu USA se k nám hlásí na pomoc. Každý večer v sedm hodin děkujeme zdravotníkům. Tleskáme z otevřených oken, auta troubí, policie spouští sirény.

Umělci a podnikatelé věnují obrovské finance na dobročinné účely, jídlo, zdravotnictví. Může se vám stát, že u kasy v potravinách se dozvíte, že ten den váš nákup platí Tyler Perry nebo Kim Kardashian. Američané jsou hodně zvyklí na katastrofy, tornáda, požáry. Umí rychle zapomínat a věřím, že i rychleji se ze všeho otřepat. Už teď se hodně řeší, jaké bude to naše „new normal“. Protože normál jako předtím, to už nikdy nebude.

Máte povinné nošení roušky? Případně – nosíte ji dobrovolně a jak v tom případě na vás reaguje okolí?

Roušky jsou celkově v USA pouze doporučené. Ve státě New York je nyní nutno roušky používat, pokud nejsme schopni udržet vzdálenost. To znamená, že pokud jdu sama po ulici tak ne, ale v metru nebo v obchodech ano. Pokutovat nelze, protože Američané by to brali jako omezování osobních svobod. Nechává se vše na našem zdravém rozumu. V New York nikoho nic nepřekvapí, navíc Asiaté tu roušky nosí nejen v hromadné dopravě běžně celý rok.

Když sledujete situaci v Česku, je na tom podle vás lépe než země, v níž se nacházíte?

Samozřejmě celkově je na tom Česká republika lépe, i když mi ta opatření připadala trochu chaotická. Čísla v New York vypadají děsivě, ale srovnávat ani jednotlivé státy tady mezi sebou nelze. Mohu například porovnat stát Severní Karolína, kde jsem léta žila – stejný počet obyvatel a rozloha jako Česká republika a stejný počet nakažených i úmrtí. New York je naopak ohnisko – velká populační intenzita, miliony turistů ještě na počátku března, a navíc očekáváme další vlnu na podzim. Jsme rádi, ze každému, kdo potřebuje, lze lůžko i ventilátor poskytnut. Léčba Covid-19 i testování jsou zdarma pro všechny Američany bez ohledu na pojištění.

Onemocněl někdo z vašich přátel nebo kolegů?

Onemocněla dcera mého přítele, která žije v Nashville. Dala se otestovat minulou sobotu a má mírné příznaky.

Co byste vzkázala lidem v Česku?

Obdivuju, že je neopustil humor. Každé ráno se probudím a mám spoustu skvělých vtipů na Messengeru, což mi zvedne náladu. Vlastně jakákoliv komunikace s přáteli a rodinou. Dále solidarita a akčnost, kterou Češi prokázali. Kreativita a zlaté české ručičky. Vzkázala bych: Věřte více faktům a odborníkům, ne politikům. Užívejte si času s rodinou a pracujte na svém osobním sebezdokonalování, ať z této situace, jak říká náš oblíbený a uznávaný guvernér Andrew Cuomo, vyjdeme silnější a lepší! Strašně moc se těším ve zdraví na osobní setkání. Doufám, že brzy!