ČSSD navrhne na ministra kultury Zaorálka, souhlasil s Hamáčkovou nabídkou | info.cz

Sociální demokraté navrhnou na uvolněný post ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Podle důvěryhodných informací INFO.CZ bývalý ministr zahraničí nabídku šéfa strany Jana Hamáčka přijal. Premiér Andrej Babiš pro ČT uvedl , že by s ním jako s ministrem „problém neměl“.

„Hamáček bude ještě hovořit telefonicky s prezidentem, aby mu jména oficiálně oznámil,“ řekl důvěryhodný zdroj. Zaorálkovo jméno mezi možnými kandidáty na ministra kultury zmiňovalo INFO.CZ už v polovině května, kdy celá letní epizoda s obsazením funkce začínala.

Prezident Zeman měl se Zaorálkem korektní vztah v době, kdy tento sociální demokrat zastával funkci ministra zahraničí. Předtím ale byly jejich vztahy napjaté, protože ostravský politik patřil mezi ty, kteří Zemana nepodpořili v prezidentské volbě v roce 2003.

„No, předně bych řekl, že s prezidentem už žádný vztah nemám. Dříve to bylo dáno mou pozicí ministra zahraničí. Dnes se s ním už nijak nestýkám,“ řekl Zaorálek na konci června v rozhovoru s reportérem INFO.CZ Vratislavem Dostálem.

„Babiš namísto toho, aby důsledně trval na dodržování pravidel, podléhá tomu, že je pro něj Miloš Zeman důležitá postava v jeho politické hře. Tím pádem mu prochází něco, co by žádný premiér neměl připustit. A vytváří se tím nebezpečná situace i do budoucna,“ konstatoval tehdy exministr na konto tzv. vládní krize.

Ta trvá v podstatě už tři měsíce. Za zlom v ní lze považovat rozhodnutí dosavadního kandidáta ČSSD na ministerský post Michala Šmardy, který se nominace ve snaze odblokovat situaci vzdal. Právě jej by měl Zaorálek nahradit.