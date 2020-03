Další překvapivý nápad českého miliardáře. Přesuňte důchodce do rodin dobrovolníků, vyzývá Barta | info.cz

Miliardář Jan Barta z investiční skupiny Pale Fire Capital, který se před dvěma týdny postaral o rozruch seznamem razantních opatření , z nichž část nakonec přijala i vláda, přišel s dalším překvapivým návrhem. Ten by měl ochránit nejohroženější část populace, tedy lidi starší 65 let.

„Můj návrh spočívá v tom, že bychom důchodce přesunuli do dobrovolnických rodin, kde by se o ně starali. Ty by za to samozřejmě dostávaly zaplaceno,“ píše Barta na svém blogu. Reaguje tak na situaci, kdy se nákaza novým typem koronaviru rozšířila i do tuzemských zařízení pro seniory a někteří z penzistů již kvůli tomu zemřeli.

Miliardář navrhuje, aby si dobrovolnická rodina mohla vzít jednoho až čtyři důchodce, přičemž za každého z nich by dostala 10.000 korun měsíčně po dobu nejméně tří měsíců. Sám odhaduje, že se přihlásí nejméně 10.000 lidí, kteří by se takového projektu účastnili.

„Umístíme důchodce a dočasný pečovatel bude mít povinnost dodržovat nejpřísnější opatření,“ dodává Barta s tím, že ideálně by se tito lidé měli zásobovat za dveře nějakou dovážkovou službou.

Nákaza novým koronavirem se podle ČTK vyskytla už v nejméně sedmi domovech důchodců. Řadě z nich se přitom stále nedostává ochranných prostředků, ač senioři patří mezi nejrizikovější skupinu obyvatel. Předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitniková v rozhovoru pro INFO.CZ upozornila, že tento stav může mít fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na nastalou situaci zpřísněním bezpečnostních opatření. Nakažení senioři by se měli izolovat, nově je také zakázáno přijímat nové klienty, kteří by byli při nástupu pozitivně otestováni na koronavirus.