Do Senátu chce Němcová, Žantovský nebo Jandák. Co čeká vládní strany a co opozici? | info.cz

Předně: horní komoru ovládá opozice a je skoro jisté, že se její dominance na podzim potvrdí. Už teď je dokonce možné odhadovat, že pravice v Senátu posílí. Příčin to má několik: hnutí ANO volby do Senátu neumí, a pokud jeho kandidát uspěje v prvním kole, v tom druhém se voliči ostatních stran zpravidla spojí proti němu. Potvrzuje se tak specifičnost dvoukolového většinového systému, ve kterém mají větší šanci na úspěch osobnosti, které jsou schopny oslovit také voliče mimo své pevné jádro. A to hnutí ANO zkrátka nejde. Mimochodem, je to také jeden z důvodů, proč se Andreji Babišovi příliš nechce podstupovat souboj o Hrad. Hnutí ANO údajně disponuje interními výzkumy, podle kterých by měl jejich předseda ve druhém kole prezidentské volby velké problémy oslovit většinu voličů.

Opozice ale v Senátu neposílí jen kvůli neschopnosti hnutí ANO. Příčinou je také mizerná kondice sociálních demokratů, tedy druhé a menší koaliční strany, která bude letos v horní komoře obhajovat deset ze sedmadvaceti křesel. Už teď je prakticky jisté, že se jí to nepodaří. Sociální demokraté zatím mají na jména svých kandidátů embargo, teprve v sobotu bude jejich seznam schvalovat ústřední výbor a až pak ho dostanou k dispozici novináři, přesto lze už teď takto silný závěr učinit. Podpora ČSSD se dlouhodobě pohybuje pod deseti procenty, a pokud některý její kandidát uspěje, bude to spíše oblíbenosti strany navzdory. Což ale neznamená, že se to nemůže podařit.

Navzdory embargu jména některých kandidátů ČSSD známe. Bez šancí není Jiří Dienstbier, který svůj mandát obhajuje na Kladensku. Vyhrát může – navíc s přehledem – také místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje na své Vysočině. A pokud zde vyhrál volby komunální, nebylo by vůbec žádným překvapením, pokud by uspěl i v těch senátních. „Buď více než padesát procent hlasů, anebo jste looser. To je tvrdý a férový,“ řekl nám k tomu před časem v rozhovoru. Podceňovat nelze také někdejšího předsedu Senátu Milana Štěcha, kterého na souboj na Pelhřimovsku vyzve jiný bývalý sociální demokrat, tentokrát v dresu hnutí ANO – Vítězslav Jandák. Štěch je, pokud jde o senátní volby, podobně úspěšný politik, jakým byl Jaroslav Kubera z ODS. Poprvé vyhrál už v roce 1996, senátorem je tedy již téměř čtvrt století.

Bez šancí jistě nebude také Miroslav Antl v Rychnově nad Kněžnou nebo Jaroslav Malý v Hradci Králové, oba mají podle našich informací mandát obhajovat a oba tak učiní v rámci širší předvolební koalice, nikoli pouze pod značkou sociálních demokratů. Uspět by mohla ČSSD také v Karviné, kde poslední dvoje senátní volby vyhrál Radek Sušil, v roce 2008 dokonce už v prvním kole. Na druhou stranu: ty časy, kdy kandidáti ČSSD válcovali senátní volby, jsou už skutečně dávno pryč. Ostatně to tuší také v Lidovém domě, podle našich informací totiž přibližně v osmi až deseti obvodech svého kandidáta vůbec nepostaví. Tolik k vyhlídkám koaličních stran.

Pravice testuje možnosti spolupráce

Senátní volby mají mnohá specifika. Kromě již zmíněné dvoukolové většinové volby to je nízká volební účast, poměrně výrazná úspěšnost osobností s nějakou speciální vazbou na místní region, a také mnohdy bizarní kandidáti. Nepřekvapí proto, že třeba Trikolóra do voleb na Znojemsku vysílá figuru 90. let, bývalého ředitele televize Nova a europoslance Vladimíra Železného, který zde už jednou senátní volby vyhrál. Železný se přiznal, že současnému dění nerozumí, a naznačil, že je na čase vrátit se k něčemu „ověřenému“. Zda tím myslel divoké budování kapitalismu v Česku, nebo arbitráž o Novu, kterou Česká republika prohrála, a musela proto americké společnosti CME zaplatit 10,5 miliardy, Železný neupřesnil.

Zpět do současnosti. Letošní senátní volby budou mimo jiné testem roztříštěné opozice, ukážou, anebo aspoň naznačí, do jaké míry jsou ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 schopny postupovat koordinovaně. Střízlivý a předběžný závěr by mohl znít: jak kdy a jak kde. Třeba v Praze sice spolupracují, i tak zde ale jdou silní pravicoví kandidáti proti sobě. Lidovci přitom celkem obhajují šest mandátů (z toho tři byly v koalici se zelenými), STAN tři, ODS dva, TOP 09 ani jeden.

V tomto ohledu nás čekají pozoruhodné souboje hlavně ve zmíněné Praze, kde je pravice tradičně silná. Třeba TOP 09 zde do voleb vysílá Michaela Žantovského, který se bude o hlasy voličů ucházet s podporou ODS, STAN a SNK-ED, a to na Praze 5, kde svůj mandát bude obhajovat Václav Láska z uskupení SEN 21. Podobně poutavá podívaná nás čeká také v prvním pražském obvodu, kde svůj mandát obhajuje Václav Hampl, který minule kandidoval za lidovce a s podporou zelených. Letos ho vyzve „legenda“ ODS Miroslava Němcová, kterou pro změnu podporuje TOP 09 a STAN. Za Starosty zde měl přitom kandidovat historik Jiří Padevět. „Ten se ale rozhodl ustoupit. Ne ze strachu. Ale z úcty k Miroslavě Němcové, z úcty k hodnotám, které tato dáma reprezentuje,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan na sociálních sítích.

Pokud jsme napsali, že lidovci obhajují šest mandátů, pouze tři jejich senátoři jdou do voleb znovu. Kromě zmíněného Hampla je to Jitka Seitlová na Přerovsku a Jiří Carbol ve Frýdku Místku. Naopak třeba Zdeněk Papoušek z Brna se už mandát rozhodl neobhajovat. Naopak ani jeden mandát neobhajují Piráti, toho času střídavě druhá či třetí nejsilnější strana v zemi. A přestože do voleb nevysílají veřejné známé figury – možná i díky tomu – mohou někde uspět. I v tomto ohledu budou obzvlášť zajímavé pražské obvody, podle posledních dat agentury Kantar CZ totiž Piráty v hlavním městě podporuje přes 26 procent voličů. S odstupem druhá je ODS (17,5 %), až třetí hnutí ANO (16 %).

Starostové budou zase skoro jistě silní ve svých baštách: V České Lípě, v Děčíně a v Trutnově, kde mandát obhajují, uspět mohou ale také třeba v Kolíně, odkud pochází jejich předseda Vít Rakušan, ve Zlíně nebo Uherském Hradišti. V posledních dvou zmíněných obvodech bude zajímavé sledovat také počínání stávajících senátorů. Na Zlínsku je jím právník a ostrý kritik Andreje Babiše Tomáš Goláň (SEN 21), v Uherském Hradišti pak podnikatel Ivo Valenta, který zbohatl na hazardu. A pokud se někde přece jen může podařit uspět Babišovu hnutí ANO, mohla by to být Ostrava. Ostatně kandidát nejsilnější strany v zemi zde vyhrál už před šesti lety.