Dusno ve sněmovně: Volný z SPD neuhlídal testosteron. Vinu za důchodce-teroristu svedl na „vítače“

Poslanci se dnes ostře střetli kvůli návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka. Vystoupení Lubomíra Volného z SPD provázelo dokonce bouchání do lavic. Volný se tvrdě opřel v souvislosti s migrací do Evropské unie a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači. Hádka vypukla při projednávání vládní cizinecké novely, která je ve Sněmovně ve druhém čtení. Poslanci o ní debatu nedokončili, jednací den navíc předčasně skončil.

Volný prohlásil, že Evropská unie je kafkovský svět, který buduje "supertotalitu". "Evropská unie je do budoucna zkáza Evropanů a zkáza Evropy," řekl. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ohledně varování poslanců SPD před hrozbou kriminality a terorismu ze strany imigrantů uvedl, že SPD straší lidi, a připomněl, že posledním odsouzeným za terorismus v Česku byl senior Jaromír Balda, sympatizant hnutí Tomia Okamury. Baldu poslal soud nepravomocně do vězení za způsobení nehod dvou osobních vlaků. Chtěl u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Hamáček uvedl, že Balda konzultoval útoky s pracovnicí SPD.

"Jste to vy, vítači, kteří jste vytvořili pana Baldu. Protože vy jste ho vyděsili reálnou možností toho, že tady bude spáchán teroristický útok," reagoval Volný, přičemž část poslanců začala bouchat do lavic. Jan Birke (ČSSD) na něho prý pokřikoval, aby "toho už nechal". Stenozáznam to zachytil jako výzvu ke konfrontaci. Volný na Birkeho údajně reagoval slovy, aby "šel ven". Následně se Volný a Birke už před mikrofonem přeli o používání výrazů z hospody čtvrté nebo nižší cenové skupiny. "Agresivní situaci jste vyvolal vy svým primitivismem," prohlásil Volný.

Ve snaze o uklidnění situace si následně vzali poslanci TOP 09 půlhodinovou přestávku na jednání klubu. Dění ve Sněmovně poslanci komentovali na sociálních sítích. "Ve Sněmovně asi některým jeblo - z SPD už agresivně vřískají jak fašouni v Reichstagu," napsal Jiří Dolejš (KSČM). Lidovec Marian Jurečka uvedl, že by nevěřil, co je možné v dolní komoře slyšet. "Agrese a zhovadilost některých poslanců SPD je neuvěřitelná," napsal. "Stalo se: Poslanec SPD na poslance ČSSD 'Pojď ven!'. Neskutečné. Ostudné. Nepřijatelné. Hnus," uvedla Karla Šlechtová (ANO). Někteří poslanci mluvili o možnosti podnětu mandátovému a imunitnímu výboru.

Slovní přestřelky pokračovaly i po přestávce, a to zejména mezi poslanci SPD a KDU-ČSL, kteří se vzájemně vinili z nepravd. Do debaty zasahovali i Piráti, které poslanci SPD rovněž kritizovali. "Odmítám poslouchat urážky pana Volného nás všech," ukončila diskusi místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová, která si za frakci vyžádala dvouhodinou přestávku a jednací den skončil. Poslanci se opět sejdou přespříští týden v úterý.

Cizinecká novela by mimo jiné dala vládě právo stanovit kvóty pro ekonomické migranty a zavedla by povinné integrační kurzy pro zahraniční pracovníky. Sporný pozměňovací návrh o zrušení soudního přezkumu rozhodnutí o vyhoštění podpořil už dřív bezpečnostní výbor navzdory upozornění ministerstva vnitra, že je protiústavní.

"Bezpečnostní složky musí mít možnost vyhostit cizince, kteří zde nemají co dělat," hájil úpravu předseda výboru Radek Koten (SPD). Jan Bartošek (KDU-ČSL) ale poukázal na to, že zákon v minulosti obsahoval stejné ustanovení, Ústavní soud je zrušil. "Zatěžujete Ústavní soud svými nesmysly," řekl. Podle Jaroslava Bžocha (ANO) je návratová politika prioritou, nelze ale ohýbat ústavu.