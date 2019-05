Egyptolog Bárta míří do vedení Univerzity Karlovy. Jako prorektor vystřídá Martina Kováře | info.cz

Novým prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy by měl být známý egyptolog Miroslav Bárta. INFO.CZ to potvrdil rektor univerzity Tomáš Zima. Bárta nastoupí do funkce, kterou několik let zastával historik Martin Kovář, jenž z univerzity na konci roku odešel v souvislosti s plagiátorskou aférou. Bárta a Kovář jsou blízcí přátelé, editorsky spolupracovali na několika knihách. Zima Bártu navrhne ke jmenování příští týden.