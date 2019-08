Fotka s „metrákem“ nasbíraných hub? Zvrácenost, říká uznávaný mykolog | info.cz

Zatímco v Česku se lidé na sociálních sítích rádi chlubí plnými taškami nasbíraných hříbků či křemenáčů, v zahraničí by taková fotografie vyšla jejího autora draho. Například v Rakousku, Německu i ve Švýcarsku je totiž sběr hub omezen zákonem. A pokud policie nalezne u někoho větší než povolené množství, hrozí mu tučná pokuta. V Česku by obdobná úprava neprošla, přesto mykologové varují před plundrováním lesů kvůli takzvaným houbařským rekordům. „Houba totiž není jen oblíbená potravina, ale také důležitá součást lesního ekosystému,“ říká v rozhovoru s INFO.CZ uznávaný mykolog Vladimír Antonín z botanického oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

Policisté v rakouském Tyrolsku zadrželi minulý týden tři Italy, kteří si v kufru auta vezli 62 kilogramů hub, i když povolené jsou maximálně 2 kila na osobu. Nyní mohou dostat pokutu v řádu tisíců eur. Proč je vlastně v zahraničí na rozdíl od Česka sběr hub takto omezen?

Je pravda, že třeba v Německu, Švýcarsku i Rakousku si může člověk odnést z lesa jen určitý počet kilogramů hub, v jiných zemích je zase houbaření omezeno jen na určité dny v týdnu. To je v zahraničí celkem běžné opatření. Jen definice povoleného množství a výše sankcí se v jednotlivých státech a krajích liší.

Dobře, ale jaký je důvod takového omezení houbařů? Z laického pohledu je přece úplně jedno, kolik hub si houbař z lesa odnese…

To je právě omyl. Houby jsou velmi důležitou součástí ekosystému lesa. Jejich nadměrné sbírání může tento systém poškodit.

V čem konkrétně?

Houby jsou svou mykorhizou spojeny s kořeny stromů, přičemž si s nimi navzájem poskytují vodu a důležité živiny. Dřevokazné druhy hub zase přispívají k tlení dřeva, jeho rozkladu a vzniku nového života v lese.

Když tedy sbírám houby, škodím tím lesu?

Tak se to určitě říci nedá. Když sbíráte hřiby nebo další houby, sbíráte už plodnice. Pokud někde seberete deset hřibů, neznamená to, že by vedlejší smrk uschl. Lidé ale nejvíce škodí lesu tím, že ho takzvaně prohrabávají. Jakmile najdou hříbek, doslova převrátí a prohrabou všechno v jeho okolí, aby takzvaně našli bratříčka. Tím, pokud se jedná o větší množství houbařů, ale udusávají půdu a ničí podhoubí hub. Jeho obnova pak trvá velmi dlouho, nebo už houby na místě nemusejí vyrůst vůbec.

Pokuty pro „zloděje“ hub v zahraničí V Rakousku je sběr hub omezen zákonem a vyhláškami jednotlivých spolkových zemí. Lidé si nesmějí z lesa odnést více než 2 kilogramy na osobu. Navíc většinou platí i určité časové omezení. Například v Korutanech se smějí houby sbírat na podzim pouze do 1. října, a to jen v době od 7 do 19 hodin. Za porušení těchto pravidel hrozí v závislosti na množství nasbíraných hub sankce od 35 až ke 14 000 euro (Salcbursko). V Tyrolsku se může dokonce jednat až o pokutu 30 000 euro (770 000 korun), a to v případě organizované skupiny komerčních sběračů. Omezení pro sběr hub platí i ve většině německých spolkových zemí, pokuty za jejich porušení mohou dosáhnout až 10 000 euro.

Přiznám se, že jsem přesně ten typ houbaře, co takzvaně hledá bratříčka. Měl bych se tedy spokojit s tím, že mi jeden hřib stačí a neudusávat okolí a nepřevracet ležící větve kvůli nálezu dalšího?

Všechno je otázka rozumné míry, ničeho jiného. Houbaření v rozumné míře nikomu neškodí, lidé sbírali houby od nepaměti. Něco jiného je ale snaha některých houbařů překonávat houbařské rekordy bez ohledu na to, zda jsou ty desítky kilogramů hub vůbec schopni spotřebovat. Tam už nejde o houbaření v pravém slova smyslu, ale doslova o zbytečné plundrování lesa.

Vy tedy asi nejste velký příznivcem fotografií, na nichž se lidé chlubí, jak si z lesa v autě odvážejí plný kufr hub...

To tedy opravdu nejsem, přijde mi to trochu zvrácené nebo minimálně zbytečné. Možná těmi houbami pak obdarují celé sídliště, nebo je prodají v hospodách. Ovšem v mnoha případech jich podle mého názoru část prostě vyhodí. Myslím si, že zpracování tak obrovského množství hub prostě není v lidských silách.

Byl byste tedy pro to, aby v Česku stejně jako v Rakousku platilo omezení pro sběr hub?

To je čistě teoretická otázka. V Česku jako houbařském ráji by omezení pro množství nasbíraných hub nikdy neprošlo, pro politiky by to byla politická sebevražda. Už dnes, pokud se nepletu, platí v republice nařízení, že lidé mohou volně sbírat houby jen pro osobní potřebu, nikoliv pro komerční využití. Pokud se jedná o komerční sběr, měl by být předem povolen majitelem lesa. To ale samozřejmě nikdo nedělá. Přitom by úplně stačilo, kdyby si lidé, a určitě je takových většina, uvědomili, že houby lze sbírat s potěšením a rozumem tak, aby příroda neutrpěla. Lámání houbařských rekordů tuto definici určitě nesplňuje.