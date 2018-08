Hamáček neměl jezdit na dovolenou. V kauze H-System ČSSD vyklidila terén, míní Škromach

Přestože si letitý místopředseda sociálních demokratů a jejich ministr ve třech vládách Zdeněk Škromach ještě pořád myslí, že byl vstup do vlády s trestně stíhaným premiérem pro ČSSD správným krokem, budí v něm postup nového vedení strany do jisté míry rozpaky. Dle svých slov očekával razantnější nástup sociálních demokratů do vlády, kritizuje personální složení ministrů i to, že se Jan Hamáček uprostřed léta uklidil na dovolenou. „U kauzy H-Systém by zcela jistě bylo potřeba, aby jako vicepremiér a ministr vnitra přerušil dovolenou a začal celou věc ihned řešit. Měl být u všech jednání podobně jako Andrej Babiš, který to ihned pochopil a celou kauzu šikovně mediálně prodává,“ říká Škromach v rozhovoru pro INFO.CZ.

Ještě pořád si myslíte, že to byl dobrý nápad, aby šla ČSSD do vlády?



Jedna věc je být ve vládě. Myslím, že je standardní, pokud každá politická strana o účast ve vládě usiluje. Pouze ve vládě můžete svůj program realizovat, v opozici o něm můžete leda tak mluvit. Z tohoto pohledu si pořád myslím, že to byl správný tah. Pokud jde o personální obsazení, to už je věc jiná. Popravdě řečeno jsem očekával razantní nástup zkušených harcovníků, kteří se dokážou prosadit a budou umět náš program prodat. A kteří si dokážou poradit s tím, že po dlouhých letech nejsme ve vládě dominantní stranou, nýbrž malých koaličním partnerem.



Takže nadšený, pokud jde o vaše ministry a ministryně, příliš nejste? Co říkáte třeba na lapálii okolo ministerstva zahraničí?



Je to otázka konkrétní personální volby. A musím říct, že ani v sociální demokracii nepanuje v této věci příliš nadšení.

Jak myslíte, že to dopadne?



To ví jenom Jan Hamáček. Nakonec personální otázky je – a vždycky to tak bylo – věc předsedy. Říct můžu snad jenom to, že čím rychleji se celá anabáze vyřeší, tím pro stranu a její obraz na veřejnosti lépe.



Takže je to jeho výhradní pravomoc a také jeho odpovědnost?



Jednoznačně. Mrzí mě ale, že se stávajícímu vedení nepodařilo zužitkovat efekt referenda, které značně mobilizovalo členskou základnu. Tak trochu jsme to prohospodařili nekonečnými debatami o personálních otázkách.



Narážíte mimo jiné na Petra Krčála?



Kdybych chtěl být zlý, začnu bouchat do stolu s tím, že jsem v referendu hlasoval pro Krčála. Tak to ale není, a personální ambice každého by měly být upozaděny v zájmu strany. Což se, pokud jde o ministerstvo zahraničí, neděje.



Jak vůbec hodnotíte kauzy s diplomovými pracemi ministrů?



Už před tím, než vypukly, jsem upozorňoval, že něco takového přijde. Myslím, že to bylo připravené. I z vlastní zkušenosti vím, že pokud se člověk stane ministrem, novináři začnou hledat na jeho minulosti cokoli, co by mohlo zpochybnit jeho pověst. A mimo jiné to může být v určitý moment také problém Miroslav Pocheho. Novináři mají téměř na každého potenciálního ministra něco nachystané a zveřejní to teprve v momentě, kdy je jmenován členem vlády. Ukazuje se, že problém, který nevadil u poslance, senátora nebo poslance Evropského parlamentu, může u ministra najednou přerůst ve velkou kauzu.

Aniž bych chtěl omlouvat plagiátorství, nepřijde vám ale přece jen absurdní, že řešíme diplomové práce ministrů v čase, kdy máme trestně stíhaného premiéra?



Ten problém samozřejmě existuje. Na druhou stranu je potřeba říct, že voliči o trestním stíhání Andreje Babiše věděli a on přesto získal ve volbách třicet procent hlasů. U politiků se vždycky musí brát v potaz mandát od voličů. A ten, pokud jde o hnutí ANO, lze těžko zpochybnit.



Může zde existovat něco na způsob amnestie, neboť voliči už před volbami o všech jeho kauzách věděli, a přesto mu ten svůj hlas dali. To neznamená, že by to bylo něco příjemného, v tuto chvíli to ale asi musíme brát jako realitu. A jen tak pro zajímavost, lidé, kteří právě kvůli trestnímu stíhání premiéra před referendem tvrdili, že ČSSD nemůže jít do vlády, teď hledají cestičky, jak se do ní dostat.



Konkrétní asi nebudete?



Nebudu.



V každém případě si myslíte, že Jan Hamáček, pokud jde o personálie, měl volit jiný postup?



Určitě. Pokud nejsem schopen prosadit určité jméno, a v minulosti se něco podobného už stalo, hledám konsensuální řešení. Už jenom proto, aby celé naše angažmá ve vládě neuvázlo na personálních sporech. Každý z nás je postradatelný v zájmu strany a jejího úspěchu.

Jak hodnotíte, že se po rezignaci Petra Krčála rozhodl Jan Hamáček k nominaci Jany Maláčové?



Janu Maláčovou sleduji dlouho, snad už od jejích začátků v Uherském Hradišti, pracovala také pro Senát. Nepochybně určité zkušenosti má, na druhé straně neprošla doposud výraznou politickou pozicí. To ale může být jak nevýhoda, tak výhoda. Důležité bude, jakými lidmi se obklopí. Bude si muset osvojit o mnoho širší spektrum témat, než kterým se věnovala doposud.



Když o tom mluvíte, Michaela Marksová mi před několika týdny řekla, že je resort práce personálně de facto v rozvratu. A Jana Maláčová mi to minulý týden potvrdila…



Ty problémy započaly už za ministra Drábka. Jde o dlouhodobou záležitost a je pravda, že stabilizace ministerstva bude jedním z hlavních úkolů Jany Maláčové. Možná vůbec největší. Její výhodou může v tomto ohledů být, že tam pracuje už několik let a nejspíš tam tak zná vnitřní vztahy. Přesto si myslím, že bude potřebovat stranickou podporu, nejen proto musíme uvnitř ČSSD obnovit odborné zázemí. Za Bohuslava Sobotky se nám totiž trochu rozpadlo.



Jsme v polovině letních prázdnin. Krátce po nich nás čekají komunální a senátní volby. Jak je na ně sociální demokracie připravená?



Komunální volby se letos konají krátce po volbách do sněmovny. Bohužel se tak může stát, že se ocitnou v jejich stínu a výsledek může být podobný. Zázraky tudíž nečekám. Pokud jde o Senát, obhajujeme třináct nebo dokonce čtrnáct křesel. Přitom pouze pět senátorů se rozhodlo, že do voleb půjdou znova.

A myslím si, že by měl výraznou roli sehrát vedení Senátu, konkrétně mám na mysli Milana Štěcha, který je zkušeným senátorem a především předsedou horní komory. Je potřeba našim kandidátům připravit půdu a nezapomínat, že Senát může být v nadcházejícím období klíčový. Může to být poslední pojistka před extremistickými silami.



Co soudíte o tom, že Jan Hamáček odjel na dovolenou v čase, kdy ho tady strana nejen kvůli blížícím se volbám potřebovala?



Určitě by mediálně vypadalo lépe, pokud by tady zůstal. A nejen kvůli novým ministrům nebo kvůli volbám. Třeba u kauzy H-Systém by zcela jistě bylo potřeba, aby jako vicepremiér a ministr vnitra přerušil dovolenou a začal celou věc ihned řešit. Měl být u všech jednání podobně jako Andrej Babiš, který to ihned pochopil a celou kauzu šikovně mediálně prodává. Samozřejmě chápu, že je Jan Hamáček unavený, má za sebou složité období, přesto musím říct, že jsou situace, kdy tady nejsme jen sami za sebe. Vytratil se z mediálního prostoru, což myslím není dobře.



Máte zprávy o tom, co dělá Bohuslav Sobotka?



Ověřené informace nemám. Údajně má v plánu si doplňovat vzdělání. Ale nevím. Zajímavější otázkou ale je, že v širším vedení ČSSD zůstali jeho lidé a už jsem zaslechl, že útočí na Jana Hamáčka. Na sjezdu se totiž na jaře volilo pouze nejužší vedení strany, předsednictvo a Ústřední výkonný výbor zůstal v původním složení.

To mi chcete říct, že pokud jde o širší vedení strany, tak že ČSSD stále ovládají lidé Bohuslava Sobotky?



Mnoho lidí, kteří se podíleli na loňském volebním výsledku, i nadále zůstávají ve funkcích. V orgánech strany, které rozhodují nejen o personálních věcech, ale i o politice strany. Změna předsednictva i ÚVV bude možná až na příštím sjezdu příští rok na jaře. Což bude již po volbách. A já mám obavu, že tady může být snaha těchto lidí shodit případný neúspěch, který lze v komunálních i senátních volbách očekávat, na nové nejužší vedení strany. Už teď tito lidé Hamáčka kritizují. A podle mě to není korektní, měli by spíše vyvodit vlastní odpovědnost za loňský debakl.