Huawei jako Zemanův novičok č. 2? Prorokuje odvetu z Číny, vláda ale o ničem neví

Kolem slov Miloše Zemana, že Čína plánuje odvetu za varování českých úřadů před výrobky firmy Huawei, panuje chaos. Prezident ve svém pořadu na TV Barrandov ve čtvrtek uvedl, že o protiakcích mají informaci někteří členové vlády. To dnes přímo rozporoval premiér Andrej Babiš, který uvedl, že kabinet nemá žádné informace, že by Čína měla přistoupit k jakýmkoli sankcím. Prezident se tak dostává opět do rozporu s nejvyššími vládními činiteli – podobně jako v kauze novičok, kdy oproti zbytku politické reprezentace propagoval ruskou verzi ohledně výroby jedovatého novičoku v Česku.

„Podle informací, které mají někteří členové vlády..., Čína po této kampani proti společnosti Huawei připravuje odvetná opatření, a ta by měla zasáhnout několik oblastí,“ uvedl Zeman na TV Barrandov. Konkrétně zmínil společnost Škoda Auto nebo PPF Petra Kellnera.

V ohrožení dle prezidenta mají být i miliardové investice Huawei do rozvoje moderních sítí 5G v Česku. Právě jejich budování je jádrem celé kauzy kolem čínské technologické firmy, kterou řada západních tajných služeb označuje za riziko kvůli vazbám na čínské státní orgány a teoretickou zákonem danou povinnost „donášet jim“. Firma se proti tomu opakovaně ohrazuje i prostřednictvím svého tuzemského zastoupení.

Potíž je v tom, že prezidentova slova dnes explicitně rozporoval premiér Andrej Babiš. Místopředseda vlády Richard Brabec dopoledne v teoretické rovině připustil, že by se odvetná opatření dala očekávat, nicméně kabinet podle svého předsedy nemá žádné konkrétní poznatky. „Nemám informaci, že by čínská strana chtěla přistoupit k nějakým opatřením,“ uvedl doslova Babiš, podle kterého není pravda, že by Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) postupoval společně s Bezpečnostní informační službou (BIS). Ta riziko čínské špionáže zmiňuje ve své výroční zprávě, ale konkrétně před Huawei nevaruje. NÚKIB své varování před využíváním výrobků zmíněné firmy ve strategických systémech státu vydal později.

Zeman ve čtvrtek řekl, že ředitelé NÚKIB Dušan Navrátil a Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka poškodili zájmy českých firem v Číně. „...Zviditelňují se tak trapným způsobem, že kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu,“ uvedl prezident, z jehož strany jde o další útok na dané instituce a především na BIS, jejíž pracovníky dříve posměšně tituloval jako čučkaře. Raději prý věří německým expertům na kyberbezpečnost než tuzemskému NÚKIB, protože jsou prý informovanější.

Zeman proti všem v kuriozní moment

Slova prezidenta přicházejí v pozoruhodnou chvíli. V Polsku byli v úterý zatčeni obchodní šéf tamní pobočky Huawei a bývalý důstojník civilní kontrarozvědky. Na krku mají vážné podezření ze špionáže, za které podle Wyborcza.pl hrozí až desetileté tresty. Deník popisuje, že ředitel Wej-ťing W. u polského zasoupení firmy pracoval od roku 2011 a měl na starosti PR a komunikaci s diplomatickými kruhy. Předloni se stal ředitelem prodeje. Čína už vyjádřila „silné znepokojení“ nad zadržením svého občana.