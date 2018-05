Kdo všechno je Šuman: Za twitterovým účtem, který zveřejňoval nahrávky Babiše, stál Přibil i hacker

Přibil však kontroverzní účet neovládal od jeho vzniku. Profil totiž na podzim 2016 založil Jan Zástřešek, který se serveru Aktualne.cz představil jako hacker, redakce nicméně jeho identitu nedokáže nade vší pochybnosti ověřit.

Sám Zástřešek odmítá, že by to byl on, kdo zveřejňoval kontroverzní informace proti Babišovi. Tvrdí, že nad účtem asi na šest měsíců ztratil kontrolu, přesně v době, kdy se na něm začaly kontroverzní materiály o šéfovi hnutí ANO objevovat.

V té době se na účtu například objevil i odposlech jednání mezi Andrejem Babišem a tehdejším novinářem Mladé fronty Dnes Markem Přibilem. Na ní Babiš reportéra úkoluje a společně plánují, kdy vypustit kompromitující informace na politickou konkurenci hnutí ANO.

V listopadu loňského roku profil skončil u novináře Marka Přibila, který jej měl za desítky tisíc od Zástřeška odkoupit. Přibil však účet údajně ovládal jen asi dva týdny, následně jej o něj měl připravit opět Zástřešek. „Jak to provedl, netuším. Začal tam publikovat další nesmysly a dožadoval se dalších peněz. Ty jsem mu dvakrát vyplatil," tvrdí pro server Aktualne.cz novinář.

Nyní již původní účet @SkupinaŠuman není v provozu a veškerý kompromitující obsah z něj zmizel. Účet změnil své jméno na @VseznalekZHradu, který ovládá stále Zástřešek.