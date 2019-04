Konec Ťoka byl otázkou času. Novákovou i Staňka drží Zeman | info.cz

Na celé věci přitom není ani tak překvapivá samotná výměna některých ministrů, podobné manévry česká veřejnost zažila prakticky u každého vládního kabinetu, co možná naopak překvapí, je fakt, že se zatím týkají pouze ministrů nominovaných hnutím ANO. „O výměně Dana Ťoka se v minulosti hovořilo už mnohokrát, je dlouhodobě kritizován doslova ze všech stran a především: už patrně před nějakou dobou ztratil důvěru samotného premiéra,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Daniel Kunštát s tím, že byl Ťokův konec ve funkci pouze otázkou času.

Jinak je to ale podle jeho mínění v případě ministryně průmyslu Marty Novákové, a to navzdory faktu, že se během krátké doby ve funkci dopustila už několika faux pas. „Andrej Babiš si je bezpochyby vědom, že pro něj přinejmenším z hlediska veřejného obrazu vlády a potažmo hnutí ANO není v žádném smyslu přínosem. Spíše naopak,“ uvažuje Kunštát. Předpokládá také, že sám o své vůli by ji Babiš určitě okamžitě a bez mrknutí oka vyměnil. Jediná otázka tak podle něj zní, jak se k případnému odchodu nešťastné ministryně postaví Miloš Zeman, který je – dodává politolog – jejím vehementním zastáncem.



„Jde zkrátka o to, zda Zeman vůbec připustí její odchod a pokud ano, jakou koncesi za to od premiéra bude žádat,“ vysvětluje Kunštát. Podobně se to má také s ministrem kultury Antonínem Staňkem. „Ministr kultury vskutku není politická superstar, řečeno velmi mírně. A už vůbec není politikem, který by dokázal ČSSD přinést jakékoliv plusové – zejména volební – body,“ pokračuje ve svém výkladu Kunštát s tím, že předseda ČSSD Jan Hamáček přesto musí tvrdit, že je s prací svých ministrů spokojen a nevidí důvod k jejich výměně.

A proč? Podle Kuštáta je to prosté. „Jednoduše proto, že se snaží zachovat posjezdový vnitrostranický status quo. Ten spočívá mimo jiné v tom, že ČSSD nebude příliš provokovat prezidenta. A právě pokus vyměnit Zemanova protégé Staňka by takovouto provokací bezpochyby byl,“ říká politolog. Jinak řečeno, Kunštát připomíná, že je ČSSD ve vztahu k prezidentovi přece jen v delikátnějším a mocensky submisivnějším postavení než Babiš. „U něj je přece jen pravděpodobnější, že u svých, aktuálně nepohodlných nominantů dokáže jejich odvolání snáze prosadit – a to i u těch, kteří patří mezi prezidentovy oblíbence,“ uzavírá politolog.