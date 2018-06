Ministr Pelikán už není poslanec. Složil mandát, uvedla jeho mluvčí

Pelikán byl ministrem spravedlnosti od března 2015 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž nahradil svou kolegyni z hnutí Helenu Válkovou. Ve funkci zůstal i v současném prvním kabinetu Andreje Babiše (ANO), který od konce ledna vládne v demisi. Svůj odchod z politiky zdůvodnil Pelikán začátkem dubna mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO, jehož členem ale chce zůstat.

Za Pelikána by měla do poslaneckých lavic nastoupit ředitelka neziskové organizace Monika Červíčková, která je první náhradnicí na pražské kandidátce ANO v loňských podzimních volbách. Slib by mohla složit v úvodu schůze dolní komory, která začne za týden.

Ministr Pelikán složil svůj poslanecký mandát. Tento záměr již avizoval, rezignaci přijal předseda PSP dnes odpoledne. — Tereza Schejbalová (@TerezaSch) June 19, 2018

Pelikán je v tomto volebním období pátým poslancem, který složil mandát. Hned na listopadové ustavující schůzi rezignovali středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), její liberecký kolega Martin Půta (STAN) a bývalý senátor Jiří Hlavatý (za ANO). Koncem března se poslaneckého mandátu vzdal někdejší bývalý premiér a předseda ČSSD Sobotka.

Pelikán už v dubnu uvedl, že o odchodu z politiky uvažoval delší dobu, k rozhodnutí přispěl i jeho verdikt o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Prezident Miloš Zeman ministra před tím žádal, aby Nikulina vydal do Ruska. "Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě," podotkl tehdy Pelikán.

1080p 720p 360p REKLAMA Robert Pelikán svůj odchod z politiky vysvětloval před časem v pořadu Štrunc! autor: INFO.CZ

Jako další důvod uvedl, že jeho stanoviska a názory nejsou vždy v souladu s většinovým stanoviskem ANO. Týká se to podle něj třeba postoje k hnutí SPD Tomia Okamury a nahlížení na lidská práva. Babiš tehdy řekl že Pelikán byl v hnutí ANO zástupcem městských intelektuálů a jeho hlas bude chybět.

Po odchodu z politiky se Pelikán hodlá vrátit do advokacie. Chce také přednášet na právnické fakultě.