Mýty o zdraví: Podle imunologů platí "špína v bytě, zdravé dítě" | info.cz

Absurdní předpisy zakazují, aby si děti ve školce směly utrhnout na zahradě jablko nebo rajče a daly si je ke svačině. Jídelna ve školce proto nemůže poprosit školníka, aby očesal strom s tím, že bude pečený štrúdl po obědě. „A to se dětem skutečně špatně vysvětluje,“ říká Anna Bayerová, učitelka z waldorfské školky.

Za vším je až přílišná ochrana a strach hygieniků z toho, že takové „necertifikované“ jídlo, které nepřijelo ve várnicích, nebo jej nedodali škole či školce nasmlouvaní dodavatelé za přísných hygienických podmínek, dětem ublíží. Ovoce a zelenina ze školních zahrad tak poté - pokud si je tedy nerozeberou učitelé - končí na skládce. Naše děti totiž chrání přísné předpisy i před běžnými bakteriemi.

Konkrétně zákon 258 z roku 2000 o ochraně veřejného zdraví. Píše se tu, že pokrmy pro děti při hromadném stravování musí vyhovovat „mikrobiologickým a chemickým požadavkům stanoveným prováděcím předpisem“. - „Mozek mi to nebere, že se všichni tak strašně bojíme. Myslím, že je zbytečné, dělat dětem ze života takový skleník,“ říká učitelka. Tak alespoň prázdniny by měly být pro děti takovou oázou, kdy si smí sníst cokoliv. I rohlík spadlý na prašnou polní cestu, nebo maliny oslintané psem, či se vyválet v bahně.

Rodiče slyší na nabídky "luxusního ubytování" na táboře

Jenže nejen hygienici, kteří mají ochranu veřejného zdraví v popisu práce, ale i čím dál víc rodičů někdy až hystericky chrání potomka před špínou a podléhá nabídkám, jako je tato: „Jazykový tábor ENGLISH 4 YOU se letos již posedmé uskuteční i v hotelovém prostředí, a to opět v apartmánech na Monínci, kde se atraktivní zázemí snoubí s luxusním ubytováním, překrásnou přírodou a všestranným sportovním vyžitím,“ zní jeden z inzerátů na letošní dětské tábory. A rodiče na to slyší, protože mají pocit, že dětem v luxusu a s uklízečkou a pokojskou v zádech nic nehrozí.

Nic proti angličtině v hezkém prostředí. Ale je omyl myslet si, že ochranou potomka před bakteriemi pro něj děláme to nejlepší. Málokdo sice ví, co je gnotobilogie, skoro každý však zná oceňovanou imunoložku Blanku Říhovou. Ona se právě touto vědou, která zkoumá zvířata, jež žijí bez vnitřní mikroflóry, zabývá. Tedy zvířaty, která nemají v břiše půl kila bakterií, s nimiž žijí lidé, a která zásadně ovlivňují náš život. Zabývá se zkrátka tím, jak bakterie kolem na člověka působí a jestli by se náš imunitní systém obešel bez nich. „Dnes už odpověď známe: ne. Bez mikrobů se vůbec neobejdeme,“ říká Říhová.

Kvůli přílišné čistotě a desinfekci roste počet alergických dětí

Pokoušet se je vymést z bytu za pomoci všech desinfekčních prostředků, které reklamy nabízí, či izolovat od nich děti na táboře, je podle ní velkou chybou. „Všechno špatně. Když dítě sem tam něco olízne nebo sní ze země, včetně těch nejmenších miminek, je to v pořádku. Žádný orgán se totiž nevyvíjí, když není vystavený nutnosti pracovat. A i imunitu je nutné takto natrénovat na bakterie. Dřív děti běžně žily ve vlhku mezi plísněmi a nic jim nebylo, pak se přestěhovaly do sucha i čistoty sídlišť a ejhle – počet alergických dětí dramaticky vzrostl. Mimochodem: existují na to i obsáhlé studie,“ vysvětluje imunoložka.

Právě na táboře, kde se děti setkají se zvířaty, snědí na co přijdou, a bez rodičovského dozoru se prakticky nemyjí, se otužuje jejich imunita. Což pak nese ovoce v podobě zdravých dětí, které neskolí každá chřipka nebo podzimní nachlazení.

„Vezměte si to logicky: když imunitní systém podněty, s nimiž by bojoval, nemá, tak si vybere jiné. Třeba pyl břízy. Ten by ho nikdy nezajímal, kdyby měl dost co na práci se stafylokokem či streptokokem. Netřeba se proto bát špíny, nebo toho, že se děti protáhnou loužemi. Když imunitní systém nemá potřebné mikroby, začne vytvářet protilátky vůči náhradním věcem. A to pak znamená rozvoj autoimunitních chorob, cukrovky, astmatu a mnoha alergií,“ vysvětluje imunoložka.

Současný trend vše desinfikovat, postarat se potomkům o život v dokonalé čistotě a luxusu se tak obrací proti dětem samotným. Alespoň o prázdninách je proto načase dát si s hygienou pohov. Ostatně stačí, když si dnešní rodiče vzpomenou na to, jak sami trávili prázdniny...