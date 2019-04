Nová jména ve vládě? Babiš nevymění ministry za ANO, aniž by nepadl i někdo z ČSSD | info.cz

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš neobětuje ministra nominovaného jeho stranou, aniž by k podobnému kroku nepřistoupil také Jan Hamáček a jeho ČSSD. Alespoň to v reakci na včerejší spekulace Mf Dnes tvrdí politolog Milan Znoj. Babiš podle něj nemůže připustit, aby nedostatky byly pouze na straně hnutí ANO. Mf Dnes v pondělí přiživila informace, o kterých se v zákulisí české politiky hovoří již dlouho. Totiž že ve vládě skončí ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu Marta Nováková.

A zatímco Novákovou, jak jsme už před časem psali, má vystřídat místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a dlouholetý šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček, náhradu za Dana Ťoka, který mimochodem včerejší informace komentoval s tím, že jde o aprílový žert, se Babišovi nedaří podle Mf Dnes sehnat. Nahradit by ho ale mohl exprimátor Brna a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. Spekulace o vládní rošádě včera přiživil také premiér spěšně zorganizovanou schůzkou u prezidenta Miloše Zemana.

Faktem ale je, že ani jeden z nich obsah rozhovoru pro média nekomentoval. Pozoruhodné na celé věci nicméně není ani tak to, že vývoj spěje k vládní obměně, ostatně třeba o konci Dana Ťoka se hovoří nejpozději od prosincové kalamity na D1, nýbrž především fakt, že se nemá týkat, jak v rozhovoru pro INFO.CZ už před sjezdem sociálních demokratů řekl první místopředseda strany a exprimátor Brna Roman Onderka, nikoho z ministrů nominovaných sociální demokracií. Přitom v zákulisí české politiky se již před časem hovořilo, že by mohl skončit ministr kultury Antonín Staněk, kterého by za jisté konstelace nahradil právě Onderka.



Buď jak buď, podle politologa Milana Znoje je zjevné, že je obměna ministrů na pořadu dne. „Ostatně Andrej Babiš čas od času naznačuje je, že je k takovému kroku připraven,“ připomíná politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. Problém podle něj spočívá v tom, že ČSSD za svými ministry stojí a změny ve vládě, pokud jde o její vlastní ministry, odmítá. „Jedna věc je při tom jistá,“ pokračuje Znoj, „Andrej Babiš nevymění ministra za hnutí ANO, aniž by zároveň nepadl také někdo z ministrů nominovaných sociální demokracií.“ Důvod je prostý. Babiš podle Znoje nemůže připustit, aby nedostatky byly pouze na straně ANO.

„Přitom výměna ministryně Novákové je na spadnutí, a to už od aféry s tarify za mobilní data. Více než připraven je nový ministr Karel Havlíček, který se v tomto směru již delší čas mediálně prezentuje,“ připomíná Znoj a dodává, že zamotaný je také příběh kolem Dana Ťoka, který leží v žaludku nejen komunistům, bez jejichž podpory by menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD nevznikla, ale také prezidentovi Zemanovi. „Na odstřel byl již koncem minulého roku kolem kalvárie na dálnici D1. Nicméně všechny tyto útoky ustál a nyní je pro Babiše neodvolatelný, neboť jinak vzbudí podezření, že podléhá lobbistickým skupinám, které jeho odvolání prosazují,“ uvažuje Znoj.



Závěr? Podle politologa výměna ministrů narazila na status quo. „ČSSD má Janu Maláčovou za vlajkovou loď svého programu. Neméně brání Tomáše Petříčka jako představitele své proevropské orientace,“ říká Znoj s tím, že jediný, kdo by snad mohl být obětován, je zmíněný ministr kultury. „Je nevýrazný a straně politicky nijak neprospívá,“ vysvětluje. Otázkou tak podle něj je, zda jsou aspirace Onderky po sjezdu ČSSD, na kterém byl zvolen prvním místopředsedou, uspokojeny, anebo zda si žádá výraznější roli. „Pokud by chtěl Hamáček Onderkovi vyhovět, což se nabízí, spustí výměnu na ministerských postech, o které Babiš uvažuje. „Avšak Hamáček – jak se zdá – zatím váhá,“ uzavírá Znoj.