Piráti zkoumají kauzy ODS v Brně: Vaňková není „asociál bez emocí“, burcuje lídr Koláčný

Historické vazby kandidátky ODS na primátorku Brna Markéty Vaňkové na Pavla Blažka, tedy exministra spravedlnosti a vlivného brněnského občanského demokrata zvaného Don Pabla, vymáhání pohledávek pro pochybnou firmu, anebo peripetie týkající se prodeje pozemků města firmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou v lokalitě, kde by mělo stát nové vlakové nádraží. To vše aktuálně řeší brněnští Piráti před tím, než začnou hlasovat o své účasti v koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD.

„Nechci se opakovat, nechci nijak hájit Blažka a nechci rozporovat skutečnost, že se Vaňková s Blažkem mnoho let dobře zná. Vazba na Blažka sama o sobě ovšem není nepřijatelnou překážkou spolupráce, pokud se Blažek nezačne vměšovat do vedení města.“ I tak obhajuje lídr brněnských Pirátů Tomáš Koláčný vstup do koalice s ODS, ČSSD a lidovci. A jen pro pořádek, Markéta Vaňková je kandidátkou ODS na primátorku, Pavel Blažek, kterému se pro jeho vliv v Brně přezdívá Don Pablo, její letitý blízký spolupracovník, vlivný člen brněnské ODS, dříve také třeba ministr spravedlnosti, aktuálně poslanec.



Debata se uvnitř Pirátské strany ale nevede pouze o personálních vazbách lidí, se kterými zvažují koalici, ale také jejich politická či podnikatelská minulost. „Já soudím lidi podle činů a ne podle dojmů, a u Vaňkové vnímám problematicky jen spolupráci s offshorovou firmou, ale i to je pro mě akceptovatelné, na právní zastoupení má právo každý. Při vymáhání těch pokut dopravního podniku neměla nárok na náklady řízení, takže neinkasovala na pohledávce za 500 korun desetitisíce,“ píše Koláčný o několik řádků níže v téže debatě na fóru Pirátů. A jinde dodává: „Pokud bude koaliční smlouva schválena a někdo z partnerů ji bude obcházet, nebo porušovat, tak koaliční spolupráci ukončíme. Nerveme se za ODS, rveme se za témata Pirátů.“

Anebo: „Za vyjednanou koaliční smlouvou si stojím a Markétu Vaňkovou nepovažuju za „asociála bez emocí“, i když tak na někoho může působit. Čas ukáže, členská základna městské části Brno rozhodne, teď nám prosím zkuste věřit a dejte prostor pracovat.“ Hlasování by měli Piráti zahájit ve středu večer, trvat bude osmačtyřicet hodin. Jinými slovy řečeno: v pátek večer by mělo být o koalici jasno. Podle našich informací mají zatím navrch zastánci koalice, jak jsme tady ale uvedli v pátek, vyloučit stále nelze také jejich návrat k jednání s Petrem Vokřálem z hnutí ANO. Vraceli by se k němu totiž za nesrovnatelně výhodnějších podmínek, než jaké jim Vokřál nabízel těsně po volbách



Za podklad pro debatu Pirátům slouží dokument, který mapuje minulost a vazby klíčových aktérů. De facto ale neobsahuje nic nového, jde o materiál rešeršní povahy, který pracuje výhradně s veřejně dostupnými zdroji. Ostatně o některých tématech se ve veřejném prostoru v posledních týdnech hojně diskutovalo. „Kontroverzními osobami jsou ve spojitosti s brněnskou komunální politikou především Pavel Blažek (ODS), Vlastimil Žďárský (ČSSD) a Richard Mrázek (ANO),“ píše se v úvodu dokumentu s tím, všichni jmenování mají zásadní mocenské postavení uvnitř svých stran. Materál v této souvislosti upozorňuje na povolební vyjednávání, které prý potvrdilo, jak důležité je pro politické strany rozdělení pozic v městských firmách.

Pokud jde o vazby Markéty Vaňkové na Pavla Blažka, které zmiňuje Koláčný ve výše citovaném přípsěvku, dokument doslova upozorňuje na jejich úzké propojení. „Markéta Vaňková se v roce 2000 stala členkou představenstva společnosti Breas, a.s. Jen pár měsíců před touto události se jediným majitelem společnosti Breas, a.s. stal Pavel Blažek. Bylo to v době, kdy Markéta Vaňková pracovala pro Pavla Blažka jako advokátní koncipientka. Z toho je zřejmé, že zde byla nastolena vzájemná důvěra. Od roku 2002 do roku 2010 společně působili v zastupitelstvu městské části Brno-střed.“



Kromě toho autoři dokumentu připomínají, že Vaňková působila v letech 2001-2003 v orgánech společnosti Vysoké učení Brno, a to nejen společně s Pavlem Blažkem, ale rovněž s právníkem Zdeňkem Koudelkou, který se podílel na kontroverzní amnestii Václava Klause, kromě toho byl dlouhé roky zastupitelem ČSSD v Brně. „Za zmínku stojí i fakt, že Markéta Vaňková koupila se svým manželem pozemky v malé vesnici Rojetín u Brna od Roberta Kerndla, který je dnes společně s Markétou Vaňkovou zastupitelem za ODS. V Rojetíně vlastní pozemky rovněž Pavel Blažek,“ píše se na jiném místě materiálu.



Možná vůbec nejkontroverznější ale není historie personálních vazeb, nýbrž fakt, že Vaňková vymáhala pohledávky pro pochybnou firmu Brandson Enterprises Ltd. „Markéta Vaňková zastupovala společnost Brandson Enterprises Ltd., která vzbuzuje pochybnosti především z důvodů: neznámého vlastníka, jehož ředitel byl v době tohoto zastupování zatčen a později odsouzen na osm let za praní špinavých peněz a podvody. Lze zde mít i značné pochybnosti o etické stránce podnikání společnosti Brandson Enterprises Ltd.“

Cenný je komentář samotné Vaňkové k celé věci. V něm Piráty upozorňuje, že vymáhání pohledávek za černými pasažéry, citujeme, „tedy osobami, které si neplní své povinnosti“, považuje za správné. „Tyto osoby měly opakovaně možnost svoje pochybení napravit, pokutu uhradit a svůj dluh dále nenavyšovat. Nepřevzala bych například právní zastoupení spočívající ve vymáhání pohledávek za osobami, které předčasně ukončily smluvní vztahy s poskytovateli telekomunikačních služeb, pojistiteli apod. a v souladu s obchodními podmínkami jim vznikl dluh, o kterém nevěděly,“ vysvětluje Vaňková.



Pokud jde o zatčení ředitele společnosti, tvrdí, že se o něm dozvěděla z tisku, navíc v čase, kdy již společnost Brandson nezastupovala. „Na svém FB jsem se vyjadřovala, že jsem pana Boncampera nikdy osobně neviděla, vždy jsem jednala se zástupcem společnosti v České republice, tato informace však nikde v analýze není uvedena. Dodat dále můžu, že jsem v dané věci nebyla nikdy kontaktována žádným státním orgánem k poskytnutí jakýchkoli vysvětlení. Významné je též to, že moje právní zastoupení spočívalo výlučně ve vymáhání pohledávek, žádné jiné oprávnění mi danou společností uděleno nebylo.“

A jen tak mimochodem, Vaňková tvrdí, že její celkový příjem z kontraktu činil 700 tisíc korun, což vzhledem k období poskytování právních služeb (od února 2007 do září 2011) činilo asi 12 500 korun na měsíc. „Tato odměna byla sjednána ve smlouvě v souladu s advokátním tarifem jako smluvní, výslovně jsme měli sjednáno, že nemám nárok na pravomocně přisouzené náklady řízení (soudní poplatek a odměnu advokáta). Kromě této sjednané odměny jsem v souvislosti s poskytováním těchto služeb neobdržela ani od klienta ani od žádné další osoby jakékoli další finanční či nefinanční plnění,“ vysvětluje Vaňková Pirátům.



Dokument obsahuje také shrnutí několika kontroverzních kauz z časů, kdy byla v Brně ODS u moci. Mimo jiné upozorňuje na oblast Jižního centra, což je areál, jehož pozemky prudce stoupnou na ceně v momentě, kdy se definitivně rozhodne o přesunu hlavního vlakového nádraží. „O tuto část Brna se zajímali investoři i politici. Zvlášť v letech 2005-2010 zde proběhly problematické transakce, kdy město prodalo pozemky firmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou, a především nebyly dostatečně vysvětlené důvody samotného prodeje. V té době vládli Brnu především politici ODS a ČSSD a řada z nich zasedá i v současném zastupitelstvu.“