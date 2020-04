Pod rouškou tmy. Poslanec ANO se snaží v nouzovém stavu protlačit kontroverzní návrh | info.cz

„Svým návrhem poslanec prostřednictvím ŘSD zajistí jedné konkrétní firmě exkluzivitu u asistenčních zásahů na dálnicích, a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů,“ řekl INFO.CZ v lednu Petr Bold, prezident České asociace asistenčních společností.

Podle něj pozměňovací návrh v podstatě znemožňuje, aby dané auto bylo co nejdříve odstraněno, což je pro provoz na D1 kriticky důležité. Kottova iniciativa však nadále „žije“, přestože ji odmítl hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a výhrady má i dopravní policie či ministerstvo vnitra.

Kott kritiku odmítá. INFO.CZ řekl, že jeho snahou je, aby vozidla příliš dlouho neblokovala dálnici, než přijede odtah. Kritici však upozorňují, že schválení pozměňovacího návrhu by mělo nemalé dopady na peněženky řidičů. Ti si v současnosti běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají předplacenou v pojištění svého vozidla. Kottův návrh přenáší náklady na provozovatele vozidla. Pokud odtahová služba, kterou vysoutěžilo ŘSD, nemá smlouvu s pojišťovnami, může řidiče přijít odtah pořádně draho.

Kverulant.org jde v kritice zdaleka nejdál, když tvrdí, že existuje propojení mezi Jaroslavem Faltýnkem a některými odtahovými firmami.

„Za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek. Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, kdy si řidič dokáže odtah zavolat sám,“ uvádí Kverulant.org s tím, že řidič jen bude bezmocně sledovat, co se s jeho autem děje, a ještě to zaplatí bez ohledu na pojištění.