Pokud se v Českém rozhlase objeví nákaza, jsme připraveni vysílat odjinud, říká René Zavoral | info.cz

Veřejnoprávní média teď plní velmi důležitou roli. „Naší prioritou je zabezpečit vysílání všech našich stanic, zvláštní zřetel pak klademe na zpravodajskou stanici Radiožurnál,“ popisuje tak v rozhovoru pro INFO.CZ generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Rozhlas na koronavirovou pandemii reaguje ve speciálních pořadech i relacích a počítá taktéž s několika krizovými scénáři: „Pracujeme s variantami střídání několika týmů, nasazení záložního týmu či přemístění z Vinohradské do náhradního vysílacího pracoviště. To je už v této chvíli připravené, vydezinfikované a ‚zakonzervované‘, aby se dalo využít, kdyby bylo nejhůř a naše budova na Vinohradské by musela být uzavřena.“

K jakým opatřením přistoupil Český rozhlas (ČRo) vzhledem ke koronavirové pandemii?

Myslím, že jsme reagovali velmi rychle a naše opatření a prevenci zvyšovali na základě vývoje situace v naší republice i na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. V budovách ČRo jsme snížili stav zaměstnanců ze zhruba 1400 na tři stovky. Vytvořili jsme v Praze na Vinohradské dvě studia se vstupem z veřejných prostor, kde odbavujeme většinu hostů do vysílání. Všichni hosté jsou měřeni bezkontaktním teploměrem. Až do odvolání jsme pozastavili výrobu slovesných a hudebních pořadů. Zvýšili jsme úklid všech prostor ČRo a několikrát denně je dezinfikujeme. Všichni zaměstnanci i hosté jsou povinni v budovách ČRo mít zakrytá ústa a nos. Naší prioritou je zabezpečit vysílání všech našich stanic, zvláštní zřetel pak klademe na zpravodajskou stanici Radiožurnál.

Co z chodu Českého rozhlasu je v tuto chvíli nejproblematičtější zajistit?

Díky přijatým opatřením běží vysílání ČRo v současné chvíli dobře. Je to samozřejmě za cenu obrovského nasazení a psychického vypětí lidí, kteří musí každý den do terénu i všech těch, kteří stále dochází fyzicky do zaměstnání a vysílají či poskytují vysílání podporu. Neméně důležité je ale motivovat a pracovat se zaměstnanci, kteří jsou na home office a odbavují také mnoho důležité agendy. Mimo jiné i proto ČRo zajistil pro své pracovníky psychologickou pomoc či online lékařskou poradnu. Je to nyní všechno o křehké symbióze a o tom, abychom dokázali i v tak vypjatých chvílích táhnout za jeden provaz. A odvádět i ve složitých podmínkách profesionální a zodpovědnou práci, kterou od média veřejné služby naši posluchači očekávají.

Spustili jste speciální „školní vysílání“ pro žáky 1. stupně. Plánujete nějaké další takové kroky? Například pro starší děti, či naopak pro seniory?

Ano. Rádio Junior se dobře postaralo o školáky na prvním stupni. A věnujeme se hodně i starší generaci. Stanice Dvojka zařadila každý všední den dopoledne mezi devátou a desátou hodinou interaktivní speciál S vámi v karanténě. Lidé mají možnost napsat, jak aktuální situaci zvládají, jak se vyrovnávají s nastavenými pravidly nebo jakou pomoc by potřebovali či mohou nabídnout. Aktuální informace, rozhovory a praktické poradny s lékaři, sociálními pracovníky, psychology, ekonomy a dalšími odborníky nabízí taktéž každý všední den po 16. hodině Káva o čtvrté. Halina Pawlowská se dělí o své čerstvé zážitky v exkluzivních Zápiscích z karantény, Dvojka rovněž vyhlásila akci Roušky nás baví, v rámci níž posluchači poslali stovky svých fotografií v rouškách a doplnili je příběhy o jejich vzniku. Podvečerní Kolotoč se pak proměnil na prostor pro vzkazy a poděkování všem, kteří aktuálně pomáhají.

Stanice Vltava nabízí k poslechu to nejlepší z české literární klasiky. Regionální stanice v této nelehké době spustily programovou řadu „Společně to zvládneme“. Vznikl tak například nový pořad „Na klidné vlně se Zdeňkem Junákem“ – jde o kontaktní pořad regionálních stanic ČRo určený zejména seniorům. Jeho cílem je působit proti trudomyslnosti a zajistit seniorům vzájemný kontakt mezi sebou. Posluchači si budou moci s moderátorem pořadu popovídat, sdělit mu, jak danou situaci snášejí a zároveň poslat vzkaz spolu s písničkou napříč celou republikou. Do vysílání jsme nasadili rubriku „Desatero bezpečného chování pro seniory“ s Tomášem Töpferem a Písničková poděkování „Děkujeme do první linie“. Zároveň všechny regionální stanice ČRo ve svém vysílání průběžně reflektují témata související s opatřeními proti koronaviru – rozhovory s lékaři, hygieniky, policisty, hasiči, sociálními pracovníky.

Jak v tuto chvíli vypadá vaše spolupráce s Českou televizí a dalšími médii?

Víme o sobě, jsme v kontaktu. Na nic jiného v této chvíli není čas. Televize a rozhlas jsou odlišné disciplíny, ale cíle máme společné: udržet vysílání pro veřejnost, poskytovat rychlé a objektivní informace. V podobně těžkých a složitých chvílích vždy veřejnoprávní média dokázala ukázat, proč je jejich existence důležitá. Český rozhlas v minulosti prokázal svoji sílu například při povodních v roce 2002 či při bouři Kyrill v roce 2007. Pro posluchače v postižených oblastech byl tehdy často Český rozhlas jediným zdrojem informací. V tom tkví síla a význam rozhlasového vysílání – dokážeme zajistit informovanost obyvatel i při živelních katastrofách, rozsáhlých výpadcích elektřiny…

Máte pro své lidi dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce?

To je bolavé místo – a samozřejmě nejen naše. Dokázali jsme vlastními silami získat omezený počet roušek a respirátorů pro naše nejvíc ohrožené pracovníky zpravodajství, kteří jsou denně v první linii. Dlouho nám ale nevydrží. Požádali jsme i státní orgány s prosbou o vyčlenění alespoň malé části ochranných prostředků ze zásilky, která dorazila z Číny. S dezinfekcí jsme na tom lépe. Velmi oceňuji, že řada zaměstnanců, kteří jsou na home office, pro své kolegy ušila a stále šije podomácku vyrobené roušky. Pomáhá nám tímto způsobem i chráněná dílna PROSAZ, která šije denně téměř stovku roušek pro naše zaměstnance. Jsme jí za tuto pomoc velmi vděční a má za to náš obrovský respekt.

Máte zpracovaný krizový plán pro případ, že by se nákaza objevila i mezi pracovníky Českého rozhlasu? Jak byste v takovém okamžiku postupovali?

Ano, máme několik krizových scénářů. Jak jsem už uvedl, naším cílem je zabezpečit vysílání všech stanic, zejména ale zpravodajského Radiožurnálu. Pracujeme tedy s variantami střídání několika týmů, nasazení záložního týmu, přemístění z Vinohradské do náhradního vysílacího pracoviště. To je už v této chvíli připravené, vydezinfikované a „zakonzervované“, aby se dalo využít, kdyby bylo nejhůř a naše budova na Vinohradské by musela být uzavřena.

Možná je to přehnané, ale pokud bychom se vrátili k vysílání v srpnu 1968 a k tomu v současném stavu, našli bychom nějaké paralely?

Toto srovnání je strašně těžké. Agrese cizí mocnosti je něco jiného než krize způsobená celosvětovou pandemií zákeřného virového onemocnění. Pokud bych zde měl hledat nějakou paralelu, tak si myslím, že určitým způsobem jsou obě tyto události jakýmsi testem demokracie a naší společnosti. V srpnu 68 se ukázalo naplno, jak je naše společnost silná a dokáže se semknout. Věřím, že se stejně postaví i k současné krizi. Co ale nyní bude odlišné, bude doba, až nebezpečí pomine. Jak se postaví celá Evropa k tomu, co musela zažít? Přehodnotí nějakým způsobem své tradice založené na vysokém liberalismu? Budou Evropané ochotni jít tak daleko, že se třeba vzdají některých svých zažitých svobod za cenu většího bezpečí před podobnou hrozbou v budoucnu? Ale k tomu je ještě daleko. Mým jediným přáním nyní je, abychom hrozbu koronaviru všichni ve zdraví přestáli a celá naše společnost včetně Českého rozhlasu znovu mohla začít žít normálním životem.

Vzhledem k pandemii jste byli nuceni rovněž přeložit festival Prix Bohemia Radio na podzim. Máte už přesný termín jeho konání? Změní se nějak program festivalu?

Museli jsme bohužel odložit či zrušit celou řadu tradičních a našimi posluchači oblíbených akcí – Reprezentační ples ČRo, řadu koncertů, účasti na festivalech... Mezinárodní festival Prix Bohemia Radio jsme odložili na říjen a s jeho realizací stále počítáme. Festival bychom rádi uspořádali ve stejně velkorysé podobě, jako byl plánován teď na jaře. Máme mnoho kvalitních soutěžních děl jak v kategorii drama, dokument, tak i reportáž a multimédia. Připraveny jsou koncertní i divadelní vystoupení, workshopy či debaty. Nepochybuji, že se festival povede i v náhradním termínu.