Politické důsledky razie na Brně-střed: Zůstane ANO v koalici? ODS chce svolat jednání

Na Brně-střed po loňských volbách vznikla koalice složená z vítězné ODS, hnutí ANO a lidovců. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu tyto tři strany disponují v součtu pohodlnou většinou osmadvaceti hlasů. Zda bude koalice pokračovat navzdory policejnímu zásahu, zatím není jasné. „Počkáme si na oficiální vyjádření policie a na stanovisko zástupců hnutí ANO,“ zní od představitelů ODS i lidovců. Podle zjištění redakce INFO.CZ by jasněji mohlo být už v pondělí. Od 10:00 má jednat Rada největší městské části.

Podle Deníku N Švachula nepatří mezi řadové členy brněnského hnutí ANO, nýbrž jde o jednoho z nejbližších lidí místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. „Svědčí o tom mimo jiné i to, že Švachulu dosadil před dvěma lety do dozorčí rady klíčového státního podniku ČD Cargo a do rozkladové komise antimonopolního úřadu pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně. Tady měl brněnský politik blízko i k šéfovi antimonopolního úřadu Petru Rafajovi, kterého policie také dnes zadržela pro podezření z korupce,“ píše v profilovém textu o Švachulovi redaktorka Deníku N Jana Ustohalová.



Je skoro jisté, že se kolem něj ale právě v těchto hodinách utahuje politicky vzato smyčka. Jeho pozice v Radě městské části Brno-střed je neudržitelná. Otázkou však nyní je, zda se lidovci a ODS spokojí s jeho výměnou ve vedení městské části, anebo budou usilovat o vznik koalice na novém půdorysu. Možná není od věci připomenout kontext a souvislosti, jak po loňských komunálních volbách koalice na Brně-střed vznikala. Volby zde vyhrála ODS. Avšak zatímco na velké radnici situace dospěla v odchod vítězného ANO do opozice, na Brně-střed jde o koaliční partnery. Zkrátka a dobře: na magistrátu vládne ODS v široké koalici s lidovci, ČSSD a Piráty, na Brně-střed s hnutím ANO a lidovci.

Také zde přitom rozložení sil umožňuje koalici, jejíž složení by reprodukovalo půdorys koalice magistrátní, avšak bez sociálních demokratů, kteří se na Brno-střed nedostali. Vyjádření Pirátů stran toho, zda by byli ochotni v koalici na Brně-střed vystřídat hnutí ANO, se nám ale v danou chvíli nepodařilo získat. Faktem nicméně je, že pokud něco podobný manévr problematizuje, je to kromě případné neochoty Pirátů jít do koalice, k čemuž věcně vzato neexistuje důvod, snad jen nejtěsnější většina, kterou by koalice složená z ODS, KDU-ČSL a Pirátů disponovala. Zmíněné tři strany mají v součtu pouze třiadvacet mandátů. Tu a tam by se tudíž musely spolehnout na někoho z opozice, případně na přeběhlíky.



V noci na pátek v souvislosti se čtvrteční razií policisté obvinili celkem devět lidí. Jak píše server Novinky.cz, obvinění padla z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. „Kriminalisté zajišťovali důkazy k podezření z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek zadávaných Úřadem městské části Brno-střed a v této souvislosti bylo ve večerních a nočních hodinách ze čtvrtka na pátek obviněno devět osob,” uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

O vazbě se bude zřejmě jednat až o víkendu. „Zdejší soud zatím žádné návrhy na vazby neeviduje. Dle mých aktuálních informací by měly případné návrhy dojít až během zítřejšího – sobotního dne, kdy by o nich mělo být také rozhodnuto,“ tvrdí mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková. Podle dostupných informací se do čtvrtečního zásahu zapojilo několik set policistů. Jedním z devíti obviněných je také politik hnutí ANO a člen vedení městské části Brno-střed Jiří Švachula, který byl v minulém volebním období místostarostou klíčového brněnského úřadu, sponzoroval hnutí ANO a je členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo.