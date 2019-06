Práce záchranky a policie v ohrožení? Zůstane jim zastaralá komunikační síť, nová se nestíhá | info.cz

Integrovaný záchranný systém dnes používá komunikační síť Pegas vystavěnou mezi lety 1995 až 2003. Založená je na technologii Tetrapol TDM z 80. let 20. století. To přináší IZS řadu omezení. Pegas umožňuje šifrované hovory, které jsou imunní proti odposlechům, neumí ale zajistit přenos většího množství dat. Není tak možné skrze něj posílat například fotografie nebo videa.

Že je technologie Pegasu na hranici životnosti připouští i Ministerstvo vnitra. V Evropě i jinde ve světě se přechází na modernější systémy. Například Spojené státy po teroristických útocích z 11. září 2001 začaly budovat systém s názvem FirstNet, který je kompletně založený na digitálních technologiích. Umožnil rychlé sdílení dat, fotografií, plánů a videa, což se osvědčilo například během hurikánu Harvey v Texasu.

Česko zatím zůstává u analogového Tetrapolu. Už před čtyřmi lety dodavatel technologií, společnost Airbus (v Česku jej zastupuje firma Pramacom), oznámil, že ke konci roku 2020 ukončí svoji podporu. To postavilo ministerstvo před otázku, jak dál postupovat. Pokud by zanechalo systém bez podpory výrobce, zkomplikovalo by to jeho provoz a ohrozilo akceschopnost IZS. Opravy by trvaly déle a některé by nešlo zajistit vůbec.

„Na potřebě neprodlené modernizace stávajícího systému na technologii Tetrapol, resp. generační obměny té části jeho komponent, kterým v letech 2019 a 2020 skončí podpora jejich výrobců, panuje mezi panem premiérem (Andrejem Babišem) a panem ministrem (Janem Hamáčkem) shoda. Ministerstvo vnitra nyní koná přípravné kroky k realizaci zakázky s předpokladem zahájení aktivit v polovině roku 2019,“ popsal pro INFO.CZ současný stav Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Ministerstvo mělo tři varianty jak postupovat. Mohlo modernizovat Pegas – výměna nepodporovaných součástek by podle odhadů prodloužila životnost až do roku 2035, IZS by ale nedostal nové funkcionality. Druhou možností je pořídit konkurenční a v Evropě rozšířenější technologii Tetra. Znamenalo by to rozšířit počet základnových stanic a investovat do systému, jenž podobně jako Tetrapol nemá příliš perspektivní budoucnost. Kromě těchto dvou variant existuje také řešení v podobě přechodu na technologii LTE/5G. To by v Česku v současnosti teoreticky mohli zajistit dva operátoři – O2 a Nordic Telecom.

Vnitro se nakonec přiklonilo ke kompromisu. Na konci loňského roku poslalo na vládu návrh na tzv. hybridní řešení. Současný Pegas by prošel modernizací a sloužil by k hlasové komunikaci, na datové služby resort vypíše tendr na dodavatele vyhrazené sítě LTE. Jenže ani po půl roce vnitro zakázku nevypsalo. Operátoři přitom při předběžných konzultací upozorňovali, že pokud by měl celý systém přejít na novou technologii do roku 2020, musí mít nejpozději do konce letošního června uzavřenou smlouvu s ministerstvem.

Že ministerstvo míří spíše k prodloužení současného řešení, napovídá i fakt, že vypsalo tendr na dodavatele koncových zařízení a stanovilo si podmínku, že produkty musí splňovat standard technologie Tetrapol. Dalším signálem je aktuální podlimitní zakázka na „zajištění pozáruční servisní podpory informačního systému poloh uživatelských objektů v hromadné radiokomunikační síti integrovaného záchranného systému Pegas“. Ta je vypsaná jako jednací řízení bez uveřejnění. Ve stejném režimu získal Pramacom například smlouvu na dílčí modernizaci Pegasu z roku 2014.

Technologie mobilních operátorů podle ministerstva momentálně nestačí. „Předběžná tržní konzultace ministerstva vnitra ke zjištění dostupnosti alternativ ke stávající technologii Tetrapol TDM prokázala, že technologie nabízené veřejnými mobilními operátory nejsou a ještě řadu let nebudou schopny zajistit specializované zejm. hlasové funkcionality pro složky IZS,“ napsal INFO.CZ mluvčí Korbel s tím, že z dlouhodobého hlediska ministerstvo nadále vnímá jako perspektivní zmiňované hybridní řešení.

S tvrzením resortu ale nesouhlasí operátoři. „Ministerstvo vnitra nejspíš odkazuje na přímou komunikaci vysílaček bez potřeby telekomunikační sítě. Předpokládáme však, že analogické funkce ve standardu LTE budou k dispozici nejpozději do tří let,“ komentoval věc pro INFO.CZ David Voska, ředitel pro vnější vztahy Nordic Telecomu, jenž letos spolu s Nokií spustil LTE síť v pásmu 410–430 MHz určenou pro kritickou komunikaci.

O proveditelnosti přechodu byli během loňských konzultací, na něž se ministerstvo odkazuje, přesvědčeni i zástupci O2. Ti na setkáních se zástupci ministerstva prohlašovali, že firma dokáže provést variantu s přechodem do konce roku 2020. Roky 2022 nebo 2023 a postupnou migraci od Pegasu nabízelo O2 jako časově komfortnější řešení pro testování a školení uživatelů nebo distribuci koncových zařízení.

Odpověď Ministerstva vnitra se navíc odlišuje od závěrů předběžných konzultací z loňského roku, v nichž sice konstatuje, že operátoři neposkytují garance realizovatelnosti a funkčnosti systému do roku 2020, nicméně obecně zhodnotilo komerční sektor jako připravený k poskytnutí funkcionalit požadovaných bezpečnostními složkami do konce roku 2020. Jako problematický vidělo přechod na novou technologii v případě, že by neexistovala paralelní garance podpory systému Pegas.

INFO.CZ se s dotazy obrátilo i na jednotlivé složky IZS. Odpověď do publikace textu zaslala jen mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Nicole Zaoralová. Ministerstvo svůj postup s HZS konzultuje, k preferovanému řešení se hasiči odmítli vyjádřit.