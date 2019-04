Praha vyhodí z filmového fondu producenta Star Wars McCalluma. Je ve střetu zájmů, vysvětluje Třeštíková | info.cz

Praha je dlouhodobě oblíbeným cílem filmových štábů a kulisy poskytla nejednomu úspěšnému filmu. Je to pro ni ve výsledku i vítaná reklama, která do hlavního města láká turisty. Právě za účelem propagace Prahy ve filmech vznikl v roce 2016 nadační fond Prague Film Fund, který finančně podpořil natáčení snímků jako Jan Žižka, Na střeše, Jan Palach nebo Spiderman: Far from Home.

Osobnosti jmenované do správní rady fondu měly být garanty jeho odbornosti. Vedle filmového a televizního producenta Petra Erbena nebo ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Frankové se jedním z členů správní rady stal i Rick McCallum. Jméno v Česku žijícího amerického producenta zná ve filmovém světě snad každý fanoušek vesmírné ságy Star Wars, s jejímž režisérem Georgem Lucasem McCallum spolupracoval i na sérii Mladý Indiana Jones. Všichni tři zmínění členové by ale v dohledné době měli ve správní radě Prague Film Fund spolu s dalšími skončit.

Podle informací INFO.CZ se pražská radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková z hnutí Praha sobě rozhodla správní radu fondu takřka kompletně obměnit. „O nominacích budeme jednat v pondělí na radě,“ řekla na dotaz INFO.CZ sama Třeštíková. Odmítla také podezření, že by se z její strany jednalo o účelovou čistku „Správní radu Prague Film Fund čeká obměna, protože pan Erben a pan McCallum byli ve střetu zájmů a paní Bezděk Franková na pozici dále pokračovat nechtěla,“ vysvětluje své kroky Třeštíková. V čem měl onen střet zájmů spočívat, neřekla.

Podle zdrojů INFO.CZ obeznámených se situací jde ze strany Třeštíkové o zástupný důvod: „Argumentuje tím, že jde o aktivní producenty. To je ale irelevantní, vzhledem k tomu, že v zakládací listině je výslovně uvedeno, že členové správní rady nemohou přihlašovat vlastní projekty. K tomu střetu zájmů reálně dojít nemůže.“

Třeštíková prozradila i jména, která na pondělním jednání rady hlavního města Prahy navrhne jako nové členy. Jedná se o Petra Slepičku, Ivanu Novotnou, Kamilu Matějkovou, Ondřeje Chrásta a Soňu Kodetovou. Podle Třeštíkové se jedná o odborníky na kulturu, kteří se v oblasti dlouhodobě pohybují.

Slepička momentálně působí jako statutární zástupce městské příspěvkové organizace Prague City Tourism – Pražské informační služba. Novotná je absolventkou oboru filmová věda na FAMU a pracovala jako dramaturg Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, momentálně se věnuje systemickému koučingu. Matějková má vystudovanou produkci na DAMU a působí na magistrátu jako asistentka Třeštíkové. Chrást je zastupitelem Prahy 6 za Pirátskou stranu a věnuje se převážně památkové péči. Kodetová je vdovou po herci Jiřím Kodetovi a členkou ODS.

Personální obměny podle Třeštíkové, která je sama filmovou producentkou, nijak neohrozí fungování nadačního fondu. „Prague Film Fund bude pokračovat v podpoře filmů a seriálů, které pomáhají prezentaci Prahy v zahraničí,“ říká pro INFO.CZ.