Právník Červinka se stal v Itálii kvůli odhalení zabavených roušek hrdinou. Vůbec ho to netěší | info.cz

Renomovaný italský list La Repubblica tvrdě napadl českou vládu za to, že 17. března údajně omylem zabavila humanitární pomoc, kterou poslala Čína na pomoc Itálii. I když zabavení 101 600 roušek a respirátorů označil ministra vnitra Jan Hamáček za nedorozumění, které Česko napraví, italské noviny obviňují český kabinet ze lží a porušování základních pravidel solidarity. Naopak vysoce oceňují práci českého právníka Lukáše Lva Červinky, který na případ upozornil jako první. On sám je ale z nechtěné popularity, jak tvrdí, nešťastný.

Můžete prosím stručně popsat, jak jste vlastně přišel na to, že část zabavené zásilky roušek a respirátorů z Lovosic je vlastně humanitární pomoc pro Itálii?

To byla náhoda, nic jiného. Na televizních záběrech z konfiskace té zásilky byla i balení, označená italskými a čínskými vlajkami a nápisy „jsme s vámi, Itálie držte se“. Takové nápisy nejsou na komerčních zásilkách úplně běžné. Já si navíc úplnou náhodou uvědomil, že podobné obrázky už jsem viděl na internetu, a to právě u zpráv o čínské humanitární pomoci Itálii.

Takže jste tohle zjištění oznámil médiím?

Ne. Jen jsem dal na svůj profil fotky z těch českých serverů společně s fotkami z té zabavené zásilky. A napsal, že by se mohlo jednat právě o humanitární pomoc. Pak se toho chytla některá česká média, která zjistila, že to tak skutečně je. A včera mi kvůli tomu volali právě i novináři z La Repubbliky.

Tento list o vás píše jako o čestném a odvážném badateli, který odhalil „oficiální lži české vlády“. Jak se cítíte v pozici člověka, kterého epidemií sužovaní Italové vlastně označují za hrdinu?

Nijak dobře. Vůbec z to nejsem šťastný. Za prvé proto, že jsem tu humanitární zásilku objevil úplnou náhodu, za druhé kvůli tomu, jak špatnou pověst kvůli tomu Česká republika v Itálii získala. To mě vůbec jako Čecha netěší, o podobnou slávu vůbec nestojím.

Dobře, ale kritizuje La Repubblica podle vás českou vládu oprávněně?

To, že vláda při zabavování předražené zásilky nějakých spekulantů omylem zabaví i část respirátorů a roušek z humanitární pomoci, se určitě může stát. To bych neodsuzoval. Otázkou je spíš následná reakce české vlády. Ta, pokud vím, Italy nejvíce rozhněvala.

Ministr vnitra se ale přece omluvil a slíbil po dohodě s čínským výrobcem náhradu...

Ano, ale až po třech dnech. Do té doby vlastně vláda mlčela, i když už bylo jasné, že zabavila a rozdělila v Česku část humanitární pomoci, určené Itálii. A pokud vím, zatím nepřišlo žádné oficiální přiznání, žádná omluva, jen tweet ministra vnitra. Italové jsou v opravdu těžké situaci a jsou pochopitelně velmi citliví na jakýkoliv projev nedostatečné solidarity, natož něco, co Itálii ještě navíc poškozuje. Pokud jsem to z rozhovoru s italskými novináři dobře pochopil, velmi těžce nesou, že se k nim z jejich pohledu chovají více solidárně země jako Rusko a Čína než Česko a další státy EU.

Třeba o té oficiálně omluvě ale nevíme nebo prostě na ní v této krizové době není čas...

Ano, je to možné. Ovšem tady jde taky o něco jiného. Zabavení zásilky, kterou údajně chtěli spekulanti rozprodat výrazně nad cenou, doprovázela tisková konference, vláda tento zásah široce medializovala. O tom, že při něm došlo k omylu na úkor humanitární pomoci Itálii, se už ale takřka na veřejnosti nemluví, žádná medializace. Jakoby vlastně o nic nešlo, jede se dál. A to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč někteří Italové považují jednání české vlády za minimálně nesolidní a nesolidární. Pokud vláda tak hlasitě oznamovala, že zabavila roušky a respirátory spekulantům, měla se stejnou razancí a otevřeností přiznat k omylu a omluvit se za něj. To ale bohužel neudělala.

La Repubblica napsala v souvislosti s případem zabavené humanitární pomoci v Lovosicích, že Česká republika má vládu, vedenou autoritářským a populistickým premiérem Andrejem Babišem. Není to ale naopak ze strany italského listu v dnešní době pandemie trochu zbytečný politický útok?

Já si myslím, že tady není prostor na nějaké ukájení politických ambicí, ať už z jakékoliv strany. Věřte mi, že bych byl mnohem raději, kdyby se o České republice i její vládě nyní mluvilo v Itálii mnohem lépe. Já jsem omyl české vlády s humanitární pomocí odhalil úplnou náhodu, vůbec mě ale netěší, jakou pověst si kvůli tomu Česko v Itálii získalo.