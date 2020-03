Proti koronaviru může pomoct čtvrt století stará pilulka z Ruska, potvrzuje virolog Růžek | info.cz

Lékem, který pomůže proti nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem, by se mohl stát prostředek, který Rusové zcela běžně používají jako prevenci proti chřipce. INFO.CZ to potvrdil Daniel Růžek, vedoucí Laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu AV ČR a oddělení virologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Dosavadní klinické studie podle Růžka ukazují, že arbidol mírní průběh virózy a přispívá k rychlejšímu uzdravení nemocných.

Pozitivní účinky arbidolu na léčbu různých viróz jsou známé už dlouho. Laboratoř virologie Výzkumného ústav veterinárního lékařství v Brně spolu s Laboratoří arbovirologie Parazitologického ústavu Biologického centra AVČR (obě vedené právě Růžkem), už v minulosti úspěšně testovaly tento prostředek i na virus západonilské horečky, virus horečky dengue, pro zastavení infekce virem zika nebo dokonce jako lék na zmírnění klíšťové encefalitidy. Nyní se ukazuje, že by arbidol, užívaný buď samostatně či v kombinaci s jinými látkami, mohl fungovat i proti koronaviru, který způsobuje COVID-19.

„Potvrzují to alespoň zatím některé klinické studie, prováděné zejména v Číně, a publikované v renomovaných vědeckých časopisech,“ řekl INFO.CZ Daniel Růžek. Podle něj má arbidol širokospektrý účinek, funguje tedy proti různým skupinám virů, které spolu nejsou vzájemně vůbec příbuzné. A týká se to i koronavirů. „S nadsázkou by se dalo mluvit o tom, že z arbidolu by se teoreticky mohl stát jakýsi penicilín na viry,“ uvedl Růžek.

Jedná se přitom o již odzkoušený lék, který nemá žádné, či jen velmi vzácné vedlejší účinky. Arbidol vyvinul Ruský výzkumný chemický a farmaceutický ústav už před 25 lety, Rusové ho spíše než na léčbu často využívají jako prevenci proti tomu, aby u nich nepropukla klasické chřipka. Lék prošel všemi klinickými testy, nic tedy nebrání tomu, aby se teoreticky používal i proti virózám jiného typu. Toho, že by mohl fungovat i na horečku dengue či klíšťovou encefalitidu, si už před dvěma roky všimli právě čeští vědci.

Jak se šíří Covid-19?autor: INFO.CZ

Růžek ale mírní očekávání, že by arbidol zcela likvidoval koronavirus SARS-CoV-2 a stal se tedy jakýmsi zázračným prostředkem proti současné pandemii COVID-19. „Tak to není. Ten lék, alespoň to ukazují předběžné studie, spíše mírní průběh a komplikace a zkracuje dobu nezbytné hospitalizace,“ uvedl Růžek. Řada nemocných má tak větší naději na uzdravení a dokáže se s virózou vyrovnat bez následků.

To je podle Růžka důležité i z jiného důvodu. I když se může za čas teoreticky najít antivirotikum, které úplně zastaví množení koronaviru v lidském organismu, ještě to neznamená, že nemocný má vyhráno. Podobně, jako je tomu i u mnohých jiných virových infekcí, organismu může uškodit více než samotný virus přehnaná imunitní reakce těla na jeho přítomnost. „Imunitní systém reaguje v některých případech tak silně, že to může vést až k fatálnímu poškození životně důležitého orgánu, v tomto případě plic,“ řekl Růžek.

Arbidol, jak se zatím zdá, však průběh onemocnění, včetně přehnané imunitní reakce, dokáže mírnit. „Není to ale tak, že spolknete pilulku arbidolu a tím množení viru v těle zcela zastavíte. Podle výsledků proběhlých klinických studií se ale může člověk s jeho pomocí z virózy uzdravit rychleji,“ uvedl Růžek. Případné využití tohoto léku v Evropě ale komplikuje fakt, že arbidol není v EU registrovaný, používá se jen v Rusku a Číně. Pokud by se měl dovážet i do Evropské unie, musela by se změnit legislativa.