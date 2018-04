Rakovina a poslední měsíce života? Už to neřešte, žádá hradní právník soudce. Zprávu o zdraví Zemana nedodal

Bude to už téměř půl roku, co na sebe statusem na facebooku upoutal pozornost brněnský radní Svatopluk Bartík. Během vrcholící prezidentské kampaně napsal bez konkrétních zdrojů, že prezident Miloš Zeman má rakovinu, odmítá léčbu a zbývají mu měsíce života. Hrad na toto prohlášení reagoval žalobou a žádostí o omluvu a pětimilionové odškodné. Jak teď informuje deník Aktuálně.cz , Zemanovo okolí po několika měsících v tichosti couvá a jeho právník žádá soud, aby projednávání případu zastavil.

Prezidentův právník Marek Nespala se dle Aktuálně.cz v uplynulých dnech obrátil na soudce Radka Malenovského z Městského soudu v Brně a požádal ho, aby projednávání případu přerušil. Advokát to odůvodňuje tím, že Zeman na Bartíka podal i trestní oznámení, kterým se stále zabývá policie.

Hrad chce, aby spor o ochranu osobnosti pokračoval, až vyšetřovatelé svoji práci skončí. „Právě v trestním řízení bude otázka míry zavinění žalovaného předně řešena,“ tvrdí Nespala, podle kterého se bude jednat o „hospodárnější“ postup. Obrat Hradu ale přesto vyvolává závažné otázky – předně opět o Zemanově zdraví.

Advokáti oslovení Aktuálně.cz se žádosti o zastavení procesu diví, civilní řízení na ochranu osobnosti považují za efektivnější a rychlejší než trestní řízení, kdy koná policie. „Je jednodušší v takovém případě dokázat civilněprávní odpovědnost než tu trestněprávní. Protože v trestním řízení musíte dokázat úmysl, tedy vědomou lež,“ řekl pro server advokát Miroslav Krutina. Podle něj by přitom bylo velmi jednoduché dokázat, že Bartík lhal. Stačilo by, aby Zeman doložil lékařskou zprávou svůj stav – a právě tady je největší potíž.

Hrad totiž navzdory četným výzvám Zemanův stav stále nedoložil. Jeho osobní lékař sice před volbami ujišťoval, že prezident je fit a dokáže dál vykonávat funkci, od té doby už ale uběhl nějaký čas a spekulace o Zemanově kondici mezitím opět zesílily. Mimo jiné kvůli fotografiím pořízeným před časem pro rozhovor pro MF Dnes, na kterých prezident vypadá unaveně, což zdaleka není ojedinělé. Zeman se většinu času zdržuje v Lánech a veřejná vystoupení omezuje na minimum. To, že na některých fotografiích vypadá viditelně sešle, před časem vysvětloval tím, že je to dílem fotografů.

„Za chvíli skončí uzávěrka nominací na Hrad, takže je možno jít ven s pravdou o zdraví Miloše Zemana. Má rakovinu, metastáze na více místech, svoji diagnózu zná už cca 3 týdny, léčbu odmítl, prognóza 3-7 měsíců. Zdroj z pochopitelných důvodů nezveřejňuji. Konec hlášení.“ Listopadový status Svatopluka Bartíka

Žaloba, která na Bartíka mířila, navíc podle Aktuálně.cz měla řadu nedostatků. Soudce jich našel 15 a požádal hradního advokáta o doplnění. Mimo jiné chtěl slyšet, co přesně z uvedených tvrzení nebyla pravda a v čem ona nepravdivost spočívá. Jinými slovy: Hrad by musel Zemanův stav pro soudce upřesnit a doložit, že brněnský radní prezidentovu kondici hrubě zkreslil a vymýšlel si. Soudce zajímalo, jaké následky u Zemana údajná dehonestace vyvolala. Hrad dokumenty zjevně nedoplnil a argumentoval, že to má naopak udělat Bartík.

„Žalobce si asi neuvědomil, že bude muset v civilním řízení dokazovat svoje tvrzení, tedy perfektní zdravotní stav. Je to logické, protože žalovaný nemá přístup do zdravotní dokumentace,“ řekl k tomu pro internetový deník advokát Václav Vlk, podle kterého navíc soudce měl žádost o pozastavení civilního řízení odmítnout. Stejně jako Krutina se Vlk domnívá, že celý případ policii vůbec nemá zaměstnávat a má se řešit právě jen v rovině civilního sporu. „Jednalo se o tak masivní a společensky škodlivý útok, že jsou už naplněny podmínky pro vznik trestněprávní odpovědnosti,“ vysvětlil Nespala, proč Hrad naopak podal i trestní oznámení.

Bartík svůj listopadový status po jeho medializaci smazal a do určité míry se uzavřel před okolím. Věc nechtěl dál komentovat a na aktuální posun zatím obsáhleji nereagoval.

