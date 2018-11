Šéf pražské ČSSD pro INFO.CZ: Chceme Babišovu rezignaci, nebo ministerstvo spravedlnosti.

Sociální demokraté se o svém postojí k setrvání ve vládě s hnutím ANO rozhodnou až těsně před hlasováním o nedůvěře. Jasněji by mělo být ve středu po jednání předsednictva partaje. Předseda strany Jan Hamáček by hlasoval pro pokračování koalice, všechny krajské organizace to tak ale nevidí. Kritický postoj má třeba pražská ČSSD, která dnes přijala k situaci usnesení. „Je v tom duchu, že chceme, aby grémium udělalo všechno pro to, aby byl premiérem někdo jiný. Pokud by ANO toto nepřipustilo, tak musíme získat kontrolu nad ministerstvem spravedlnosti, abychom zajistili nezávislost celého procesu. A pokud ani to ne, tak vyzveme vedení strany k tomu, aby ministři odstoupili a hlasovali jsme proti vládě. To je náš postoj, se kterým jdeme na předsednictvo,“ říká předseda pražské ČSSD Petr Pavlík v rozhovoru pro INFO.CZ.

Jak se staví pražská ČSSD ke kauze kolem Andreje Babiše mladšího?

Myslím si, že je to kauza, která se pro Andreje Babiše vyvíjí čím dál hůře. Je evidentní, že tam problém je. Nebudu nyní hodnotit kvalitu reportáže (reportáž TV Seznam z minulého pondělí – pozn.red.), která podle mě profesně nebyla udělaná dobře. Myslím, že časování je také problematické. V tom má Andrej Babiš pravdu. Nicméně skutečnosti, které se odhalily – a každým dnem se další odhalují – pro něj opravu nevyznívají dobře. A ani pro vládu.

Měla by k tomu ČSSD zaujmout jasný postoj? Existuje uvnitř strany jednotný názor, jak byste se měli postavit k vládnímu angažmá?

Jaký názor převáží, se ukáže ve středu na předsednictvu. Myslím si, že nyní vládne v členské základně v Praze velké rozčarování.

Vy jste dnes jako pražská organizace přijali usnesení, s nímž půjdete ve středu na předsednictvo. Co v něm stojí?

Je v tom duchu, že chceme, aby grémium udělalo všechno pro to, aby byl premiérem někdo jiný. Pokud by ANO toto nepřipustilo, tak musíme získat kontrolu nad ministerstvem spravedlnosti, abychom zajistili nezávislost celého procesu. A pokud ani to ne, tak vyzveme vedení strany k tomu, aby ministři odstoupili a hlasovali jsme proti vládě. To je náš postoj, se kterým jdeme na předsednictvo.

Mluvil dnes s pražskou organizací ČSSD předseda Hamáček?

Ne, schůzku, kterou jsem s ním měl mít, zrušil z důvodů, že řeší tuto krizi. Nesešli jsme se tedy.

Přijdou i jiné krajské organizace s podobným stanoviskem jako vy?

Myslím, že nejsme osamělí.

Jak jste vy osobně spokojený s dosavadními vysvětleními ze strany Andreje Babiše?

To, co se nyní děje, nám ani vládě nepomáhá a je potřeba to začít řešit. To musí udělat Andrej Babiš, a ne jen strkat hlavu do písku a zkoušet různé PR akce, jak věc zahladit. To, co v neděli předvedl na NOVĚ (premiér poskytl jediný větší rozhovor v neděli TV NOVA – pozn.red.), to nemohlo nikoho uspokojit, to nestačilo. Jen to otevírá nové závažné otázky.

Jan Hamáček mluvil osobně s Andrejem Babišem. Znáte i vy vysvětlení, která mu premiér prezentoval?

Vysvětlení se ke mně dostala, ale to nejsou věci, které budu medializovat. To je věc předsedy, ať to buď zveřejní, nebo ne.

Já se ptám v tom smyslu, zda máte dostatek informací pro rozhodování?

Nepochybně, informací máme plno z různých stran. Velká část samozřejmě přichází z médií, která dále a dále rozkrývají celou záležitost a kladou relevantní a závažné otázky. A zároveň mám i informace z poslaneckého klubu (na jeho jednání Babiš minulý týden vystoupil – pozn.red.).

Poslankyně Kateřina Valchová (ČSSD) tvrdí, že poslanecký klub bude nakonec hlasovat jednotně. Podle vás nemůže dojít k tomu, že někteří zákonodárci za ČSSD budou hlasovat pro nedůvěru vládě a někteří proti?

To si nemyslím. Podle mě se předsednictvo dohodne a poté to budou všichni kolektivně hájit. Já nepředpokládám, že by to probíhalo podobně jako o důvěry vlády, kdy jeden poslanec, který se předtím dušoval, jak bude respektovat referendum, to potom porušil (Milan Chovanec se tenkrát hlasování nezúčastnil – pozn.red.). To vzbudilo tenkrát velký poprask. Doufám, že nyní už se to nebude opakovat.

Neotevírá současná situace neshody, které panovaly v partaji v době vnitrostranického referenda, kdy část sociálních demokratů byla proti vstupu do vlády?

Myslím, že referendum je uzavřená záležitost. V době referenda nikdo nemohl tušit, že na povrch vyplavou takovéto věci. Nikdo ani v nejhorším nemohl vědět, že se budou dít takové věci jako cesty na Krym a podobné akce. To vás nenapadne. Toto bych Janu Hamáčkovi nekladl za vinu. Nikdo nemohl tušit, že se takovéto věci dějí.

Nyní je to ale veřejné. Stalo se něco velmi závažného a je potřeba aby sociální demokracie k tomu zaujala jednotný a z mého pohledu i principiální postoj.