Vojenská policie chce tajné agenty. V utajení by aktivně hledali, koho stíhat | info.cz

EKONOMICKÝ DENÍK | České bezpečnostní složky požadují v poslední době stále více pravomocí, které znamenají průlom do lidských práv a svobod. V připravované novele zákona o Vojenské policii se objevil návrh na zřízení tajného agenta, který by pracoval v utajení s krycími „v prostředí“. Poslanci rozšíření pravomocí armádních detektivů nejspíš nepodpoří.

Vojenská policie připravuje novelu zákona, který upravuje její působnost. Předloha zákona je zatím v plenkách, ale z ministerstva obrany prosáklo pár zásadních podrobností. Například to, že Vojenská policie by chtěla uzákonit institut tajného agenta „v prostředí“.

Ekonomický deník získal informace o tom, že v textu návrhu zákona bylo nově zakotveno oprávnění vojenského policisty aktivně vyhledávat, dokumentovat a vyhodnocovat poznatky o zájmovém prostředí a osobách v něm se pohybujících. Přičemž by vojenský detektiv mohl zastírat skutečný účel své činnosti. Obdobným oprávněním dnes disponuje policie nebo příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů. V případě Vojenské policie by se jednalo de iure i de facto o zakotvení institutu policejního agenta. Šlo by o úkony, které předcházejí zahájení úkonů v trestním řízení – tedy takzvanému prověřování, které se v případě úspěchu při získávání důkazů překlápí v oficiální vyšetřování.

Daleko za garance práv a svobod

Poslancům výboru pro obranu se legislativní aktivita Vojenské policie před necelými třemi lety zjevně příliš nezamlouvala. Aktuálně jdou legislativci „v khaki barvách“ ještě dál a Vojenská policie si v přání svých nových pravomocí našlápla řádně. Vojenští detektivové se totiž snaží uzákonit ne jen vyšetřování zjištěných trestných činů, ale podstatné rozšíření kompetencí v ohledu jejich aktivního vyhledávání pod skrytou identitou.

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU NA STRÁNKÁCH EKONOMICKÉHO DENÍKU >>>