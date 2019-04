Volba zástupce ombudsmana nanovo: Známe klíčovou podmínku pro Zemana i Senát | info.cz

Fakticky to znamená, že se poté, co sněmovna minulý týden nikoho nezvolila, celý proces volby zástupce ombudsmana rozebíhá nanovo. Miloš Zeman i Senát mají víc než měsíc na to, aby rozhodli o svých nominacích. Podle zákona mohou senátoři i prezident Poslanecké sněmovně navrhnout po dvou jménech. Pokud tedy končící zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček pracoval se scénářem, dle kterého v úřadě vydrží do začátku příštího roku, kdy se bude volit také nový ombudsman, předseda Poslanecké sněmovny mu do toho takzvaně hodil vidle.

I když kdo ví, jak druhá volba dopadne. Vcelku realisticky si lze totiž představit, že nebude opět nikdo zvolen, jako při prvním pokusu. Zatímco na adresu Miloše Zemana lze říct, že může trvat na původních nominacích (Zeman do boje vyslal bývalé poslance ČSSD Stanislava Křečka a Zdeňka Koudelku), o Senátu podle našich zjištění platí, že tam byl už napoprvé proces výběru dvou kandidátů poměrně složitý. A je otázka, zda se senátoři dokážou shodnout na nových dvou jménech.

Jinak řečeno: pokud senátoři složitě hledali shodu na Elišce Wagnerové a Markétě Selucké, nelze vyloučit, že další kandidáti jejich širokou podporu neseženou. Obzvlášť v současné situaci, kdy hrozí opětovný bojkot volby ve sněmovně. Podobně o tom už dřív v rozhovoru pro INFO.CZ mluvil expert na ústavní právo Jan Kysela. „Další volba má proběhnout do šedesáti dnů, takže Senát i prezident republiky mají navrhovat kandidáty a Poslanecká sněmovna hlasovat. Pokud by se rozšířila povědomost o dohodě, o níž hovoříte (nepsaná dohoda, že sněmovna nikoho nezvolí a S. Křeček tak ve funkci setrvá – pozn. redakce), lze účinně pochybovat o ochotě někoho nechat se navrhnout, aby vyplňoval čas do ledna,“ uvedl Kysela.



„Pokud nicméně Senát a prezident republiky navrhnou kandidáty, měla by Poslanecká sněmovna hlasovat,“ dodal expert. Zároveň ale upozorňuje, že poslanci mají v zásobě ještě nejeden obstrukční mechanismus. Podle něj je docela dobře možné, že v danou chvíli začne sněmovna volbu odkládat, tj. vyřazovat z pořadu schůze. „To by ovšem bylo patrně v rozporu se zákonem,“ konstatuje Kysela.

Jeho kolega Vojtěch Šimíček pak upozorňuje, že rozhodování Poslanecké sněmovny je rozhodování politické, což podle něj mimo jiné znamená, že má právo si vybrat toho kandidáta, pro kterého se vysloví většina hlasujících. „A negativní volba je přitom také volba. Povinnost zvolit někoho okamžitě sněmovna určitě nemá. Je ostatně vázána na nové návrhy prezidenta a Senátu,“ uvedl Šimíček pro INFO.CZ



Pokud jde o okolnost, dle které „dosluhující“ zástupce ve funkci pokračuje, Šimíček zdůrazňuje, že je dána zájmem na kontinuitě a zejména předejitím neobsazení této funkce. „Není to ostatně řešení zcela neobvyklé: viz § 107 zákona o obcích, podle kterého dosavadní starosta vykonává pravomoci starosty do zvolení starosty nového. Například v Německu obdobné platí pro soudce Ústavního soudu – do jmenování nových se tzv. prodlužuje mandát starým,“ uzavřel Šimíček.