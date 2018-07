Za minulé ministryně to byly krušné časy, přiznává Maláčová. Konfliktů s Babišem se nebojí

Nabídku zastávat post ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zvažovala v řádu několik desítek minut. Alespoň to tvrdí v rozhovoru pro INFO.CZ. Přitom již ve svých úvahách směřovala k odchodu do soukromé sféry. Pokud jde o priority v novém angažmá, zmiňuje jich několik. Od navýšení penzí přes zvyšování minimální mzdy, platů ve veřejném sektoru nebo rodičovského příspěvku až po zálohované výživné či sbližování mezd mužů a žen. Jedním z hlavních úkolů je podle ní také personální stabilizace úřadu. A mimo jiné přiznává, že za její předchůdkyně Jaroslavy Němcové zažívala na ministerstvu krušné časy.

Jak se vám za posledních deset dnů změnil život?

Mám hodně práce, což ale není nic nového. I předtím jsem pracovala hodně. Hlavní změna spočívá v tom, že se musím přepnout do role ministryně. Což nebude lehké, protože jsem se poslední tři roky přepínala do role úřednice.

Jak dlouho jste vlastně nabídku stát se ministryní práce zvažovala?

Bylo to v řádu desítek minut.

Opravdu?

Ano.

Jaké plusy a mínusy jste brala v potaz?

Situace je v celku přehledná. Poslední měsíce jsem zrála k tomu, že jsem po těch už asi dvanácti letech ve státní správě unavená a že se přesunu do privátního sektoru. Tímto krokem se ale přesouvám do oblasti, která je mi mnohem bližší. Tím myslím politiku. Ostatně jsem studovala politologii a politickou ekonomii a jsem už několik let členkou sociální demokracie. Takže ty argumenty pro byly jasné. Zároveň je to výzva pro ČSSD a já mám možnost se zapojit a pomoct. V neposlední řadě se považuji pro tu pozici také za kvalifikovanou.

A pokud jde o mínusy?

Argumentů proti moc nebylo. I manžel mě v tom podpořil.

Skloubení náročné práce s rodinou?

I moje dosavadní funkce ředitelky odboru byla náročná. Mám pod sebou pětadevadesát lidí.

Jak byste reagovala na principiální námitku, že svým vládním angažmá legitimizujete trestně stíhaného premiéra?

Myslím, že tu debatu máme v rámci ČSSD za sebou. Jsem ráda, že vnitrostranické referendum trvalo několik týdnů, měli jsme prostor pro důkladnou debatu, a nakonec se ukázalo, že většina straníků je pro vstup sociální demokracie do vlády. A osobně si myslím, že to není černobílé. Není to přece pouze o legitimizaci Andreje Babiše. Cílem všech politických stran je prosadit aspoň část svého programu a my účastí ve vládě tuto možnost dostáváme. A já si myslím, že bychom se takové příležitosti měli chopit.

A dostáváte ji? Pokud bychom mluvili o programovém prohlášení, vidíte v něm dostatečný prostor k tomu, abyste v rámci resortu prosadila hlavní priority strany?

Jsem přesvědčená, že pro sociálně demokratická témata je tam velký prostor.

A jaké jsou tedy vaše hlavní priority?

Těch hlavních je šestnáct. Pokud bych ale měla zmínit ta, která časově nejvíc hoří, začala bych navýšením minimální mzdy a navýšením platů ve veřejné sféře.

O kolik?

Pokud jde o minimální mzdu, ČSSD navrhuje navýšení o 1500 Kč. To znamená z 12 200 na 13 700. Pokud jde o platy ve veřejné sféře, požadujeme růst o deset procent. Další prioritou je navýšení důchodů. Potřebujeme to rychle dostat do sněmovny, aby se nám penze podařilo navýšit už od ledna. S Janem Hamáčkem jsme se proto dohodli, že budeme usilovat o svolání mimořádné schůze sněmovny.

Další velká část agendy našeho ministerstva se vztahuje obecně k zaměstnanosti, myslím si, že se úřady práce ještě pořád nevyrovnaly s reformami předminulých vlád. Potřebujeme je proto konsolidovat a vrátit zaměstnanost do centra jejich činnosti. Osobně blízká je mi oblast rodinné politiky, potřebuje podpořit sdílené pracovní místo, tedy možnost flexibilních forem práce, částečné úvazky. Na trhu práce jsou pořád dvě skupiny, které se nám nedaří optimálně zapojit, tj. ženy s malými dětmi a seniory. Na tom musíme zapracovat.

Musíme prosadit navýšení rodičovského příspěvku, se kterým se deset let nehýbalo, potřebujeme, aby plnil svou funkci, tedy aby byl srovnatelný s minimální mzdou. Z časových důvodů jsme se rozhodli, že ho budeme navyšovat ve dvou fázích. Nejdříve, aby to platilo již od příštího roku, to bude o čtyřicet tisíc, a v následujícím období dalších čtyřicet tisíc.

Tudíž platí, co je v programovém prohlášení. Tedy že ho navýšíte z 220 tisíc na 300 tisíc?

Samozřejmě.

A další priority?

Velkým tématem, které se tady podceňuje, je dostupnost předškolní péče o děti. Hlavně finanční a místní. Navíc sněmovna zrušila bez jakékoli náhrady garanci pro dvouleté děti ve školkách.

Co s tím hodláte dělat?

Máme hotový návrh na národní financování dětských skupin. Řekla bych, že dětské skupiny jsou obrovský úspěch, dneska jich máme asi 800, a nadále bude jejich počet růst. I proto potřebujeme zajistit jejich stabilní financování, nejlépe vždy v kalendářním roce. Dále potřebujeme legislativně ukotvit mikrojesle. Zde chci taky zdůraznit, že nedostupnost předškolní péče souvisí s tím, proč mnoho rodin nemá tolik dětí, kolik by si přálo.

A co přibližování mezd mužů a žen?

Už dva roky běží velký projekt nazvaný Dvaadvacet procent rovnosti. Rozdíl v odměňování žen a mužů je u nás právě oněch dvaadvacet procent, jeden z nejvyšších v Evropě. Jsme ve fázi, kdy dokončujeme mzdovou webovou kalkulačku, každý si tak bude moct spočítat, co je podle pozice, pracovní zkušenosti, vzdělání a regionů obvyklý plat. Začínáme také testovat jeden švýcarský software. Zatímco se celá řada personalistů a firem domnívá, že u nich mzdové rozdíly neexistují, a tento bezplatný software jim umožní důvěrně vyhodnotit, jak na tom jsou ve skutečnosti.

Další věcí, na které pracujeme, je velká makroekonomická analýza, neboť nerovnoměrné odměňování mužů a žen není pouze morální problém, ale zejména ekonomický. Stačí se podívat na strukturu vzdělanosti: šedesát procent absolventů vysokých škol jsou ženy. A pokud investujeme miliardy do vzdělání těchto žen a pak nevyužíváme dostatečně jejich potenciál a pak je ještě hůře odměňujeme, tak je to problém pro celou ekonomiku, a to nejen z pohledu spotřeby domácností. Lze hovořit také o neefektivním vynakládání prostředků do vzdělání. Připravit musíme také zálohované výživné. Problematika samoživitelek a dětí ohrožených chudobou je zásadní.

Kterou z těchto oblastí, případně které opatření, považujete za nejspornější, pokud jde o jejich prosazení ve vládě? Kde čekáte – pokud vůbec – střet? Ať už s hnutím ANO, anebo s komunisty…

Musíme vést na úrovní koalice debatu. O to jednodušší je pak proces schvalování v dolní a horní komoře.

Dobře. Minulý týden jsem mluvil s vaší předchůdkyní v čele resortu Michaelou Marksovou. Z rozhovoru mimo jiné vyplynulo, že jedním z vašich úkolů bude stabilizovat úřad po personální stránce. Jak to vidíte?

Pokud jde například o odborné náměstky, jsme na polovičním stavu. Nechybí tady ale pouze odborní náměstci, odešla nám celá řada referentů či středního managementu. Pokud to půjde, pokusíme se aspoň některé získat zpátky. Takže ano, personální stabilizace je jedna z velkých priorit. Ministerstvo musí šlapat.

Je skutečně pravda, že na vás vaše předchůdkyně v čele ministerstva křičela, že vás dostane „do tepláků“?

Nebyla to přímo paní exministryně Němcová, ale pan politický náměstek Oleg Blaško takto standardně zahajoval jednání. Téměř všechna. A nejenom s tímto výrazem… Byly to krušné časy.

Sama jste zmiňovala, že jste byla dvanáct let úřednicí. Neobáváte se, že můžete doplatit na slabou politickou pozici v tom smyslu, že nezastáváte uvnitř strany žádnou funkci? Budete se mít o koho opřít v momentě, kdy se ocitnete s někým ve střetu?

Nebojím se toho. Členkou ČSSD jsem deset let. Odjakživa jsem se přitom zapojovala do odborného zázemí. Mám zkušenost ze Senátu i z Evropského parlamentu. Také ve standardních evropských stranách má člověk, pokud jde o politickou kariéru, dvě možnosti: tou první je cesta odspodu nahoru, od komunální politiky přes kraj až do vysoké politiky, anebo skrze odbornost. Tedy že se systematicky věnujete svému odbornému zázemí. A byť to u nás není obvyklé, já jsem si vybrala tu druhou cestu.