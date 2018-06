Za války ukrýval popel obětí Gestapa, komunisté ho chtěli pověsit. Zemřel politický vězeň František Suchý

Ve věku 91 let zemřel bývalý politický vězeň František Suchý. Oznámila to organizace Paměť národa. Suchý ve svých rukou držel urnu s popelem generála Josefa Mašína i Milady Horákové. František Suchý (1927) spolu se svým otcem, který byl ředitelem strašnického krematoria, ukrýval popel popravených obětí nacismu a komunismu. Jména těch, kteří měli být anonymně pohřbeni do hromadného hrobu, tajně opisovali a urny s popelem ukrývali na odlehlém místě hřbitova, aby oběti mohly být jednou pohřbeny důstojně. A o jejich úmrtí informovali příbuzné.