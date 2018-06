Základní cíl spolku Milion chvilek pro demokracii? Svrhnout Babiše, říká organizátor protestů

Miloš Zeman se minulý týden nechal slyšet, že kdo demonstruje proti výsledkům voleb, tak není demokrat. Jak byste to okomentoval?



To je samozřejmě pravda.



Takže nejste demokrat?



Ten, kdo demonstruje proti výsledku demokratických voleb, není demokrat. My jsme ale v žádném případě nedemonstrovali proti výsledku voleb. Až budeme stát na náměstích a protestovat proti tomu, že hnutí ANO vyhrálo volby se třiceti procenty, nebo budeme hlásat, že byly volby zmanipulované, anebo že prezidentské volby vlastně vyhrál Jiří Drahoš, tak o nás někdo bude moct říct, že demonstrujeme proti volebním výsledkům.



Proti čemu jste tedy demonstrovali?



Demonstrovali jsme proti svévolnému chování vítězů voleb. To znamená jak proti hnutí ANO, tak proti prezidentu Zemanovi.

V čem spočívá ta svévole jejich postupu?



To se dá snadno ilustrovat na těchto pěti faktech: 1) ANO vyhrálo volby s třiceti procenty. 2) Prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman. 3) Premiérem byl už podruhé jmenován trestně stíhaný člověk, který byl veden jako agent StB, je v obrovském střetu zájmů a bez důvěry sněmovny si jako předseda vlády podmaňuje státní aparát. 4) Navíc byl už podruhé pověřen sestavením vlády, přičemž nelze vyloučit, že bude opět neúnosně dlouho vládnout bez důvěry. 5) No, a nakonec, možná tady vznikne vláda s důvěrou, fakticky bude ale záviset na podpoře a hlasech komunistů.



A my jsme nedemonstrovali proti prvním dvěma bodům, tedy proti tomu, že hnutí ANO a Zeman vyhráli volby. Nám vadí, že je tady navzdory všem demokratickým pravidlům jmenován premiérem někdo, kdo je vším, co ztělesňuje, ohrožením demokracie. Protestovali jsme kvůli tomu, aby se tato skutečnost nestala normalitou. Aby se to, že máme trestně stíhaného premiéra s minulostí v StB, který je navíc ve střetu zájmů, nestalo normou. Proti tomu přišli protestovat lidé na náměstí nejen v Praze, ale také ve více než 135 obcích po celé zemi. A to je naprosto legitimní.



Demokracie přece neznamená, že dorazíme jednou za čtyři roky k volbám, a pak držíme hubu, jak nám chvilku po svém zvolení doporučil Miloš Zeman. Že byli politici zvolení, jim přece dává mandát jen k tomu, aby svěřený úřad vykonávali pro blaho země a navíc – jak to stojí ve slibu poslance i prezidenta – že budou konat v zájmu všech občanů. A občané mají povinnost je nejen v tomto ohledu kontrolovat. A to obzvlášť v případě, že porušují základní demokratické pravidla, porušují sliby, se kterými šli do voleb, ohýbají Ústavu a vykládají si ji kreativně.

Co je vlastně vaším cílem?



Našim cílem je, abychom žili ve zdravé demokratické zemi.



A toho chcete docílit skrze demonstrace?



Demonstracemi toho nechceme dosáhnout. Demonstrace považujeme za krajní obranný nástroj. Milion chvilek pro demokracii určitě nemá ambici být nějakým demonstračním spolkem. Naším cílem je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse. A myslíme si, že kombinace těchto tří věcí může vést dlouhodobě k tomu, že se tady bude zlepšovat demokratická kultura.



Ale protože se situace po volbách vyvíjela tak negativně, dokonce to vypadalo, že jsou v ohrožení některé demokratické instituce, přistoupili jsme k tomuto krizovému řešení. Tedy ke svolání demonstrací. V danou chvíli se nám demonstrace jevily jako jediná a skoro poslední možnost, jak vyjádřit nespokojenost. A protože pokračuje arogance moci, a nikoli standardní výkon demokratické politiky, nemůžeme a nebudeme k tomu mlčet.



Uměl byste definovat nějaký konkrétní cíl, kterého chcete nyní dosáhnout?



Samozřejmě. Máme velmi jednoduchý konkrétní cíl: aby odstoupil trestně stíhaný agent Stb z pozice premiéra.



To je váš cíl?



Ano, je to jeden z našich cílů. Není to tedy něco, kvůli čemu tady jsme, ale myslíme si, že jedním z našich nejvážnějších současných ohrožení pro demokracii je tento premiér. Proto teď tlačíme na něj. Až tady on nebude, určitě to nebude znamenat, že naše demokracie bude spasena jednou provždy. Těch problémů má naše politika celou řadu, on sám je dokonce možná jen projevem něčeho hlubšího, avšak nyní je to natolik palčivá věc, že řešíme právě ji.

Na rozdíl od prvních demonstrací na té poslední již zazněly projevy. Mezi vystupujícími byli také opoziční politici. Máte v tomto ohledu nějaké mechanismy nebo mantinely, které vymezují, kdo na protestech může vystoupit, a kdo už ne?

Rozhodně se neštítíme politiky nebo politiků. Víme, že nelze problémy řešit pouze v rámci občanské společnosti. Nevyřeší je také pouze, jak se říká, ulice. Uvědomujeme si, že občanská společnost a politické strany musí nějak spolupracovat. Ostatně cíl našeho spolku je vymezen velmi široce, tedy obrana demokratických principů. V tomto ohledu jsme otevřeni, a také mezi námi jsou lidé různých politických názorů, někteří inklinují k levici, jiní k pravici. To základní, na čem se shodujeme, požadujeme ale také po politicích.



Pokud se tedy v této kritické situaci přihlásí k demokratickým hodnotám a principům, mohou na našich akcích vystoupit. A každá strana, která se k demokracii hlásí, si na našem pódiu své místo zaslouží. Proto jsme také oslovili všech šest demokratických parlamentních stran, jejichž zástupci minulý týden na Václavském náměstí vystoupili. A chtěli jsme, aby na pódiu stáli všichni naráz. Aby to vyznělo tak, že se v tom podstatném shodují. Mělo to být jisté gesto jednoty. A také jsme jim dopředu řekli, že nechceme, aby to zneužili k agitaci pro svou stranu.



Takže pokud tomu dobře rozumím, pozvali jste zástupce ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů, ČSSD a Starostů. Přišli všichni?



Přišli.



I z ČSSD, která vyjednává o vládě?



Přišel senátor, který je proti vstupu strany do vlády. Moc dobře jsme věděli, že je ČSSD ve specifické situaci. Tím spíš si vážíme toho, že někdo z jejich straníků našel odvahu, a na demonstraci vystoupil. Je totiž důležité, aby lidé věděli, že ne každý se chce v ČSSD paktovat s Babišem.

Není to ale tak, že některé tyto tradiční strany nesou primární odpovědnost za naši současnou politickou krizi a za expanzi Babiše, který je jejím produktem? Jinak řečeno, není to tak, že jste zvali na své pódium také zástupce stran, které mají velkou zásluhu na diskreditaci demokratické politiky?



Ano, z části s vámi souhlasím. Jsou za to spoluodpovědné. Zároveň ale platí, že tam právě proto byly. Musí si uvědomit, že to, jak vykonávaly politiku dejme tomu do roku 2013, bylo skutečně neudržitelné. A pokud si chtějí obhájit své místo v politice, musí vylepšit svou důvěryhodnost, musí přijít s nějakou vizí budoucnosti a musí zlepšit svou komunikaci s lidmi. Součástí řešení našeho problému je, že se tyto strany očistí a najdou nové lídry. Jinak Babiše neporazíme. Na tom pódiu to ostatně jasně zaznělo.



Jak dlouho chcete ještě demonstrovat?



Nechci zatím říkat podrobnosti. Chtěli jsme hlavně předtím, než vznikne vláda, dát jasně najevo, že s ní nesouhlasíme. A pokud vznikne a podpoří ji také komunisté, stane se tak i díky nám, abych tak řekl, pod světly reflektorů. Každý ví, že tady poprvé od roku 1989 vzniká vláda, která se bude opírat o KSČM. A nejen v tomto drží Andrej Babiš určité prvenství: bude to navíc první vláda, proti které se demonstrovalo ještě předtím, než vznikla.



A vadí vám spíše Babišův monumentální střet zájmů, anebo ti komunisté?



Samozřejmě obojí. Protože jde o spojené nádoby. To, že je Babiš v takovém střetu zájmů, a že je jeho primárním cílem zbavit se trestního stíhání, ho tlačí do pozice jediného kandidáta hnutí ANO na premiéra, což ale není ochoten akceptovat skoro nikdo jiný, než komunisté. Střet zájmů je určitě obrovský Babišův problém. Podle nás jsou ale i komunisté velmi nebezpeční.



Vy si opravdu myslíte, že jsou komunisté dneska něčím nebezpeční?



Myslím, že jsou.

Čím?



Na nedávném sjezdu KSČM se o post předsedy ucházeli dva bývalí agenti StB. Agent s krycím jménem Falmer a agent s krycím jménem Josif. Vyhrál Falmer. Ale pozor, on vyhrál souboj s člověkem, který si zvolil krycí jméno po Stalinovi. Navíc je to člověk, který o sobě prohlašuje, že v srpnu 1968 vítal sovětská osvoboditelská vojska. Samozřejmě reprezentuje určité křídlo v KSČM.



Dobře, ale není to spíše strana neškodných důchodců?



Doteď to snad byla strana neškodných důchodců. Když jim ale Andrej Babiš dává podíl na vládě, vidíme, že chtějí omezovat naši účast v zahraničních misích, vidíme, že chtějí mít své lidi ve vedení státních firem, že zpochybňují důležitost našeho členství západních strukturách jako EU či NATO… Zkrátka by nás rádi táhli více na Východ, do Ruska. A to všechno je jenom začátek. Komunisté si svůj podíl na moci náležitě užijí. Navíc budou v pozici, díky které kdykoli budou potřebovat, můžou Andreje Babiše skřípnout. Bez nich totiž nic neprosadí.