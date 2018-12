Zastavení dotací? Pro Agrofert komplikace, ale jeho firmy by to přežily, říká expert

Evropská komise nebude do vyjasnění situace kolem možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše vyplácet dotace, uvedl ve středu eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. Komise dnes upřesnila, že se toto opatření týká pouze Agrofertu, nikoliv celé České republiky. Podle agrárního analytika Petra Havla není zastavení dotací pro Agrofert likvidační. „Byla by to pro něj komplikace, ale jeho firmy by to patrně přežily,“ řekl Havel v rozhovoru pro server E15.cz.

Jakou část příjmů Agrofertu tvoří evropské dotace?

Ta část není dominantní. Agrofert by to samozřejmě v některých věcech znevýhodňovalo, protože ostatní by čerpali a on ne. Na druhou stranu je to velká firma, která může optimalizovat svoje náklady a využívat množstevních slev a podobně. To je základní filozofický problém v celé EU, že velké, kapitálově silné subjekty by si měly umět pomoci nehledě na dotace a mít natolik efektivní provoz, že by dotace neměly čerpat a neubírat je těm malým zemědělcům. Má to svoje ekonomické a politické rozměry, ale základní je filozofická rovina.

Ovlivnilo by to nějak aktivity Agrofertu i v dalších odvětvích?

Dotace může samozřejmě čerpat na inovace třeba v potravinářství, chemický průmysl to podle mě nijak neovlivní. Je ale otázka, zda k nějakému zastavení dotací opravdu dojde. Já si myslím, že budou pouze pozastaveny a těžko budou retroaktivní. Jestli k něčemu dojde, tak k pozastavení a nějakému vyšetřování. Pokud by se na jeho základě nějaký střet zájmů prokázal, tak by to bylo zřejmě uplatňované od srpna letošního roku, kdy se pravidla pro střet zájmů zpřísňovala.



