Závažný koaliční střet na obzoru. ČSSD boj o bankovní daň prohraje, nebo poraženě vycouvá | info.cz

Koaliční špičky ve sporu o bankovní daň rozehrály vysokou hru. A ačkoli předseda ČSSD Jan Hamáček mluví tradičně smířlivým tónem, jde do sporu, který může pro vládu mít fatální následky, v krajním případě – a zatím ryze teoreticky – i její pád.

„S ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu na příští rok jednám a budu jednat. Předal jsem jí daňové návrhy sociální demokracie, které by měly zajistit pro státní rozpočet na příští rok vyšší příjmy. Jeden z těchto návrhů je také bankovní daň, respektive odvody z aktiv. Podle našich propočtů může být výnos z těchto odvodů až čtrnáct miliard,“ uvedl Hamáček pro INFO.CZ s tím, že jde o zásadní věc, jejíž zavedení je podle něj jedním z předpokladů, aby vláda vůbec sestavila rozpočet na příští rok.

Pokud se totiž nenavýší příjmová strana rozpočtu, hrozí podle Hamáčka, že vláda bude muset škrtat na té výdajové tam, kde je to pro ČSSD nepřijatelné. „Zároveň by to ohrozilo některé sliby, ke kterým se vláda zavázala. Na mysli mám například navýšení rodičovského příspěvku. A pokud tedy hnutí ANO nesouhlasí s tímto řešením, očekávám, že přijde s jiným návrhem, který bude mít pro státní rozpočet stejný přínos,“ vysvětlil Hamáček. A co když Andrej Babiš a hnutí ANO nepřijdou s jiným návrhem a současně nekývnou na zdanění bank? „Pak to velmi pravděpodobně zkomplikuje dohodu o rozpočtu na příští rok,“ říká předseda sociální demokracie.

Druhá strana mince

Včerejší titulky některých deníků se přitom jevily dost jasně: „Babiš odmítá jednat o zdanění bank. Rozpočet se netvoří salámovou metodou,“ hlásaly s tím, že předseda vlády sociální demokraty odkázal na jednání o rozpočtu na příští rok přímo s ministryní financí Alenou Schillerovou. Zdanění bank je přitom pro ČSSD klíčové téma a totéž lze říct také o agendě ministerstva práce a sociálních věcí, kde strana vládne. Ostatně obě záležitosti spolu úzce souvisejí – pokud chtějí ministryně Jana Maláčová a Jan Hamáček zvyšovat položku na výdajové straně rozpočtu, musí přijít s něčím, co tyto rostoucí výdaje pokryje na jeho příjmové straně.

A přestože Babiš sociální demokraty s plánem zdanit banky ještě úplně „k šípku“ neposlal, je zjevné, že se nejedná o nic, z čeho by byl nadšený. Příčin to bude mít nejspíš několik. Jednu z nich zmiňuje například server Neovlivní.cz: „Bruselské vyšetřování střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše má dosud jeden nepopsaný vedlejší efekt. A to pro společnost Agrofert, kterou si český premiér zaparkoval ve svěřenském fondu. Jde o mnohamiliardové úvěry, které si holdingové firmy vzaly v bankách. Vyšetřování dělá z Agrofertu v očích bank rizikového klienta.“

Podle zjištění serveru Agrofert vykazuje 35 miliard bankovních dluhů. Je tudíž pochopitelné, že to poslední, co Babiš potřebuje, je si banky znepřátelit. Jejich zdanění otevřeně odmítá i Babišova ministryně financí Alena Schillerová. V úterním komentáři pro server E15 mimo jiné napsala, že je k tomu skeptická a že preferuje úspory na výdajové straně rozpočtu. „Konkrétní návrh sociálních demokratů jsem ještě neviděla,“ uvedla ministryně financí v rozhovoru pro INFO.CZ v narážce na to, že nezná jeho parametry. „Z médií pouze vím, že by se mělo jednat o nějakou daň z aktiv,“ dodala.

Schillerová je přesvědčená, že bankovní daň Česko poškodí. „Banky mají obrovské zisky, s čímž sociální demokracie nejspíš kalkuluje. Dokonce i v hubenějších letech vykazují vysoké zisky,“ uvažuje ministryně. „Je potřeba si ale uvědomit, že je tady zdaňují. Zároveň je jisté, že si budou chtít tuto ziskovost udržet, a pokud bychom zavedli nějakou formu zdanění, promítne se to do cen jejich produktů, a tudíž na to ve finále doplatí klienti. Zejména se ale může stát to, že se pro banky staneme nevěrohodnými. Tudíž by česká ekonomika mohla být poškozena, na což já jako stabilizátor musím brát zřetel,“ vysvětlila.

Zaplatí to Češi?

Ve výše citovaném komentáři Schillerová uvedla, že zkušenosti ze zahraničí dost jasně naznačují, že banky by v případě vyššího zdanění zisků mohly zvednout poplatky či sazby u svých produktů a omezit investice. Tím by se podle ní znatelně ztížil například přístup k hypotékám, ale také k úvěrům pro firmy na založení nebo rozvoj podnikání. „V konečném důsledku by se zkrátka vyšší daň přenesla na klienta. Navíc by hrozilo, že by banky přesouvaly svoje aktivity do zahraničí. Tím by česká ekonomika mohla ztratit mnohem víc, než by zavedením vyšších daní získala,“ tvrdí.

Je zjevné, že to sociální demokraté budou mít těžké. A pokud nebudou chtít opět z celé věci vycouvat, budou muset vyvinout enormní tlak. A možná i zariskovat a pohrozit vypovězením koaliční smlouvy. Obzvlášť v situaci, kdy se nejspíš nebudou moct spolehnout na komunisty, bez jejichž podpory by menšinový kabinet nevznikl.

Rudá karta

Předseda komunistů Vojtěch Filip pro INFO.CZ řekl, že KSČM má vlastní návrh, který spočívá ve zdanění bankovních operací. „Jde o osvědčený postup. Pokud je naše složená daňová kvóta o čtyři až pět procent nižší, než ta německá, tak je evidentní – přičemž i tam uvažují o zdanění bank –, že zoufalý pokus nezdanit banky je motivován cílem udržet je ve zvýhodněné pozici. A to v čase, kdy nejsou v rukou českého státu nebo fyzických rukou. Pokud to někdo odmítá, je to pokus podpořit nadnárodní kapitál, a nikoli vlastní zemi,“ vysvětlil pro INFO.CZ předseda KSČM Vojtěch Filip.

Pokud bude ČSSD trvat na zdanění bankovních aktiv, bude muset vyvinout víc politického umu, než doposud. Je v tom prakticky sama proti všem – nepomůže jí pravice a zrovna tak lze čekat, že se za její návrh nepostaví prakticky nikdo z renomovaných ekonomických expertů (ostatně mnozí z nich jsou placeni právě těmito bankami). ČSSD přitom plánovala zdanění bank už v minulém volebním období. Jinak řečeno, kontroverzní návrh se jí nepodařilo protlačit ani v čase, kdy byla nejsilnější vládní stranou.

Po posledních volbách se navíc vmanévrovala do situace, kdy je – pokud jde o sněmovní většinu – nahraditelná Okamurovou SPD. Celý humbuk kolem navýsost levicového návrhu tak může skončit de facto pouze dvojím způsobem: buď půjde pro sociální demokraty o natolik zásadní věc, že konečně neustoupí, padne vláda a Andrej Babiš bude opět vystaven dilematu, zda otevřeně spolupracovat s Okamurou. Anebo – a to je pravděpodobnější – ČSSD opět vycouvá, ztrapní se, ztratí nějaké ty preference a pojede se „zvesela dál“.