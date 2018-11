Zpíval proti mocichtivým papalášům, teď od nich bere metály. Nohavicu kritizuje i komunista Dolejš

„Je to problém docela osobní a subjektivní. Nekonformní písničkáři, kteří byli současně poetickými folkaři, na těch jsem před rokem 89 vyrůstal. A Nohavicova tvorba mířila často proti těm mocichtivým papalášům nahoře – včetně té převzaté tvorby (Okudžava, Vysockij i Boris Vian a podobně),“ napsal Jiří Dolejš, aby pokračoval: „A tomu zrovna neodpovídá brát si nyní metály od vrchnosti, od různých báťůšků a generalismů, proti kterým se jeho vzory stavěly.“

Bývalý místopředseda komunistů tak reagoval na Nohavicovu cestu do Kremlu, kde v neděli převzal Puškinovu medaili. Ta je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění. Ostravský písničkář v děkovné řeči pronesené v ruštině zazpíval část písně Bulata Okudžavy. Právě jeho písně sám přezpíval.

Komunista Dolejš negativně vnímá také Nohavicovu orientaci směrem k SPD a jeho podporu Tomia Okamury. „Zarazilo mě, když se staví vstřícně ke xenofobním populistům obchodujícím v politice se strachem,“ uvedl poslanec. Dodal, že Nohavicovy vztahy k StB řešit nechce, „protože o tom stejně nevíme, jak to vše bylo“. „Zpíval tehdy: Oni to na mě vědí, ti co nahoře sedí. A my to brali,“ řekl Dolejš.

