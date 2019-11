Zvažuji kandidaturu. Výborný dal KDU-ČSL hodně a je tu pro ni obrovský prostor, říká Zdechovský | info.cz

Marek Výborný se rozhodl z rodinných důvodů rezignovat na post předsedy KDU-ČSL. Jak hodnotíte jeho - byť krátké - působení v čele strany?

Musím přiznat, že Marek Výborný dal straně hodně energie. Je to neskutečně talentovaný politik, který se rychle učil. Hlavně oceňuji jeho morální a lidské vlastnosti. Snažil se lidi ve straně podporovat a nechat je růst. A to je podle mě velmi dobrý rys pro předsedu. Když si vezmu, kolik věcí rozjel, je třeba mu za vše poděkovat a chtít po novém předsedovi, aby se vydal podobným směrem.

Lidovcům se nicméně dlouhodobě nedaří rozšířit svou voličskou základnu. Ten recept marně hledáte de facto od poloviny 90. let. Věříte ještě, že existuje?

Do KDU-ČSL za posledních pět let vstoupilo několik stovek velmi aktivních lidí. A to je podle mě cesta. Spoléhat se na ty, co chtějí něco dělat. A pak se může voličská základna rozšiřovat. Mohl bych vám dát desítky příkladů, kdy řada lokálních politiků udělala skvělou práci a přivedli nám nové voliče. A na nich je potřeba do budoucna stavět.

KDU-ČSL čelí dlouhodobě dvěma zásadním problémům: 1. nevyrovnané voličské podpoře napříč republikou (viz vaše zisky např. v Ústeckém kraji a třeba ve Zlínském); 2. operujete ve výrazně nenáboženském prostředí. Je vůbec v možnostech křesťansky orientované strany tyto limity překonat? A pokud ano, jak?

Dlouhodobě prosazuji jít cestou moderní konzervativní strany, která staví základ programu na osobních svobodách, bezpečnosti, sociálnosti bez socialismu a tématech budování vztahu k přírodě. Podle mě by byl potenciál takové strany obrovský. Namísto toho, abychom se patlali v okrajových tématech, měli bychom ukázat, že víme, co chceme dělat s naší ekonomikou, zdravotnictvím, reformou sociálních záležitostí nebo bezpečností. A to je podle mě naprosto klíčové. Za těmito tématy ale musí být uvěřitelné osobnosti a kvalitní program.

Sjezd, ze kterého vzejde nový předseda, se nejspíš uskuteční na konci ledna. Co od něj čekáte?

Samotný sjezd nebude v ničem mimořádný. Prostě se zvolí příslušný počet lidí do vedení a začne se opět pracovat. Nový předseda musí pokračovat v přípravě voleb na podzim roku 2020.

A co čekáte od nového předsedy vy?

Že bude komunikativní, bude makat na 200 procent a že dá straně nový impuls. Musí to být člověk, který bude na sebe lidi vázat a podporovat je.

Neuvažujete o kandidatuře do vedení strany?

Ano, uvažuji. A bude to předmětem dalších diskusí s kolegy. Nicméně je nutné podotknout, že už dnes v širším vedení strany jsem. Proto by bylo dobré hledat do vedení strany i nové lidi.

Příští rok budou krajské volby. S jakou ambicí, cílem a strategií by do nich měli lidovci jít?

Minimálně ve čtyřech krajích chtít zvítězit a mít svého zástupce ve všech krajích v České republice. A tomu bychom měli podřídit veškerou svou taktiku.

Nemohu nezmínit věc, o které se mluví dlouhodobě: Roztříštěný politický střed a strategie, jak čelit propadu hlasů. Umíte si představit, že byste šli do voleb v bloku s ODS?

Ano, dokážu. Pokud chceme v Česku změnit současný politický směr, který nás vede na okraj EU a NATO, musíme začít hledat spolupráci. ODS se jako konzervativní strana nabízí jako přirozený partner, takže si tu spolupráci dokážu představit.

Nicméně si také dokážu představit, že nové vedení představí natolik dobrý ekonomický, sociální a bezpečnostní program, že se prostě strana odrazí od pěti procent a půjdeme cestou strany s podporou sedmi a více procent. Budeme se snažit maximálně vrátit do svého postavení silné středo-pravicové strany. Podle mě je zde pro KDU-ČSL obrovský prostor, který zatím nikdo nezaplnil.

Čím to podle vás je, že se opozičním stranám nedaří ani v polovině volebního období expandovat? Preference všech jsou prakticky stejné, jako dva roky staré volební výsledky…

Nenabídli jsme uvěřitelný program v oblasti reformy školství, sociálních věcí nebo v ekonomické oblasti. To musíme změnit. Musíme umět zareagovat na obrovské a neefektivní rozhazování a utrácení rezerv současné vlády a nabídnout alternativu. Po takové straně je dle mého názoru tady obrovská poptávka.

Jak vůbec hodnotíte současnou vládu Andreje Babiše?

Nevidím věci černobíle. Oceňuji řadu kroků v oblasti vnější i vnitřní bezpečnosti. Tam se udělalo hodně věcí dobře. Na druhé straně současná vláda se nepustila do žádné ze zásadních reforem. Stačí, aby věc byla kontroverzní a nepopulární a Andrejovi Babišovi by odlákala procenta. Pokud to tak je, tak se prostě nerealizuje. A takto se nedá dlouhodobě vládnout.

Umíte si představit lidovce po příštích volbách ve vládě? A pokud ano, s kým ano, a s kým určitě ne?

Pokud by měli být lidovci ve vládě, musí najít programovou shodu s partnery nejen na tématech, ale i na zásadních reformních krocích. Přirozeným partnerem v tom budou pro nás strany pravice. Tedy ODS, TOP 09, STAN. Pak si dokážu představit hledat shodu i nalevo s Piráty a ČSSD.

Ale vše se odvíjí od výsledku, kdo bude mít 101 hlasů v Poslanecké sněmovně. Osobně si nedokážu představit situaci, že bychom vstoupili do vlády, kde bude premiérem Andrej Babiš. To je pro nás červená linie.