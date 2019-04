Britští poslanci berou brexit znovu do svých rukou. Donutí Mayovou k celní unii? | info.cz

Pátek 29. března 2019 měl být dnem odchodu Velké Británie z Evropské unie, místo toho ale poslanci Dolní sněmovny napotřetí zamítli brexitovou dohodu, kterou Theresa Mayová víc než rok a půl vyjednávala s evropskou sedmadvacítkou. V porovnání se dvěma předešlými hlasováními, kdy smlouva neprošla o 230, respektive o 149 hlasů, se v pátek skóre snížilo „jen“ na rozdíl v podobě 58 poslanců. Přesto některá zahraniční média označila hlasování za ostudu a známku vyčerpanosti britské demokracie.

Mayová to však nevzdává – stále hledá podporu pro možné čtvrté hlasování, které by podle britských médií mohlo být tento týden. Dohoda britské premiérky by se – v případě úspěchu – střetla s jednou z alternativ, o kterých dnes budou hlasovat britští poslanci. Ti si částečně přebrali kontrolu nad brexitovým procesem minulý týden, kdy se také vyjádřili k osmi variantám brexitu.

Žádná z variant tehdy sice nezískala většinu, v případě dvou návrhů byl ale výsledek velmi těsný. První je plán na vytvoření trvalé bezcelní zóny s Evropskou unií, který podpořilo 264 poslanců, a druhý návrh prosazující schválení jakékoli brexitové dohody v referendu, který získal dokonce 268 hlasů. Tyto dvě „měkčí“ varianty tak mají během dnešního hlasování největší šanci na úspěch, kromě nich však poslanci dostanou k posouzení také požadavky z tábora zastánců tvrdého brexitu, jako je odchod bez dohody nebo právo zrušit spornou irskou pojistku.

Vzhledem k tomu, jak se pozice britských poslanců s ohledem na patovou situaci a neúprosně ubíhající čas proměňují, bude dnešní hlasování mimořádně zajímavé. Pokud ale má některý z návrhů získat většinu, bude to podle britských médií plán na vytvoření celní unie. Nutno připomenout, že právě možnost setrvání Británie v celní unii byla pro britskou vládu jedna z nepřijatelných možností. To už dnes ale platit nemusí – uvnitř kabinetu začínají sílit hlasy, podle kterých by Mayová měla vůli parlamentu vzít v potaz.

„Pokud se parlament drtivou většinou vysloví proti odchodu z Evropské unie bez dohody a zároveň odhlasuje měkčí brexit, pak by podle mě nebylo obhajitelné pozici parlamentu ignorovat a odejít bez dohody,“ řekl včera pro BBC ministr spravedlnosti David Gauke s tím, že pokud by mělo dojít na takzvaný neřízený brexit, sám rezignuje.

Mayová se tak po dnešním hlasování může ocitnout v nelehké situaci, která byla už tak velmi složitá – přistoupení na tzv. měkký brexit by mohlo znamenat rozpad její Konzervativní strany. Část konzervativců po ní požaduje, aby země odešla 12. dubna bez dohody, další konzervativní poslanci včetně Gaukeho ale v takovém případě hrozí rezignacemi.

Situaci navíc komplikuje záměr labouristů v čele s Jeremym Corbynem vyvolat hlasování o nedůvěře britské premiérce a vypsat předčasné parlamentní volby, ale i petice proti odchodu Spojeného království, kterou už podepsalo víc než šest milionů Britů a dnes o ní bude jednat také Dolní sněmovna.

Zcela zásadní roli však sehraje především dnešní hlasování, které může v případě odsouhlasení alternativy v podobě setrvání v celní unii zamíchat kartami. Scénář měkkého brexitu dnes označil za „nevyhnutelný“ také vlivný konzervativní poslanec Julian Smith, podle kterého bylo jasné, že se nedá takovému scénáři vyhnout, už po parlamentních volbách z roku 2017. V nich totiž konzervativní vláda Theresy Mayové přišla o křehkou většinu, kterou zdědila po svém předchůdci Davidu Cameronovi. Tehdy se podle Smithe změnila parlamentní aritmetika ve prospěch měkčího brexitu a vláda to před dvěma roky měla jasně říct.

Za „elegantní řešení“ označil setrvání Británie v celní unii také ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic. Pokud by totiž vláda přistoupila na setrvání v celní unii, nevyžadovalo by to podle Bartovice změnu výstupové smlouvy, kterou Evropská unie odmítá znovu otevírat. Změnila by se jen politická deklarace a vyjednávání o brexitu by se tak nemuselo protáhnout o další dva roky, což řada britských politiků odmítá a rezervovaně se k takovému scénáři staví i některé členské státy EU.

Další vývoj kolem brexitu tak napoví příští hodiny a dny. Po pátečním neúspěšném hlasování však v Evropské unii sílí obavy z odchodu Británie bez dohody. „Lituji dalšího odmítnutí dohody o vystoupení. Dále se budeme zasazovat o spořádaný brexit, i když ten je stále méně pravděpodobný… Pokud během následujících dvou týdnů Británie nepředloží žádný plán, pak bohužel nastane tvrdý brexit,“ prohlásil v pátek rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Šéf Evropské rady Donald Tusk okamžitě po hlasování svolal mimořádný summit unijních lídrů na 10. dubna. Do té doby má Londýn evropské sedmadvacítce sdělit, jak si další postup představuje. Může požádat také o další prodloužení brexitu, Evropa však bude chtít slyšet jasné zdůvodnění, co by další odklad měl přinést – ať to je například druhé referendum nebo předčasné volby. Pro ty se přitom vyslovují i někteří odborníci, podle kterých se většina pro jeden z brexitových scénářů bude v Dolní sněmovně za současného složení hledat jen marně.