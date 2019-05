Německý plán B: Berlín si brousí zuby na post šéfa ECB. Francie a jižní křídlo EU jsou ale proti | info.cz

Německo usiluje o to, aby získalo post šéfa Evropské centrální banky (ECB). Zda se stane německý kandidát Evropské lidové strany Manfred Weber šéfem Evropské komise, totiž není vůbec jisté. Němec v čele ECB by ale Weberův případný neúspěch mohl alespoň částečně nahradit.

Prioritou Berlína je zajistit, aby se stal Manfred Weber šéfem evropské exekutivy – bavorského politika konzervativní CSU podporuje i kancléřka Merkelová. Weberovi ale jeho odpůrci vyčítají nedostatek vládních zkušeností a proti jeho nominaci může hrát i výsledek lidovců ve volbách – stejně jako socialisté očekávají i oni těžké ztráty a může být složité získat pro jeho nominaci většinu hlasů.

Dalším problémem je pro Webera postoj francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jenž opakovaně odmítl systém takzvaných spitzenkandidátů – tedy výběr šéfa Komise daný výsledkem voleb, podle něhož dostane automaticky přednost lídr vítězné europoslanecké frakce.

Němci proto sázejí i na variantu B, tedy obsazení postu šéfa ECB. „Pokud bude jasné, že blokáda Webera nepůjde překonat, může být ECB alternativou, to dává smysl,“ řekl listu Financial Times nejmenovaný představitel německého bloku CDU/CSU.

Tím, kdo by mohl nahradit Draghiho, je respektovaný šéf Bundesbank Jens Weidmann, který ale nemá podporu jižního křídla Evropské unie a Francie kvůli tomu, že se ostře stavěl proti radikální měnové politice současného šéfa ECB Maria Draghiho. Weidmann v minulosti ostře kritizoval ultra nízké úrokové sazby i Draghiho slib zachránit eurozónu „za každou cenu“.

Sám Weidmann si to podle všeho uvědomuje, v poslední době dal proto rozhovory několika jihoevropským médiím a minulý týden vystoupil s německém Hamburku s projevem, v němž hájil expanzivní měnovou politiku ECB. Bez ní by byl ekonomický růst slabší, prohlásil.

Weidmannovi kritici ale upozorňují na fakt, že Německo má své zástupce i v dalších unijních institucích, jako je Evropská investiční banka, Evropský stabilizační mechanismus nebo v agentuře rozhodující o uzavření problémových bank.

Pokud by se nicméně skutečně stal Weidmann šéfem ECB, byl by to podle týdeníku Der Spiegel splněný sen mnoha německých střadatelů. Ti doufají, že by skončil politiku nízkých úroků a měnovou politiku, které devalvovaly jejich vklady a životní pojištění. Někteří odborníci se také domnívají, že by Weidmann Evropskou centrální banku pomohl „odpolitizovat“.

Weidmann bude mít ale celou řadu konkurentů – Francie by na tomto postu ráda viděla buď člena bankovní rady ECB Benoita Courého, nebo Françoise Villeroy de Galhaua, nynějšího šéfa Banque de France. Kromě nich se mluví i o Finech Erkki Liikanenovi a Olli Rehnovi a Nizozemci Klaasi Knotovi, šéfovi nizozemské centrální banky.