Od půlnoci jde v EU volat levněji. Operátoři se ale brání | info.cz

Volání v rámci Evropské unie bude levnější a klesne také cena za posílání esemesek. Telefonní operátoři v Česku si tak od dnešní půlnoci budou za minutu hovoru do některého z jiných členských států účtovat ceny, které budou ve srovnání s těmi aktuálními až o polovinu nižší. Levnější hovory i esemesky se ale některým telefonním společnostem nelíbí, v březnu je proto napadly u Soudního dvora EU.

Minuta volání do jiné země EU maximálně za šest korun a esemeska nejvýše za dvě koruny. To jsou cenové stropy, kterými se od dnešní půlnoci budou v Evropské unii řídit telefonní operátoři.

Dosud platilo, že ceny hovorů i esemesek se v evropské osmadvacítce výrazně lišily a odnášeli to spotřebitelé, kteří se každý měsíc děsili, kolik provolali. Nebylo neobvyklé, že cena za hovor v rámci EU v pevné nebo mobilní síti byla v průměru třikrát vyšší než běžná cena za „domácí“ hovor. Posílání esemesek po Evropské unii pak stálo průměrně dvakrát tolik, co její poslání v domovském státě. V některých případech mohlo být volání do jiné země unie dokonce až desetkrát dražší než volání ve vlastní zemi.

„Za minutu volání do Chorvatska můžete zaplatit i 25 korun. Zrušením roamingu v roce 2017 jsme zůstali na půli cesty. Zatímco ze zahraničí domů již voláme bez příplatků, v opačném směru zůstávaly ceny neúměrně vysoké,“ říká k tomu česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO), která se na přípravě nových pravidel pro mezinárodní volání v EU výrazně podílela.

Cenové stropy jsou stanoveny v eurech – za minutu volání evropští spotřebitelé zaplatí 19 centů a za SMS 6 centů (obě částky jsou bez DPH). Pro země, v nichž se neplatí eurem, se budou přepočítávat podle aktuálního kurzu Evropské centrální banky a budou se každoročně aktualizovat.

Na výrazně levnější volání a posílání esemesek do jiných zemí EU se mohou těšit i Češi. Telefonní operátoři již zareagovali a například Vodafone od 7. května snížil cenu hovoru v rámci evropské osmadvacítky na 5,80 korun za minutu. U T-Mobile nově vyjde SMS do jiné země EU na 1,86 korun a stejné ceny nabídne také O2. Obě firmy účtují za minutu volání po EU 5,89 korun.

Regulace se týká pouze soukromých osob, firemní zákazníci mohou využívat zvláštní nabídky několika operátorů, které jsou pro ně výhodnější.

Odpor telekomunikačních společností

Nová pravidla pro mezinárodní volání, která upravuje směrnice o kodexu pro elektronické komunikace, už dlouho leží v žaludku právě telefonním operátorům. Dvě největší evropské telekomunikační společnosti, španělská Telefónica a německý Deutsche Telekom, se ji proto rozhodly letos v březnu napadnout u Soudního dvora EU.

Jejich právníci při tom argumentovali tím, že nová pravidla pro ceny hovorů a esemesek by se neměla regulovat na evropské úrovni.

Na odpor operátorů vůči novým pravidlům narážela při jednání také europoslankyně Charanzová. Telekomunikační společností podle ní v průběhu jednání „odmítaly přistoupit na snížení cen, byť si za volání do zahraničí účtují i stonásobky svých skutečných nákladů“.

Soudní dvůr EU by se žalobou operátorů měl zabývat podle standardních postupů a odhaduje se, že rozsudek vynese nejdříve v létě 2020.