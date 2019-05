Orbán míří do Bílého domu. Pozvánka od Trumpa je pro maďarského premiéra požehnáním | info.cz

Maďarský premiér Viktor Orbán v polovině května zamíří do Bílého domu. Do Oválné pracovny se tak dostane jako poslední lídr visegrádské skupiny, přestože se v červenci 2016 stal prvním představitelem Evropské unie, který tehdejšího kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa veřejně podpořil. Jako poslední se do Washingtonu možná podívá kvůli nejednomu škraloupu, které mezi sebou americká a maďarská politika v posledních letech má, Trumpova pozvánka je však pro Orbána požehnáním.

„Pracovní setkání“ maďarského premiéra s americkým prezidentem, na němž by se mělo hovořit kromě obranné spolupráce také o energetice a bezpečnosti, se má uskutečnit v hlavním městě USA v pondělí 13. května. Ve čtvrtek o tom na twitteru informoval mluvčí Orbánovy vlády Zoltán Kovács. Maďarský premiér tak do Washingtonu zavítá poprvé od roku 2005, kdy Bílý dům navštívil tehdejší šéf vlády Ferenc Gyurcsány.

Jak upozorňuje agentura AP, Orbán se do Washingtonu pod taktovkou Donalda Trumpa podívá jako poslední ze čtyř představitelů visegrádské skupiny. První si s Trumpem v Oválné pracovně potřásl rukou polský prezident Andrzej Duda, který se do Bílého domu dostal v září 2018. Letos v březnu ho pak následoval Andrej Babiš, který cestu do USA označil za „nejvýznamnější událost ve svém politickém životě“. A tento pátek se do Washingtonu vydal i slovenský premiér Peter Pellegrini, který Trumpovi přivezl pozvánku na letošní oslavy 75. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání.

Orbán na pozvánku do Bílého domu čekal dlouho, přestože to byl právě on, kdo Trumpa v Evropě před prezidentskými volbami v roce 2016 podpořil. A není se čemu divit – šéf maďarské vlády byl Trumpovým předchůdcem Barackem Obamou často kritizován za omezování demokracie i ohrožování vlády práva a kvůli podkopávání demokratických hodnot byl šesti členům maďarské vlády dokonce zakázán vstup do země. Je proto jasné, proč Orbánova volba padla právě na republikánského kandidáta, a ne na demokratku Hillary Clintonovou, která za Obamovy administrativy pracovala jako ministryně zahraničí.

Ani po nástupu Trumpa však nezůstaly americko-maďarské vztahy bez poskvrny. Jak připomíná server Foreign Policy, Budapešť loni zamítla americkou žádost o vydání dvou Rusů podezřelých z obchodování se zbraněmi a namísto toho je vrátila do Ruské federace. Orbán navíc nevyslyšel výzvy Spojených států v čele s Trumpem, aby neuzavíral Středoevropskou univerzitu založenou miliardářem Georgem Sorosem, která se po zásahu maďarské vlády musela nakonec přestěhovat do Vídně.

Pro Trumpovu administrativu je však největším trnem v oku Orbánovo sbližování s Ruskem a Čínou, se kterou maďarská vláda spolupracuje na projektu Nové hedvábné stezky. Spojené státy se podle Foreign Policy snaží přivést Orbánovo Maďarsko zpět na Západ a právě květnové setkání má tyto snahy podpořit.

Americké snahy o odpoutání Maďarska od Moskvy a Pekingu se projevily už během únorové návštěvy šéfa diplomacie USA Mika Pompea v Budapešti. „Spojené státy v minulosti nebyly ve střední Evropě přítomné… A to je nepřijatelné. Vakuum následně vyplnili naši soupeři,“ prohlásil Pompeo během návštěvy Maďarska, jejímž hlavním cílem bylo dojednání smlouvy o obrané spolupráci mezi Budapeští a Washingtonem. To se americké diplomacii nakonec podařilo, začátkem dubna tak byla dohoda u příležitosti 70. výročí založení NATO podepsána.

Uzavření obranné dohody, ale i náznaky Maďarska, že by mohlo snížit závislost na ruském plynu, jsou podle serveru FP výsledkem politiky amerického diplomata Wesse Mitchella. Byl to právě on, kdo přesvědčil Trumpa, že peskování Orbána za omezování demokratických hodnot je pro USA kontraproduktivní – zejména pokud se Washington snaží omezit vliv Ruska a Číny v Evropě, například odříznout Peking do budování 5G sítí.

„Myslím, že Mitchellova politika v tuto chvíli funguje, samozřejmě to ale má svou cenu. Není to zrovna uklidňující zpráva po ty, co se zajímají o lidská práva. Na druhou stranu ale rozumím tomu, že Spojené státy mají spojence s mnohem horším stavem lidských práv,“ říká pro Foreign Policy maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi.

To, že Spojené státy rezignovaly na nátlak Maďarska, aby dodržovalo demokratické hodnoty, přitom kritizují i další odborníci včetně Botonda Feledyho z budapešťského Centra pro euro-atlantickou integraci a demokracii – jak tvrdí pro agenturu AP, Trump dává setkáním v Bílém domě Orbánovi do rukou „velkou zbraň“, kterou doma náležitě využije.

Podobně to vidí i bývalá americká diplomatka Molly Montgomeryová, která donedávna pracovala v kanceláři viceprezidenta Mika Pence. Podle ní je plánovaná návštěva ve Washingtonu pro Orbána požehnáním. „Toto setkání je pro Orbána odměnou za jeho špatné chování a povzbudí Maďarsko k tomu, aby i nadále stavělo Čínu, Rusko a Spojené státy proti sobě,“ říká pro server FP s tím, že tím Trump jen podpoří Orbánovu „neliberální demokracii“ a jeho kritický postoj vůči Evropské unii.

Ten, kdo bude z květnového setkání představitelů Maďarska a Spojených států těžit nejvíce, je tedy v první řadě Viktor Orbán. Od Trumpa dostal dárek, který využije hlavně k upevnění vlastní pozice na domácí scéně. „Až se Orbán vrátí domů, sklidí díky cestě velkou publicitu. Potřesení si ruky s Trumpem využije k tomu, aby ukázal, že Spojeného státy jeho protidemokratické jednání podporují,“ dodává Rob Berschinski z lidsko-právní organizace Human Rights First.