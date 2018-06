Revoluce při volání do zahraničí: Konečně zlevní. Za minutový hovor do Chorvatska zaplatíte 6 korun

Ceny mezinárodních hovorů v rámci EU výrazně zlevní. Od května příštího roku by volání například do Chorvatska nemělo přesáhnout 6 korun za minutu. Dnes v noci se na tom po dlouhých jednáních o reformě telekomunikací v EU dohodl Evropský parlament se členskými zeměmi EU. Jedná se o další uvolnění po zrušení Roamingu, který unie odstranila již v roce 2017.

„Hovory po všech zemích EU by od května příštího roku neměly stát víc než šest korun za minutu. Po zrušení roamingu to vnímám jako další logický krok,“ uvedla česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO/ALDE), které se návrh na zrušení příplatků za volání na zahraniční čísla v rámci EU podařilo prosadit už do společné pozice Evropského parlamentu. Klíčové jednání mezi europoslanci, členskými státy evropské osmadvacítky a také Evropskou komisí, které zastropování mezinárodních hovorů posvětilo, proběhlo v noci na dnešek.

Minulostí by se díky tomu měly stát situace, kdy lidé na dovolené například v Chorvatsku volají domů za výrazně nižší ceny, než pokud si z domova chtějí telefonicky zarezervovat pobyt v kempu či hotelu na Makarské. V závislosti na operátorovi a tarifu jim teď ve druhém případě mohlo být účtováno několikanásobně víc.

Jak na svém twitterovém účtu krátce po skončení jednání institucí uvedla europoslankyně Charanzová, kromě volání z domácí sítě do jiných unijních zemí zlevní i posílání textových zpráv. Jeho cena pro běžné spotřebitele nepřesáhne 6 centů (plus DPH), což není více než 2 koruny za zprávu.

„Z mého pohledu se jedná o první krok k tomu, abychom domácí a mezinárodní hovory v rámci EU brzy využívali za naprosto stejných cenových podmínek,“ říká poslankyně a dodává, že cesta k dnešní dohodě nebyla snadná a trvala déle než rok. Tzv. telekomunikační balíček navrhla Evropská komise už na podzim 2016 a od té doby probíhala složitá jednání o jeho finální podobě.

Mezi nejčastější argumenty pro to, aby příplatky za hovory do zahraničí v EU zůstaly nezměněny, patřilo nízké procento lidí, kteří je opravdu využívají. Podle serveru EurActiv.cz se v případě Česka nejedná o více než 2 % uživatelů. Telefonní operátoři také zdůrazňovali, že zákazníci pro tento typ volání často upřednostňují služby, jako je WhatsApp, Viber nebo Skype, které se dají používat zdarma přes internetové připojení.

Příplatky za mezinárodní hovory v rámci EU tedy skončí v květnu 2019.