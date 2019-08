Buchert: Na show jsme čekali marně. Ovčáčkova televizní premiéra připomínala sousedský pokec | info.cz

Nový pořad „Talk show Jiřího Ovčáčka“ ničím zvláštním nepřekvapil. Ani v dobrém, ani ve zlém. Mluvčí prezidenta byl sice evidentně napjatý, ale to se dá při jeho prvním podobném pokusu pochopit. Moderování ovšem zvládl bez nějakých větších problémů. Než se podrobněji podíváme na jeho výkon, je nutné upozornit na jednu příšerně hloupou chybu, která bohužel středeční pořad lemovala. Několikrát se v popisku se jména Alena Schillerová objevilo „ministrině financí“. Ano, čtete správně - ministrině s měkkým i. To je něco, co si v TV Barrandov za rámeček dát nemohou. Navíc se nejednalo o přímý přenos, takže chyba se dala později lehce opravit. Nebo se snad nikdo na to v televizi předem nedíval?

Jiřího Ovčáčka veřejnost v posledních letech zná jako operetního interpreta výroků prezidenta Miloše Zemana a vrchního hodnotitele a současně rozsévače informací, které někdy zavánění dezinformacemi. Sám se do těchto rolí pasoval a zjevně si v nich libuje. Vyvolává proto vášně. Ovšem ve svém televizním pořadu se držel hodně zpátky. Působil zcela nekonfliktně. Bylo to dáno i vybraným hostem, kterým byla ministryně financí Alena Schillerová, v současnosti nejvlivnější žena České republiky. Tu podporuje i „pan prezident“, jak v pořadu zaznělo, takže ani jeho mluvčí si nic dovolit nemohl.

Protože paní Schillerová se už naučila odpovídat jako správný politik, tedy zcela strojově, plánovaná talk show se změnila v obyčejné klidné povídání. Nic třaskavého a extra nového jsme se proto nedozvěděli. Ovčáček u toho nezklamal, ministryně působila jako vždy.

